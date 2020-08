Black Myth: WuKong Gameplay-Trailer entzückt das Netz

Überraschend veröffentlicht ein unbekanntes, chinesisches Entwicklerstudio einen atemberaubenden und vielversprechenden Trailer für ihr Spiel Black Myth: WuKong.

Dieses Jahr zwar selten zu sehen, aber es gibt sie doch: Gameplay-Trailer. Und genau damit wurde das fantastisch aussehende Action- Rollenspiel gleich angekündigt. Das Material sieht für das kleine und unbekannte Entwicklerstudio Game Science sehr beeindruckend aus – da kann sich Microsoft bzw. 343 Industries mit Halo Infinite eine Scheibe abschneiden. Licht, Animation, Musik und Haarphysik wirken sehr hochwertig und geben ein Gefühl von Next-Gen. Die Atmosphäre die während des Trailers aufkommt ist bezaubernd und das Spiel erzielt dadurch seit Tagen einen Hype im Netz.

Das Spiel behandelt die Story von „Journey to the West“ (der asiatischen Geschichte), an dem sich zum Beispiel schon Dragon Ball bedient hat. Wie in der Originalgeschichte wird man mit seinen affigen Protagonisten, dem Monkey King, 72 Fähigkeiten besitzen – darunter das Einfrieren von Gegnern oder Formwandlung. Im Video sehen wir schon einige Verwandlungen, beispielsweise ein fliegendes Insekt, einen Flammenspeer führenden Krieger oder einen Riesenaffen … An der Gegnerfront sehen wir Füchse, Wölfe, riesige Insekten, Krieger, Riesen, Monster, Drachen, Götter und weitere mythische Wesen, die es zu bekämpfen gilt.

Das Entwicklerstudio Game Science sucht aktuell Verstärkung für die Entwicklung, deshalb würde ich nicht mit einer baldigen Veröffentlichung rechnen. Meine Vermutung ist, dass wir Black Myth: WuKong Ende 2021 oder sogar 2022 in unseren Händen halten werden. Ob das Spiel nur Next-Gen Konsolen oder dann auch noch auf der alten Generation verfügbar sein wird ist noch unklar.