Dachsteinkönig – Familux Resort: Neue Highlights und ein Frühjahrsangebot

Das Dachsteinkönig – Familux Resort lädt mit neuen Highlights und einem tollen Frühlingsangebot ins wunderschöne Gosau. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Was gibt es im Dachsteinkönig – Familux Resort zu bieten?

Es kommt Bewegung in die Kids Clubs

„Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther“ (BDS) heißt es ab Frühjahr 2024 in den Kids Clubs von FAMILUX. Das wissenschaftlich fundierte und praktisch erprobte Bildungs- und Bewegungsprogramm, das Ex-Spitzensportler Felix Neureuther gemeinsam mit der TU München entwickelt hat, wird in das Kinderprogramm aufgenommen. BDS ist ein in dieser Form einmaliges Trainings- und Aktionsangebot. Es umfasst spielerische Bewegungsübungen, die Kopf und Körper gleichzeitig aktivieren. Felix Neureuther dazu: „Wir fördern die motorischen und die kognitiven Fähigkeiten der Kinder und tragen damit nicht nur zu ihrer physischen Gesundheit, sondern auch maßgeblich zur mentalen Ausgeglichenheit, und kognitiven Leistungsfähigkeit bei.“ Die FAMILUX Kids Coaches werden genau geschult und verfügen mit „Beweg dich schlau!“ über neue Tools, die Bewegung und Spaß in die Kids Clubs bringen.

Mike Süsser – Food Trendscout für FAMILUX

In Sachen Kulinarik hält kein geringerer als der bekannte TV-Koch und Trend-Experte Mike Süsser für FAMILUX die Augen offen. Auf Food Trend-Touren in angesagte Gourmet-Metropolen und auf Messen spürt Mike Süsser mit den FAMILUX Köchen Kulinarik-Trends auf. Gemeinsam planen die Profis neue Projekte, erarbeiten sie interessante Akzente für die Gourmetgerichte von FAMILUX und finden heraus, was sich große und kleine Feinschmecker wünschen. Mit Mike Süsser konnte FAMILUX einen Koch und Kenner der Gastro-Szene gewinnen, der mit hervorragenden Experten vernetzt ist. Viele Jahre perfektionierte Mike Süsser sein Können in der Fünf-Sterne-Hotellerie und in Gault-Millau-prämierten Restaurants, ehe er seine Karriere als Fernsehkoch startete. Die Gäste von FAMILUX dürfen sich auf einzigartige Kulinarik-Projekte freuen.

Me-Time für Eltern

„Wer über Wellness im Familienhotel nachdenkt, muss fantasievoll sein und gleichzeitig Unkonventionelles zulassen“, so Florian Mayer, Managing Partner und Experte für Kinderhotels mit Wellness in Österreich und Deutschland. Mayer stellt im Dachsteinkönig unter Beweis, dass es sehr wohl möglich ist, ein Resort auf Familien zu spezialisieren und gleichzeitig in Sachen Wellness und Fitness überragend zu sein. Kindern werden im Dachsteinkönig die Wünsche von den Augen abgelesen. 13 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche sind 25 ausgebildete Kids-Coaches nur dazu da, den jüngsten Gästen Spiel und Spaß zu bieten. Das schafft wohltuende Auszeiten für die Eltern. In einem exklusiven Adults-only Feel Good Spa by Familux zelebrieren Erwachsene Wellness auf internationalem Topniveau. Von TRX über Pilates, Yoga und „Bauch-Beine-Po“ im Active Studio bis hin zu Fitness, geführten Wanderungen und Mountainbiken reicht ein vielseitiges Elternprogramm. Denn es tut einfach gut, sich zur Abwechslung wieder einmal nur auf sich und seinen Partner konzentrieren zu können. Wer kleine Kinder hat, weiß ein romantisches Dinner oder ein ungestörtes Gläschen Wein besonders zu schätzen. Feinschmecker dürfen sich im Dachsteinkönig auf die exzellente Gourmetküche freuen. In der Vinothek werden bei Weinverkostungen die besten Tropfen eingeschenkt.

Play-Time für Kids

Den Kindern könnte es nicht besser gehen: Die Spielbereiche in- und outdoor sind riesig. Kino und Theater, eine Softplayanlage über zwei Stockwerke, eine Turnhalle, Indoor-Gokarts u. v. m. sprengen die Vorstellungskraft so mancher Kinderträume. Am Abenteuerspielplatz und in den Hüpfburgen ist immer was los und die Tiere im Hotelgarten freuen sich über jeden Tierfreund. In der Badelandschaft mit verschiedenen Pools und Attraktionen planschen, schwimmen und rutschen die Wasserratten. Die Reifen-Wasserrutsche bietet auf 100 Metern Länge rasanten Abfahrtsspaß.