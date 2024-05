Heller Flaggschiff-Projektor: Der neue Dangbei Mars Pro 2-Beamer ist da!

Dangbei, ein weltweit führender Anbieter von Heimprojektoren, stellt heute sein neues Flaggschiffmodell, den Dangbei Mars Pro 2 vor. Wir haben es kommen sehen!

Mehr zum Dangbei Mars Pro 2

Dabei handelt es sich um den weltweit ersten Google TV 4K-Laser-Projektor mit vorinstallierter, lizenzierter Netflix-App. Der Mars Pro 2 ist außerdem ebenfalls der erste Projektor, der ein laserbeleuchtetes Ultra-HD-Bild, Dolby Surround-Sound sowie das umfangreiche Content-Universum von Google TV und fortschrittliche Smart-Steuerung in einem Gerät vereint. Damit ist das Dangbei-Flaggschiff ein echtes All-in-One-Unterhaltungszentrum, das nahezu jeden Raum in ein Kino, eine Gaming-Area oder eine Sportbar verwandelt. Mit beeindruckenden 2450 ISO-Lumen, die durch eine moderne Laserlichtquelle realisiert werden, ist dieses Produkt der bisher lichtstärkste Projektor von Dangbei.

Das in UHD-Auflösung projizierte Bild bietet außerdem HDR10+ für ein herausragendes Kinoerlebnis sowie die ALPD-Technologie für einen farbring- sowie störungsfreien Filmgenuss. Trotz seiner im Vergleich zu traditionellen Projektoren kompakten Abmessungen kann der Dangbei Mars Pro 2 Bilder von bis zu 200 Zoll Größe projizieren; das ist über 2,5-mal größer als ein herkömmlicher 75-Zoll-Fernseher. Das immersive Filmerlebnis geht dabei weit über das rein optischen Erlebnis hinaus, denn das Gerät verfügt auch über ein kraftvolles Soundsystem. Es gibt also nicht nur Zucker für die Augen, sondern auch ganz schön auf die Ohren! Damit das der Fall ist, braucht es ordentliche Hardware.

Viele Einsatzzwecke

Diese besteht aus zwei eingebauten 12 Watt-Lautsprechern, einer geräumiger 600 ml fassenden Klangkammer, Dolby Audio und DTS:X-Unterstützung und bietet eine eindrucksvolle akustische Untermalung im Heimkino. Die Bildqualität passt, denn eine durchdachte Kombination aus verschiedenen Techniken wie dToF, CMOS sowie KI-Algorithmen ermöglicht schnelle Autofokussierung und automatische Keystone-Korrektur ohne Aufwand. Um Objekte im Projektionsbereich zu erkennen und das Bild automatisch entsprechend zu skalieren, der Mars Pro 2 über eine automatische Hindernisvermeidung. Ein dedizierter Gaming-Modus mit geringeren Latenzen, eine Bildwiederholrate von 60 Hz bei 4K-Auflösung, HDMI 2.1 sowie WiFi 6 sorgen für flüssigstes Gameplay.

Die MEMC-Technologie glättet schnelle Bewegungen und verhindert so ein verschmiertes oder schlieriges Bild bei Sportveranstaltungen und weiteren Inhalten mit schnellen Bildfolgen und Bewegungen. Darüber hinaus verfügt der Mars Pro 2 über 3D-Fähigkeiten, die auch Blu-Ray-Medien einschließen. Für ungestörten Entertainment-Genuss sorgt außerdem das flüsterleise Betriebsgeräusch von nur 24 dB. Das neue Flaggschiff-Gerät wird ab dem 28. Mai auf Amazon für 1899,00 Euro verfügbar sein. Zur Feier des Verkaufsstarts bietet Dangbei einen besonderen Release-Rabatt in der Höhe von 300,00 Euro und weitere 50,00 Euro Rabatt mit dem Aktionscode Marspro2 an, sodass der Dangbei Mars Pro 2 zur Einführung für nur 1549,00 Euro verfügbar sein wird. Ist das was für euch?