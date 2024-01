50 Jahre Hello Kitty: Crocs erscheinen am 18. Jänner 2024

Eine 50-jährige Jubiläumsversion der Hello Kitty Crocs wird am 18. Januar 2024 erscheinen. Es wird drei verschiedene Variationen geben. Die beste Ergänzung für alle Hello Kitty-Begeisterte, egal ob Rennfahrer:innen, Musik-Fans oder Cozy Gamer!

Mehr zu den Hello Kitty Crocs

Die Schuhe werden auch außerhalb Japans erhältlich sein. Zum Beispiel sind sie bereits auf der kanadischen Crocs-Website, obwohl sie bald kommen und noch nicht vorbestellt werden können. Wir werden wohl einen Mix aus Glamour und Crocs bekommen, der in Hello Kittys Weiß-Rot gehalten ist. Dieser Clog wird mit schwarzen Schnurrhaaren direkt an den Schuhen sowie einem Bowtie kommen. Wir können diese Variante in mehreren Größen für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder erstehen – das ist doch mal was? Die anderen Schuhe sind speziell für Erwachsene. Es gibt einen Siren Clog, den wir in Blau bekommen können, mit einem Hello Kitty-Muster auf der ganzen Oberseite.

Dieser wird mit einer roten Schleife und Figur Jibbitz Charms kommen und hat eine 3,6 Zoll Absatzhöhe. Es wird auch eine Stomp Slide geben, bei der es sich im Wesentlichen um Hausschuhe mit einem leichten Absatz handelt. Die Sohle hat etwas von einem funkelnden Y2K-Look, und sie wird mit einem roten Bogen Jibbitz-Charme kommen. Wie der Siren Clog gibt es ein Hello Kitty-Muster auf dem Schuh, und die Absatzhöhe beträgt 2,7 Zoll. Das 50-jährige Jubiläum von Hello Kitty Crocs wird am 18. Januar 2024 veröffentlicht. Weitere Waren für die Veranstaltung sind ein wiederverwendbarer Kalender und Puppen. Zur offiziellen Website geht es gleich hier entlang – wäre das etwas für euch?