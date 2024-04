Hotel Quelle Nature Spa Resort: Genuss im idyllischen Gsieser Tal

Das Adults only Timeless Sky Spa im Rooftop bietet grenzenlose Entspannung. Natürliche Materialien, duftende heimische Hölzer und viel natürliches Licht betten das Wellnesserlebnis in ein rundum angenehmes Ambiente. Vom neuen Rooftop Infinity Pool ist der uneingeschränkte Dolomitenblick einfach nur traumhaft. Die neue Mountain Fire Hot Sauna, eine finnische Sauna mit Blick auf die Gsieser Almen und die Dolomites Bio Sauna erfüllen höchste Ansprüche von Saunabegeisterten. Dazu kommt die neue Infrarot-Relaxsauna – wohltuende Wärme mit beeindruckenden Ausblicken auf die Bergwelt. Stille, die Körper und Geist zur Ruhe kommen lässt, bieten im Timeless Sky Spa insgesamt 80 neue Liegemöglichkeiten in- und outdoor mit zwei Silence Rooms, davon einer mit offenem Kamin und einer großen Outdoor-Terrasse. Das Luxury Spa des Hotel Quelle ist beeindruckend: 12 Themensaunen, 8 Pools, ein 5.000 m 2 großer Wellnessgarten und viele Verwöhnhighlights in der Beauty- und Vitallounge verwöhnen von Kopf bis Fuß, und das auf höchstem Niveau.

Wandern und Biken – Natur, soweit das Auge reicht

Die Gegend rund um das Hotel Quelle offenbart einen wahren Schatz an Naturschönheiten: idyllische Wälder, saftige Wiesen, Almen und Gipfel. Die Aktivguides des Hauses lassen keine Gelegenheit aus, ihre Gäste mit einmaligen Naturschauspielen, Bergeindrücken und Kraftquellen im Grünen zu begeistern. Täglich geführte Outdoor-Erlebnisse, an sechs Tagen in der Woche, garantieren Glücksmomente in den Bergen. Die Bike & Hike Programme vereinen die schönsten Seiten des Bergsports: Sie kombinieren aussichtsreiche Biketouren in der Naturidylle mit Gipfelerlebnissen in den Gsieser Bergen. Magische Sonnenaufgangswanderungen zur frühen Stunde sind ebenso beeindruckend wie Almzauber und Barbecue mit Dolomitenblick auf der hoteleigenen Hütte, das Alpenpanorama am Gsieser Almweg 2000, die Tour rund um die berühmten Drei Zinnen, die Gsieser Schmugglerwege und die Grenzwanderungen. Das Programm ist derart vielfältig, dass jeder Gast seinen persönlichen Natururlaub gestalten kann – mit Erlebnissen, die zu ihm passen und unvergesslichen Glücksmomenten in der Natur.

Genussvolle Momente für Gaumen und Seele

In das Quelle Nature Spa Resort kommt man, um das Leben zu genießen. Die Gourmet-Kulinarik des Hauses unterstreicht den Fünf-Sterne-Standard. Im Rahmen der ¾-Verwöhnpension warten von morgens bis abends Genussmomente und herzhafte Geschmackfreuden, zubereitet aus besten, frischen und vorwiegend lokalen Zutaten. Einer gepflegten Weinkultur wird große Aufmerksamkeit geschenkt. Stilvoll gestalten sich Abende an der Hotelbar, an der erlesene Drinks eingeschenkt werden. In der Cigar Lounge lebt eine exklusive Zigarrenkultur. Das Hotel Quelle ist einer der Top 10 Caroni Hotspots weltweit. Dank der einzigartigen Rumauswahl und den vielen Raritäten wurde das Resort von dem berühmten Caroni Buch-Autor Steffen Mayer in die „obersten Ränge“ gewählt. In der neuen Rumlounge wird der Rum-Genuss auf höchstem Niveau zelebriert.

Aktuelle Angebote