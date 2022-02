PS5: Über 17 Millionen Mal verkauft worden, hat die Wii U bereits überholt

In aktuellen Nachrichten, die niemanden überraschen, zeigt sich Sonys PS5 als verkaufsstarke Konsole. Hier sind die aktuellsten Zahlen für euch!

Über die PS5-Verkäufe

Die Sony PlayStation 5 hat weltweit 17,2 Millionen Einheiten ausgeliefert, und die PlayStation 4 116,8 Millionen Einheiten ausgeliefert. Dies sagte Sony in seinen Finanzergebnissen für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2021. Insgesamt 3,9 Millionen PlayStation 5-Geräte und 200.000 PlayStation 4-Geräte wurden in den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2021 ausgeliefert. Die PlayStation 5-Lieferungen gingen gegenüber den 4,5 Millionen, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres verkauft wurden, um 600.000 Stück zurück, während die PlayStation 4-Sendungen gegenüber den 1,4 Millionen gelieferten 1,2 Millionen zurückgingen.

Zum 31. Dezember 2021 gab es 48 Millionen PlayStation Plus-Abonnent:innen, was einem Plus von 0,6 Millionen gegenüber den 47,4 Millionen Abonnent:innen im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Und: Obwohl Sonys PlayStation 5 erst seit etwas mehr als einem Jahr auf dem Markt und ständig wegen dem anhaltenden Chipmangel ausverkauft ist, hat sie die Wii U überholt. Die alte Nintendo-Konsole hat sich nämlich insgesamt 13,56 Millionen Mal verkauft, aber Nintendo wird sich nicht daran stoßen. Schließlich verkauft sich die Switch wesentlich besser, sie war 2021 die meistverkaufte Konsole in Japan, Nordamerika und Europa!