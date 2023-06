Hello Kitty Island Adventure (Arcade) – das nächste Animal Crossing-Erlebnis

An alle Animal Crossing– und Disney Dreamlight Valley-Fans: Seht euch Hello Kitty Island Adventure an. Das ist die News.

Mehr über Hello Kitty Island Adventure

Gemütlich sein, etwas aufbauen, etwas dekorieren, und all dies mit Hello Kitty und ihren Freunden? Das und mehr wird in Kürze in Hello Kitty Island Adventure möglich sein. Denn am Dienstag kündigte Apple eine Liste von Spielen an, die bald auf seinen Videospiel-Abonnementdienst Apple Arcade kommen. Es ist eine solide Aufstellung und bietet Hits wie Stardew Valley, Slay the Spire, ein Remake von Ridiculous Fishing und eben diesen Titel an. Er wurde still und heimlich als Teil dieser neu angekündigten Aufstellung enthüllt, und es ist ein Spiel, das vielleicht die nächste Obsession für alle Life Sim-Fans sein könnte! Im ersten Trailer zum kommenden Hello Kitty-Spiel sehen wir eine tropische Insel, die wir erkunden und anpassen können. Die Spieler:innen werden sich auch mit anderen Sanrio-Charakteren wie Aggretsuko, Keroppi, Pompompurin und anderen treffen und mit ihnen abhängen.