Neuer Trailer zu Black Myth: WuKong

Um das chinesische Neujahr zu feiern veröffentlichet Entwickler Game Science einen neuen Trailer zu Black Myth: WuKong.

Bei seiner Ankündigung letztes Jahr hat das “Journey to the West” inspirierte Spiel wie eine Bombe eingeschlagen. Der beeindruckende Ersteindruck, in Form des Gameplay-Trailers, hat Millionen Aufrufe und reichlich positives Feedback bekommen. Dankbar reagierten die EntwicklerInnen, jedoch meinten sie, dass noch viel Arbeit zu erledigen ist und es wieder still um Black Myth: WuKong wird. Die Freude ist also groß, dass wir jetzt schon neues Bildmaterial zusehen bekommen. Der aktuelle Trailer zeigt neue Fähigkeiten, Feinde, Umgebungen und Verwandlungen.