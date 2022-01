Mehr zum Nintendo Switch-Titel Kirby und das vergessene Land

Nintendo Switch-Spieler:innen dürfen sich auf Kirby und das vergessene Land freuen. Nintendo hat das Game angekündigt, lest hier mehr!

Über Kirby und das vergessene Land

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Kirby einen Haupttitel erhalten hat. Der aktuelle Trailer zeigt eine Handvoll Dinge, die im Spiel enthalten sind, wie eine Stadt der Waddle Dee-NPCs und einen Kampf zwischen Kirby und Meta Knight. Während Kirby und das vergessene Land viel zu bieten hat, ist das vielleicht Beste aus dem Trailer die Bestätigung, dass das Spiel einen Koop-Modus enthält. Denn 2021’s It Takes Two (zu unserem Test) hob hervor, wie lustig Koop-Titel sein können, wenn Spieler nicht die gleichen Fähigkeiten haben.

Im Trailer wird Koop-Gameplay gezeigt, wobei Kirby seine Machtduplizierungsfähigkeiten steuerte, während der Waddle Dee Kräfte hat, die sich alle um den Speer drehen, den er trägt. Dieses asymmetrische Design, zwei Charaktere mit unterschiedlichen Kräften zu haben, kann auch dazu beitragen, weniger erfahrenen Spieler:innen die Möglichkeit zu geben, als Kirby die Systeme des Spiels zu erlernen. Der Waddle Dee wird sich angesichts der Unterschiede in den Fähigkeiten nicht um alles kümmern können. Apropos Fähigkeiten: Es gibt zwei neue Kräfte – die Grab-Macht, die es Kirby ermöglicht, unterirdisch zu graben, und die Fernkampf-Macht, mit der er auf einen entfernten Feind zielen kann.