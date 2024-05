Yale Smart Outdoor Camera Test: Sichere Außenanlagen, Tag und Nacht

Das neue Yale Linus Smart Lock L2 , der Smart Alarm , die Smart Indoor und Outdoor Cameras sowie die Smart Video Doorbell sind alle Teil des Yale Smart-Sicherheitsökosystems. All diese Geräte sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit anderen Yale-Produkten wie dem Smart Opener für Tor und Garage und den Smart-Aufbewahrungslösungen zusammenarbeiten. Doch was bringt das genau? Nun, die Anschaffung dieser Geräte muss nicht auf einmal erfolgen. Denn ihr könnt ganz simpel mit einem Produkt beginnen und es euch in der Praxis ansehen. Nach dem Test steht es euch frei, euer Haussicherheitssystem durch Hinzufügen weiterer Geräte je nach Bedarf auszubauen. Die Yale Home App ermöglicht dabei die Verwaltung all eurer Yale-Geräte von einem zentralen Ort aus, erhöht so die Nutzerfreundlichkeit und bietet euch die komplette Übersicht in eurem Smart Home.

Wenn ihr wissen wollt, was sich vor eurer Haustüre abspielt, kann die Yale Smart Outdoor Camera eine Lösung sein. Lest das Review!

Der erste Eindruck

Wenn ihr die Box der Yale Smart Outdoor Camera öffnet, ist das erste, was ihr seht, das Gerät selbst. Hebt ihr es dann aus seiner Verpackung, fällt euch auf: Die wirkt wie aus einem Guss! An der Unterseite befindet sich eine USB-C-Buchse, die zum Aufladen verwendet wird, und ein Standby- und ein Reset-Knopf. Alle drei werden von einer spritzwassergeschützten Abdichtung umgeben, es wird als gleich klargestellt: Dies ist ein Produkt für den Außenbereich, wie es sein Name schon sagt. An der Rückseite ist ein Gewinde angebracht, dank dem ihr die Kamera an ihrer Halterung anbringen könnt. Diese wiederum ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und passt perfekt drauf.

Die Front des Produkts sagt euch schon alles, was ihr über die Yale Smart Outdoor Camera wissen müsst. Denn mittig prangt die Kamera auf ihr, und rundherum befinden sich kleine zusätzliche Features. Ein LED-Licht sorgt für die nötige Beleuchtung, falls ihr sie verwenden wollt, ein Mikrofon ist klarerweise dazu verbaut, wenn ihr euch mit den Leuten unterhalten wollt, die ihr gerade seht. An der Unterseite des Produkts ist ein Lautsprecher verbaut, damit sie euch auch hören können – so weit, so gut. Ein Bewegungssensor ist ebenfalls mit von der Partie, genauso wie eine Leuchte, die den Ladestatus anzeigt. Ihr schaltet die Kamera ein und los geht’s mit der Einrichtung!

Die Inbetriebnahme

Was die Inbetriebnahme und Erstkonfiguration des Produkts betrifft, so sind die Geräte im Yale-Verbund alle gleich aufgestellt. Das ist ein großer Segen, denn wer sich mehrere Lösungen des selben Herstellers anschafft, hat hier einen Riesenvorteil! So verhält es sich auch hier: Das mitgelieferte Willkommensschreiben verweist euch auf die Yale Home App, die ihr sogleich auf euer Smartphone (iOS oder Android) herunterladet. Nach der Anmeldung beim Yale-Konto dürft ihr über den Knopf „Ein Gerät einrichten“ das schnell und simpel tun. Einfach das Gerät nach dem QR-Code absuchen und diesen dank Kamera einscannen.

Danach müsst ihr nur den Anweisungen folgen – es gilt, das Gerät zunächst einmal ausreichend aufzuladen und es anschließend einzuschalten. Dank Bildern wisst ihr immer, wo ihr hindrücken müsst und was zu tun ist, sehr gut! Nachdem ihr euer Zuhause ausgewählt habt (ihr könnt mit der App auch mehrere Häuser verwalten), dürft ihr auch einen Standort wie Vordertür, Garderobe, Wohnzimmer und dergleichen wählen. Zu guter Letzt müsst ihr euer Produkt auch benennen, damit ihr bei der anschließenden Administration wisst, bei welchem Gerät ihr gerade zugange seid. Nach der Verbindung mit einem WLAN samt Aktualisierung der Firmware seid ihr dann sogleich bereit!

