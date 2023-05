Yale kündigt Smart Opener für Tor und Garage an

Smart-Home-Sicherheitsspezialist Yale hat mit dem Smart Opener sein neuestes Produkt auf den Markt gebracht, das Komfort und Sicherheit für alle Hauszugänge bietet.

Was hat der Yale Smart Opener zu bieten?

Mit dem Smart Opener für Tor und Garage lassen sich Tore und Garagentore, die bereits mit Automatisierungsgeräten ausgestattet sind, über die Yale Home App auf dem Smartphone steuern und überwachen. Als jüngste Ergänzung der Yale Home Produktreihe, die aus dem Linus Smart Lock (und anderen Yale Smart Locks) und der neuen Smart Storage-Linie besteht, steht der Smart Opener für Tor und Garage in vollem Einklang mit dem Bestreben eine einheitliche Benutzererfahrung für alle künftigen Smart Home Produkte zu schaffen.

Der Smart Opener für Tor und Garage

Der einfach zu installierende Yale Smart Opener für Tor und Garage ist kompakt und so konzipiert, dass der Benutzer:innen von seinem Smartphone aus nahtlosen Zugang zu Toren und Garagen hat. Das Produkt ermöglicht es, Tore und Garagentore zu öffnen und zu schließen, wenn man sich nähert oder weggeht, ohne eine Fernbedienung im Auge behalten zu müssen. Nutzer:innen erhalten eine Benachrichtigung, wenn jemand das Tor oder die Garage öffnet oder schließt, und können über das Aktivitätsprotokoll in der Yale Home App jederzeit und von jedem Ort aus den Zutrittsverlauf überprüfen. So können die Nutzer:innen sicher sein, dass Autos, Fahrräder, Rasenmäher, Sportgeräte, Elektro- oder Gartengeräte und andere teure Gegenstände in der Garage sicher sind.

Mit der Yale Home App kann der Benutzer:innen Familie, Freund:innen oder vertrauenswürdigen Dienstleistern aus der Ferne per Code oder virtuellem Schlüssel dauerhaften oder vorübergehenden Zugang gewähren. Das zusätzliche Smart Keypad ist besonders nützlich, um Freunden und vertrauenswürdigen Dienstleistern den Zugang zu Toren oder Garagen zu ermöglichen, ohne die App benutzen zu müssen. Anstatt den ganzen Tag zu Hause auf ein Paket zu warten, können die Nutzer:innen dem Paketboten Zugang gewähren, indem sie ihnen einen PIN-Code geben. Der Paketbote stellt das Paket in die Garage, und man kann sich entspannen, weil es sich an einem sicheren Ort befindet, bis man nach Hause kommt.

Die Smart Opener sind so konzipiert, dass sie mit führenden Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant zusammenarbeiten, so dass sich die Tore und Garagentore für Gäste per Sprachbefehl öffnen und schließen lassen