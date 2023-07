Baldur’s Gate 3 ist ambitioniert, riesig und bietet über 170 Stunden Filmsequenzen

Baldur’s Gate 3 ist ein großes RPG. So groß, dass die Laufzeit allein auf Filmsequenzen uns über 170 Stunden Unterhaltung bieten wird.

Bitte was, Baldur’s Gate 3?

170 Stunden nur Filmsequenzen, das ist schon eine ordentliche Zahl. Aber keine Sorge, das sind einfach alle möglichen Filmsequenzen zusammengezählt – nicht, dass ein Spieldurchlauf schon mindestens 200 Stunden benötigen wird. Larian Studios liebt es, mit großen Zahlen zu hantieren, so sei der Text mehr als drei Mal länger als alle Der Herr der Ringe-Romane zusammen, und um den Vergleich zu bemühen: Game of Thrones kam auf eine insgesamte Laufzeit von 70 Stunden und 14 Minuten, das Game gewinnt also auch hier mühelos. Laut Larian Studios sind Filmsequenzen nicht die einzige große Zahl, die dem Spiel zugeschrieben wird. Es verfügt auch über eine Bibliothek mit mehr als 600 Zaubersprüchen und Aktionen. Übrigens schreitet die Entwicklung gut voran, und Baldur’s Gate 3 wird nun auf dem PC am 3. August erscheinen – früher als zuvor geplant.