Sony präsentiert sein neues Spitzen-Smartphone Xperia 1 VI

Auch im Entertainment-Bereich eröffnet das Xperia 1 VI neue Horizonte. Sein Display wird durch die KI-Bildanpassungstechnologie „Powered by BRAVIA“ optimiert, die die Bildqualität der Sony BRAVIA-Fernseher auf den Smartphone-Bildschirm bringt, und die Lautsprecher für noch bessere Qualität aufrüstet. Mit Entertainment-Funktionen, die dank der Kompetenz von Sony in den Bereichen Display, Audio und Mobile Gaming alle Erwartungen übertreffen, und einer langen Akkulaufzeit von zwei Tagen bietet das neue Flaggschiff ein Smartphone-Kompletterlebnis der Spitzenklasse. Zudem unterstützt es schnellen AF (Autofokus) mit AF-Tracking und KI-basierter Einordnung menschlicher Posen. Ein Produktvideo zum neuen Smartphone gefällig?

Über die Kameras des Geräts

Der von Sony entwickelte Exmor T-Sensor für Mobilgeräte sorgt beim 24-mm-Objektiv zusammen mit der KI-Verarbeitung für eine Bildqualität, die der von Vollformatkameras entspricht. Das Rauschen wird reduziert, der Dynamikumfang bei schwachem Licht erweitert, und Videos zeichnen sich durch eine kinoreife Farbdarstellung aus. Das Objektiv mit optischem Telezoom bietet jetzt einen 7,1-fachen Zoom. Es hat einen Brennweitenbereich von 85 bis 170 mm und ermöglicht Telemakro-Aufnahmen mit rund 2-facher maximaler Vergrößerung und einem Mindestfokussierabstand von 4 cm, auch ohne spezielles Makroobjektiv. Dank des optischen Zooms wird eine beträchtliche Vergrößerung und hochauflösende Bilder von weit entfernten Motiven in kompromissloser Qualität erlaubt.

Das funktioniert sowohl bei Telemakro-Aufnahmen als auch bei Porträts. Telemakro-Aufnahmen, bei denen die Struktur des Zoomobjektivs für Nahaufnahmen genutzt wird, versetzen die Nutzer:innen zudem in die Lage, Bilder aufzunehmen, die sich durch feinste Details und ein markantes Bokeh auszeichnen und dabei das übertreffen, was mit bloßem Auge zu sehen ist. So lassen sich selbst komplexe Details, wie etwa die Mitte einer Blüte, perfekt und ausdrucksstark einfangen. Die rückwärtige Kamera verfügt über eine KI-Technologie zur Erkennung des menschlichen Skeletts. Dies erlaubt präzises AF-Tracking auch in schwierigen Aufnahmesituationen, in denen eventuell Hindernisse die Sicht auf das Motiv verdecken. Diese fortschrittliche Funktion gewährleistet eine konsistente und präzise Nachführung und optimiert die Aufnahmen in einer Vielzahl von Umgebungen.

Display, Klang und mehr

Das neue Display ist 1,5-mal heller ist als beim Vorgängermodell, wodurch sich Bilder auch in hellen Umgebungen gut betrachten lassen. Darüber hinaus sorgt der neue Sunlight Vision-Modus für bessere Sichtbarkeit im Freien. Er hellt nicht nur das Bild auf, sondern führt auch eine KI-Bildverarbeitung durch, bei der die Bilder und die Umgebungshelligkeit in Echtzeit analysiert werden, um überbelichtete Bereiche zu vermeiden. Mit dem neuen Premium-Audio-Schaltkreis für kabelgebundene 3,5-mm-Kopfhörer, einem neuen, noch leistungsstärkeren Lautsprecher und innovativen Audiotechnologien verleiht das Sony Xperia 1 VI Musik jeder Art die Fülle, Klarheit und Qualität, die sie verdient – ganz gleich, ob sie über kabelgebundene oder kabellose Kopfhörer oder über die vollwertigen Stereo-Lautsprecher gehört wird.

Der große und effiziente 5.000-mAh-Akku ist für zwei Tage Laufzeit bei typischer Nutzung ausgelegt und in einem leichten Gehäuse untergebracht, das flacher ist als das der vorherigen Xperia-Modelle (zu unserem Test). Eine Dampfkammer-Wärmeableitung, ein neues Display mit geringem Stromverbrauch und eine einzigartige Energieeffizienz-Technologie wirken zusammen, um mehr als 36 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe zu ermöglichen – rund doppelt so lange wie bei den Vorgängermodellen. Die speziell strukturierte Oberfläche auf der Rückseite des Handys sorgt für Griffsicherheit und vereint Komfort und Funktionalität mit einem attraktiven Erscheinungsbild. Das Produkt ist in verschiedenen Farben für unterschiedliche Stilvorlieben erhältlich: Schwarz, Platin-Silber und Khaki. Ab sofort kann das Sony Xperia 1 VI mit 256 GB um 1.399,- Euro vorbestellt werden und kommt im Juni an.