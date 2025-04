soundcore Boom 2 Pro Test: So lässt sich eine Halle beschallen – und mehr!

Besonders interessant ist die Kombination aus 30 W-Schnellladefunktion und integrierter Powerbank. Der Akku ist nach nur drei Stunden vollständig aufgeladen und liefert bis zu 20 Stunden Spielzeit. Gleichzeitig könnt ihr über die integrierte Powerbank-Funktion eure mobilen Geräte unterwegs aufladen – eine äußerst praktische Kombination. Mit der PartyCast 2.0-Funktion lässt sich zudem eine Vielzahl von kompatiblen Lautsprechern miteinander verbinden, um für richtig große Sound-Erlebnisse zu sorgen. Was der neue Bluetooth-Lautsprecher von soundcore alles kann und ob er sein Versprechen einlöst, erfahrt ihr in unserem umfassenden Test – und dazu packen wir ihn erst einmal aus!

Auf der offiziellen Website des Produkts verspricht der Hersteller einen Bluetooth-Lautsprecher mit tiefem und kraftvollem 140 W-Bass. Was bedeutet das konkret? Der Boom 2 Pro kombiniert zwei 50 W-Woofer mit zwei 20 W-Hochtönern zu einem leistungsstarken Soundsystem mit einer Maximalleistung von 140 Watt – das ist beeindruckende 160 % mehr Power als bei der Vorgängergeneration. Die BassUp 2.0-Technologie soll dabei für besonders tiefe Bässe sorgen, während die intelligente Crossover-Technologie einen ausbalancierten Klang mit kristallklaren Höhen verspricht. Der Lautsprecher ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt, was ihn zum idealen Begleiter für Outdoor-Abenteuer macht.

Der erste Eindruck

Der soundcore Boom 2 Pro macht schon beim Auspacken einen soliden Eindruck. Optisch orientiert er sich an der Boom-Serie (wir testeten bereits ein Gerät) mit dem charakteristischen, robusten Design und dem praktischen Tragegriff. Was sofort auffällt, sind die LED-Beleuchtungselemente an beiden Enden des Lautsprechers, die für eine visuelle Komponente beim Musikhören sorgen. Diese können in der soundcore-App in acht verschiedenen Lichteffekten dargestellt werden – ein Feature, das besonders bei Partys für Stimmung sorgen kann, wenn ihr es wünscht.

Die Verarbeitung wirkt hochwertig und robust, was für einen Outdoor-Lautsprecher essentiell ist. Alle Bedienelemente sind intuitiv angeordnet und gut erreichbar. Besonders praktisch ist der stabile Tragegriff, der den Transport des Lautsprechers erleichtert. Mit dem IP68-Rating ist der Boom 2 Pro bestens gegen Wasser und Staub geschützt – perfekt für Ausflüge an den Strand, zum Pool oder für Outdoor-Partys bei jedem Wetter. Das Gewicht und die Abmessungen sind angemessen für die gebotene Leistung, ohne dass der Lautsprecher unhandlich wirkt.

soundcore Boom 2 Pro: Der Klang

Beim ersten Einschalten wird sofort klar: Der Name ist Programm. Die zwei 50 W-Subwoofer in Kombination mit der BassUp 2.0-Technologie lassen den Lautsprecher tatsächlich beeindruckend tiefe und kraftvolle Bässe, die man nicht nur hören, sondern auch schon mal spüren kann. Seine Bassperformance ist deutlich stärker als bei vergleichbaren Lautsprechern in dieser Preisklasse und bildet ein solides Fundament für alle Musikrichtungen. Die beiden 20 W-Hochtöner sorgen gleichzeitig für klare Höhen, die auch bei hoher Lautstärke nicht verzerren oder unangenehm schrill werden. Klar ist: Schon baulich bedingt fühlt sich das Gerät eher bei den tiefen Tönen wohl, und hohe Klänge werden ebenso sehr brav dargestellt. Allerdings ist das noch nicht alles!

Das Produkt bietet die Crossover-Technologie – sieschafft einen ausgewogenen Übergang zwischen Bässen und Höhen, wobei die Mitten dabei manchmal etwas in den Hintergrund treten können.Bei basslastigen Genres wie Hip-Hop oder EDM kann der Boom 2 Pro seine Stärken voll ausspielen, aber auch bei Rock oder Pop überzeugt der Sound durch Klarheit und Druck. Besonders beeindruckend ist die maximale Lautstärke, die der Lautsprecher erreichen kann. Mit seinen 140 Watt Spitzenleistung kann er problemlos größere Bereiche beschallen und eignet sich hervorragend für Outdoor-Partys oder Treffen im Freien. Selbst bei höheren Lautstärken bleibt der Klang größtenteils stabil, wobei natürlich die physikalischen Grenzen bei extremen Pegeln spürbar werden.

Zur soundcore-App

Eine große Rolle spielt dabei auch eure Equalizer-Einstellung, und das bringt uns auch schon zur soundcore-App. Wie auch bei anderen Soundprodukten gibt es hier eine begleitende App, die ein wenig unterstützen kann. Diese App bietet verschiedene Anpassungsmöglichkeiten, um den Sound nach euren persönlichen Vorlieben zu optimieren. Der integrierte Equalizer lässt sich entweder mit vier vorgefertigten Einstellungen (soundcore Signature, Stimme, Höhenverstärkung oder Balance) nutzen oder via Vollband komplett individuell anpassen, was besonders für alle interessant ist, die ihren Sound feintunen möchten. Ein besonderes Highlight in der App ist die Steuerung der LED-Beleuchtung. Ihr könnt aus acht verschiedenen Lichteffekten wählen, die Helligkeit anpassen oder die Beleuchtung komplett ausschalten, wenn sie nicht benötigt wird oder um Akku zu sparen.

