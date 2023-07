Baldur’s Gate 3: Einfach mal über 70 Stunden Spielzeit pro Durchlauf

Swen Vincke von Larian, dem Studio hinter der Divinity-Serie, sagt, dass Baldur’s Gate 3 riesig sein wird. Massiver Umfang = massive Qualität?

Vincke sagt, dass ein reguläres Durchspielen zwischen 75 und 100 Stunden dauert, und ein Lauf, bei dem wir alles tun, was es zu tun gibt, wird etwa 200 Stunden dauern. Er sagt auch, dass Spieler, die Multiplayer-Durchgänge machen, wohl ein Jahr beschäftigt sein werden, wenn man regelmäßige Sitzungen ähnlich einer Tisch-D&D-Kampagne organisiert. Tatsächlich haben sie das Spiel mit Multiplayer-Sitzungen im Hinterkopf gemacht. Wie der Klassiker von Baldur’s Gate ist dieser in Kapitel unterteilt. Jeder weiß, dass es schwierig ist, Spiele und das wirkliche Leben in den gleichen Zeitplan zu passen, so dass viele froh sein werden zu wissen, dass die Spieler in der Lage sein werden, in Sitzungen ein- und ausstiegen zu können, ohne die Kampagne in einem endlosen Cliffhanger zu halten.

Wir können die Qualität von Baldur’s Gate 3 als Multiplayer-Titel noch nicht vollständig bezeugen, aber wenn Divinity: Original Sin 2 als Vergleich herhalten kann, dann ja, Multiplayer wird eine unterhaltsame Art sein, es zu spielen. Umfang gibt es jedenfalls genug: Der Titel wird beim Start über 600 verschiedene Zaubersprüche und sieben spielbare Origin-Charaktere enthalten. Alle, die sich tiefer in die Materie stürzen wollen, dürfen auch einen eigenen Charakter erstellen. So können wir dann zwischen elf spielbaren Rassen, 31 Sub-Rassen, 12 Klassen und 46 Unterklassen wählen. Zudem wird das Spiel, wie bereits berichtet, insgesamt über 170 Stunden an Filmsequenzen bieten und das Dialogskript sei drei Mal länger als alle Der Herr der Ringe-Romane zusammen. Die PC-Version von Baldur’s Gate 3 kommt am 3. August, einen Monat früher als ursprünglich angekündigt, und die PS5-Version wird am 6. September veröffentlicht. Es gibt noch kein Veröffentlichungsfenster für eine Xbox-Version, sie kommt, wenn sie fertig ist.