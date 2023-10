Hello Kitty and Friends: Happiness Parade kommt im Oktober 2023 für Nintendo Switch

Die Switch-Version des Rhythmusspiels Hello Kitty and Friends: Happiness Parade wird am 26. Oktober erscheinen. Lest hier mehr!

Über Hello Kitty and Friends: Happiness Parade

Es wird gerade mal 20 Euro kosten, und in der ersten Woche nach dem Start auch um 15 Prozent verbilligt sein, das gaben Publisher Rogue Games und Entwickler Dabadu Games bekannt. Hello Kitty and Friends: Happiness Parade wurde erstmals am 29. November 2022 für iOS über den App Store und Android über Google Play exklusiv für Netflix-Abonnenten veröffentlicht. Worum geht’s im Spiel? Ihr erlebt eine Reise durch die Welt von Sanrio, quer durch ein Musik-Rhythmus-Spiel. Musikalische Paraden sorgen für Glück und Freude, und neue Freunde schließen sich euch stets an. Eifersüchtig auf Hello Kittys wachsende Fangemeinde wird die fiese Kuromi jedoch vor nichts Halt machen, um die Musik zu stören, Schläger zu entsenden und Fallen zu legen, um die Dynamik zu stoppen.

Es liegt an suchen, zu tanzen, zu tanzen, im Takt zu tanzen, Fallen zu vermeiden, die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters zu nutzen, Münzen und Upgrades zu sammeln, Herausforderungen zu meistern und der Welt um euch herum Freude zu bereiten! Mit einem robusten Soundtrack mit über 40 erstaunlichen Pop-Hits sollt ihr Ohrwürmer haben und zur Musik tanzen, lange nachdem ihr die Controller beiseite gelegt habt. 11 Charaktere können durch 23 verschiedene Levels gesteuert werden, fünf verschiedene Enden erwarten uns und über 40 Pop-Hits. Glückspunkte, Charakterkarten und einzigartige Fähigkeiten sorgen so wie Herausforderungen und anpassbare Outfits für Langzeitmotivation. Gameplay von Hello Kitty and Friends: Happiness Parade gefällig?