Über die Yale Home App

In der Yale Home App lassen sich dann nach dem Motto Smart Home für alle viele Dinge ganz fein einstellen. Angefangen vom Namen des Produkts über „Strom mit Solarpanel“, die Lautsprecher-Lautstärke, Bildhelligkeit und das Verhalten der Status-LED gehen die Optionen bis hin zu den Einstellungen der Bewegungserkennung. Ob ihr sie komplett ausschaltet, über jegliche Bewegung informiert werden wollt oder diverse Erkennungen aktiviert, bleibt dabei vollkommen euch überlassen. Personenerkennung kann die Yale Smart Outdoor Camera sofort, und dank einem Abonnement könnt ihr auch eine Haustier-, Paket- oder Fahrzeugerkennung einschalten, wenn ihr diese benötigt – cool, dass es so eine Option gibt!

Zudem könnt ihr selbstverständlich auch die Bewegungserkennung regulieren, einen Erkennungsbereich erstellen und damit einhergehend ist auch ein Privatsphäre-Bereich möglich. Klarerweise könnt ihr auch die Videoqualität zwischen 720p- und 1080p-Auflösung umstellen, die Nachtsichteinstellungen, die Cliplänge, das Videowasserzeichen und den Ton anpassen. Erweiterte Einstellungen wie die Wiederauslösezeit, das automatische Beenden einer Aufnahme, sobald keine Bewegung mehr erkannt wird und die Feinkonfiguration der Benachrichtigungen sind allesamt in dieser App möglich. Wirklich cool! Der Vollständigkeit halber: Im April 2024 war die Firmware 1.5.4-D5+20240328103445 aktuell.

Im Alltag

Habt ihr die Yale Smart Outdoor Camera dann dort angebracht, wo sie ihre Dienste verrichten soll, ist das Thema dann eigentlich schon erledigt. Denn von diesem Augenblick an verbindet sie sich zuverlässig mit der Yale Home App auf eurem Smartphone und tut genau das, was ihr von ihr verlangt. Egal, wie sie montiert ist (offen, versteckt, kopfüber), sie bietet euch jederzeit ein knackscharfes Bild von ihrer Umgebung. Das endet dann auch nicht in der Nacht: Wahlweise in Schwarz-Weiß oder gar in Farbe wisst ihr genau, was da eventuell kreucht und fleucht. Dass die Kamera keine Möglichkeit hat, das Objektiv in irgendeiner Art und Weise zu drehen oder zu bewegen, kompensiert sie recht gut mit ihrem 154° umfassenden Sichtfeld. Auch ein Scheinwerfer ist inkludiert, den ihr mit einem Fingertipp ein- und auch wieder ausschalten könnt – perfekt zum Ausleuchten finsterer Gänge.

Zudem kann man der Hardware absolut nichts vorwerfen, denn neben der Möglichkeit, auch einen Sirenenklang zu produzieren, könnt ihr auch Schnappschüsse machen oder gar mitfilmen. Das wird dann lokal ganz sicher abgespeichert, und ist jederzeit abrufbereit. Eigentlich logisch, aber dennoch erwähnenswert: Die Yale Smart Outdoor Camera ist als Außenkamera auch wetterfest und nach IP65-Standard vor Staub und Spritzwasser wie Regenfällen geschützt. Ausdauernd ist sie auch noch, denn eine Akkuladung hält in der Regel gut vier bis sechs Monate durch – wenn ihr die Cam öfter nutzt und sie mehrere Benachrichtigungen senden und Aufzeichnungen machen muss, natürlich dementsprechend kürzer. Aber so oder so bekommt ihr die Freiheit der jederzeitigen Überwachung, und daraus ergeben sich viele Möglichkeiten für euren jeweiligen Verwendungsfall!

