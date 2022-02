Apropos Verkaufszahlen – Switch ist nun die meistverkaufteste Nintendo-Hardware

Die Nintendo Switch hatte ein relativ starkes Urlaubsquartal mit 10,67 Millionen verkauften Einheiten. Auch die Nintendo Wii wurde nun überholt!

Über die Nintendo Switch-Dominanz

Sony hat mit seiner PS5 abgeliefert und die Wii U überholt, keine Frage, doch trotz des globalen Halbleitermangels wurden zwischen Oktober und Dezember über 10 Millionen Switch-Geräte verkauft. Das bringt die Gesamtzahl an Verkäufen des Systems auf 103,54 Millionen ausgelieferte Einheiten, was bedeutet, dass es knapp fünf Jahre dauerte, die 101,63 Millionen der Wii zu überholen. Die Nintendo Switch ist somit die meistverkaufte Hardware von Nintendo überhaupt! Halbleitermangel, was war das nochmal? Nintendo hat im vergangenen Quartal auch das neue OLED-Modell der Nintendo Switch auf den Markt gebracht und sagt, dass es „einen guten Start hingelegt“ hat.

Nintendo hat jedoch seine Prognose für Switch-Lieferungen für das Geschäftsjahr um eine Million Einheiten weiter überarbeitet. Es geht jetzt davon aus, 23 Millionen zu versenden, verglichen mit den im November prognostizierten 24 Millionen, was selbst eine Abwärtskorrektur von 25,5 Millionen war. Nintendo muss im aktuellen Dreimonatszeitraum etwas mehr als vier Millionen Einheiten versenden, um die neue Prognose zu erfüllen. Dabei helfen Pokemon Legends: Arceus (zum Test) und Kirby und das vergessene Land bestimmt – da bleibt nur abzuwarten, was sich Nintendo für die nächste Hardware-Generation einfallen lässt!