Baldur’s Gate 3 kommt für PC früher, und für die Xbox, „wenn es fertig ist“

Wir haben aktualisierte Releasetermine für das Spiel erhalten! Gründer und Kreativdirektor Swen Vincke wurde gefragt, warum das Spiel im August auf den PC und im September auf die PS5 kommt, aber immer noch kein Datum auf der Xbox Serie bekommen hat. Laut Vincke liegt das Problem in einer Microsoft-Richtlinie, die verlangt, dass Spiele die gleichen Gameplay-Funktionen sowohl auf der Xbox Series X als auch auf der Series S haben. Während Serie S-Spiele oft eine niedrigere Auflösung, Bildrate oder Detailgenauigkeit haben, wird dies von Microsoft als akzeptabel angesehen, da die Konsole einfach weniger leistungsstark ist als die Serie X. Was jedoch nicht als akzeptabel angesehen wird, ist das Entfernen von Modi oder anderen Funktionen.

Das Problem ist also, wie das Studio im Februar bestätigt hat, dass der Split-Screen-Koop-Modus auf der Xbox Serie X perfekt funktioniert, aber Schwierigkeiten hat, auf der Xbox Serie S auf ein akzeptables Niveau zu laufen. Das Team zögert Berichten zufolge, Split-Screen-Co-op ganz zu entfernen (wodurch die Serie X-Version weniger funktionsreich ist als die PS5), aber die Richtlinie von Microsoft bedeutet auch, dass es sie nicht einfach aus der Serie S-Version entfernen und in der Serie X-Version behalten kann. Vincke erklärte die Komplexität des Koop-Modus: “Sie sind sehr frei in dem, was Sie tun, freier, als die Leute erwarten. Das bedeutet, dass Sie in eine wirklich große Stadt laufen können, die viel dichter ist, als die Leute erwarten. Man kann alle Arten von Verrücktheit machen, also erfordert es viel Optimierung. Das ist die Realität der Entwicklung.“