Über das Yale Home-Abonnement

Apropos Möglichkeiten: Yale bietet neben einer Standardausführung eines Abonnements auch noch mehr Stufen an, für alle, die Bedarf daran haben. Die offizielle Seite zum Abo zeigt euch in einer schönen Übersicht, was der Service alles bietet beziehungsweise bieten kann. Der Kamera-Abonnement-Service beinhaltet die Cloud-Aufzeichnung, bei der die aufgenommenen Videos 30 Tage lang sicher auf einem Remote-Cloud-Server gespeichert werden. Außerdem bietet sie eine fortschrittliche KI-Bewegungserkennung, die sofort zwischen Bewegungen von Menschen, Haustieren und Fahrzeugen unterscheiden kann und euch auf Wunsch sogar benachrichtigt, wenn ein Paket geliefert wird. Weiters gibt es einen reinen Alarm-Abonnement-Service, der ein 4G LTE Mobilfunk-Backup beinhaltet, das einen stabilen und unterbrechungsfreien Alarmdienst garantiert, selbst wenn eure WLAN-Verbindung streikt.

Eine All-in-one-Lösung bietet Yale ebenfalls mit dem Sicherheit-Abonnement-Service. Dieser Service bietet eine automatische Alarmfunktion, mit der ihr bis zu drei Personen benennen dürft, die im Falle einer Alarmauslösung einen automatischen Anruf erhalten. Außerdem ist ein 4G LTE Mobilfunk-Backup enthalten, damit ihr einen schnellen, stabilen und unterbrechungsfreien Alarmdienst erhaltet, selbst wenn euer WLAN-Netzwerk ausfällt. Des Weiteren profitiert ihr von der Cloud-Aufzeichnung, bei der die Videoaufnahmen all eurer Kameras 30 Tage lang sicher auf einem Remote-Cloud-Server gespeichert werden. Und schließlich bietet dieser Service eine erweiterte KI-Bewegungserkennung und mehr. Was euch bei den Abos zwischen gratis und bis zu 10,- Euro im Monat so alles erwartet, könnt ihr hier in dieser offiziellen Übersicht ganz einfach ansehen:

Smart Outdoor Camera: Die Technik

Angefangen bei den Kamerafunktionen ist das Datenblatt der Yale Smart Outdoor Camera ein ganz schönes Stück. Ihr nehmt mit bis zu 1080p-Auflösung (Full HD) auf, könnt bis zu 8x digital an das Gefilmte heranzoomen, und die Nachtsichtfunktion ermöglicht euch auch nachts Farbsehen in bis zu sechs Metern Entfernung. Wide Dynamic Range (WDR) sorgt für klare Kontraste auch bei starkem Gegenlicht, LED-Scheinwerfer können dunkle Gassen erleuchten und der Schutz nach IP65-Standard sorgt für ausreichende Wetterfestigkeit. Damit einhergehend sei auch gleich der Blickwinkel von 154° erwähnt, dem so gut wie nichts entgeht, und als Verbindung wird ein 2,4 GHz-WLAN verwendet.

Der Akku fasst 6500 mAh und reicht für vier bis sechs Monate im regulären Betrieb. Im Produkt gibt es ein Mikrofon und Lautsprecher für Zwei-Wege-Audio, und gleichzeitig bietet das Gerät Full-Duplex-Audio, Echounterdrückung und einen AAC-Audiocodec an. Die Technik ermöglicht der Yale Smart Outdoor Camera eine Bewegungserkennung, die Definition von Erkennungs- und Privatbereichen, und standardmäßig könnt ihr eine Personenerkennung aktivieren. Gegen Aufpreis gibt es auch eine Haustier-, Fahrzeug- und Paketerkennung! Die Abmessungen des Produkts betragen 52 x 55 x 91,5 mm ohne Schraubbefestigung bei einem Eigengewicht von 205 Gramm. Viel mehr gibt es nicht zu sagen!