Die 3D-Vorschau in der App zeigt euch dabei direkt, wie die gewählten Lichteffekte am Gerät aussehen werden. Besonders nützlich ist auch die PartyCast 2.0-Funktion, mit der ihr laut Website über 200 kompatible Soundcore-Lautsprecher miteinander verbinden könnt. So lässt sich ein beeindruckendes Multi-Speaker-Setup erstellen, das für gleichmäßigen Sound in größeren Bereichen sorgt. Das ließ sich von mir mangels Gerätschaften leider nicht testen, das stelle ich mir jedenfalls sehr interessant vor. Alternativ können zwei Boom 2 Pro-Lautsprecher zu einem Stereopaar verbunden werden, um ein noch immersiveres Klangerlebnis zu schaffen. Die App ist insgesamt sehr zugänglich gestaltet und bietet einen Mehrwert für die Nutzung des Lautsprechers, ungeachtet eurer Erfahrung mit solchen Geräten. Im März 2025 war übrigens die Firmware 01.03 aktuell – es gab keinerlei Probleme.

Geht die Party ab?

Ein besonderes Merkmal des Boom 2 Pro sind seine Party-Features, die ihn von vielen anderen Bluetooth-Lautsprechern abheben. Die LED-Beleuchtung an beiden Enden des Lautsprechers kann zum Takt der Musik leuchten und blinken, was besonders in dämmrigen Umgebungen für eine ansprechende Atmosphäre sorgt. Die acht verschiedenen Lichteffekte lassen sich in der App ausprobieren und in der Helligkeit regulieren – ein Feature, das nicht jeder braucht, aber definitiv einen Mehrwert für Partys, Veranstaltungen und sonstige Zusammenkünfte bietet. Die PartyCast 2.0-Funktion ermöglicht das Verbinden von über 200 kompatiblen Soundcore-Lautsprechern, um größere Bereiche gleichmäßig zu beschallen oder einfach einen noch beeindruckenderen Sound zu erzeugen. Wie gesagt, das war mir zwar nicht möglich zu testen, klingt aber nach einem starken Feature.

Das ist besonders praktisch für große Outdoor-Veranstaltungen, oder wenn ihr mehrere Räume mit derselben Musik versorgen wollt. Aber: Selbst eine Volleyball-Halle ließ sich im Test von einem einzigen Speaker problemlos bespielen – und für Stereo-Sound könnt ihr auch zwei solche Lautsprecher zu einem TWS-Paar verbinden. Das reicht vollkommen aus! Die Kombination aus kraftvollem Sound, langer Akkulaufzeit, Powerbank-Funktion und visuellen Effekten macht den Boom 2 Pro zu einem vollwertigen Party-System, das praktisch überall eingesetzt werden kann. Zudem ist es egal, ob ihr ihn in einem Partykeller, einem Vereinshaus, am Pool oder in der Sporthalle verwenden wollt: Die robuste Bauweise und der Wasser- und Staubschutz nach IP68 sorgen dafür, dass auch bei widriger Witterung oder am Strand weitergefeiert werden kann!

soundcore Boom 2 Pro: Die Technik

Der soundcore Boom 2 Pro bringt jede Menge Technik in ein transportables Gehäuse: Mit seinen beiden Woofern (jeweils 50 W) und zwei Tweeter-Hochtönern (jeweils 20 W) erreicht er die angegebene kombinierte Maximalleistung von 140 Watt. Die BassUp 2.0-Technologie verstärkt die tiefen Frequenzen deutlich und sorgt für jenen druckvollen Bass, den der Hersteller verspricht. Durch die intelligente Crossover-Technologie werden die verschiedenen Frequenzbereiche optimal auf die jeweiligen Treiber verteilt, was für einen ausgewogenen Klang sorgt. Die Bluetooth 5.3-Verbindung gewährleistet eine stabile und reichweitenstarke Übertragung eurer Musik. Mit dem IP68-Rating ist der Lautsprecher vollständig gegen Staub geschützt und kann sogar zeitweise untertauchen, ohne Schaden zu nehmen.

Dies macht ihn zu einem äußerst vielseitigen Begleiter für jedes Abenteuer, sei es am Strand, am Pool oder beim Camping. Sehr cool, wenn man sich dabei um nichts Sorgen machen muss! Der integrierte Akku bietet eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 20 Stunden bei moderater Lautstärke und durchgehender Wiedergabe. Dank der 30 W-Schnellladefunktion ist der Akku nach nur drei Stunden wieder vollständig aufgeladen, was für einen Lautsprecher dieser Größenordnung mehr als in Ordnung ist. Zusätzlich kann der Boom 2 Pro als Powerbank genutzt werden, um andere Geräte mit bis zu 10 W Leistung aufzuladen – perfekt, wenn euer Smartphone als Zuspielgerät mal um ein wenig Saft bettelt. Man muss es halt sagen: Wenn ihr euer Handy aufladet, verringert das die Akkulaufzeit dementsprechend, also Vorsicht!