Yale Smart Keypad 2 – Fingerprint angekündigt (Verkaufsstart 24.9.2024)

Yale hat soeben seine neueste Innovation im Bereich der schlüssellosen Zugangstechnologie vorgestellt: das Zubehör Yale Smart Keypad 2 – Fingerprint.

Das Smart Keypad 2 ist kompatibel mit Yale Smart Locks, einschließlich Yale Linus Smart Lock L1 & L2 (hier geht’s zu unserem Test), sowie den Smart Openern für Tor und Garage. Es ist das erste Fingerprint Keypad von Yale, das einen nahtlosen Zugang zum Haus mit einer einfachen Berührung ermöglicht.

Schlüssel gehören nun der Vergangenheit an. Jetzt können Nutzer:innen ihre Türen mit einem Fingerabdruck, einem Code, automatisch und ohne Zutun bei Annäherung, mit der Yale Home App, mit einem Yale Dot, mit gängigen Sprachassistenten und mit einer Apple Watch öffnen. Mit all diesen innovativen Optionen bietet Yale seinen Kund:innen mehr Möglichkeiten für den schlüssellosen Zugang als je zuvor, einschließlich dem neuen Smart Keypad 2 – Fingerprint.

Das Yale Smart Keypad 2 ist so konzipiert, dass es sich direkt nach dem Auspacken einfach installieren lässt. Mit nur zwei Schrauben oder einem Klebepad können Hausbesitzer:innen es in der Nähe ihrer Haustür oder in Bluetooth-Reichweite eines Yale Smart Locks anbringen, damit eine optimale Leistung erzielt und ein hervorragendes, schlüsselloses Zugangserlebnis gewährleistet wird. Dank der Hintergrundbeleuchtung des Keypads, die bei Annäherung aufleuchtet, können Hausbesitzer ihre Tür jederzeit mühelos mit ihrem Fingerabdruck oder einem persönlichen Zugangscode entriegeln. Außerdem lässt sich die Tür mit einem einfachen Tastendruck verriegeln, wenn sie das Haus verlassen, welches für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Mit diesem Fingerprint Keypad können Hausbesitzer:innen ihrer Familie, ihren Freund:innen und vertrauenswürdigen Personen ganz einfach Zugang gewähren, indem sie individuelle Zugangscodes erstellen, die sich über die Yale Home App verwalten lassen. Bis zu 10 Nutzer können per Fingerabdruck-Authentifizierung erfasst werden, damit autorisierte Personen eine schnelle und sichere Zugangsmöglichkeit erhalten.

Hausbesitzer:innen können über die Yale Home App*, über den Aktivitäts-Feed oder durch das Einrichten von smarten Benachrichtigungen in der App mit dem Haus verbunden bleiben, um jederzeit und überall sofortige Benachrichtigungen bei jedem Zutritt zu erhalten. Die integrierte Türklingelfunktion beim Keypad benachrichtigt die Nutzer:innen über die App oder ihren bevorzugten Sprachassistenten, wenn die Türklingel gedrückt wird, damit sie keinen Besuch oder eine Lieferung verpassen.

Das Yale Smart Keypad 2 – Fingerprint wird ab dem 23. September 2024 zu einem UVP von 129 € erhältlich sein.