Kamera für Nintendo Switch 2 gefällig? HORI bringt die Piranha-Pflanze

Eine Nintendo Switch 2-Kamera in Form einer Piranha-Pflanze wird bei der Markteinführung veröffentlicht. HORI baut sie, und das günstiger!

Über die Piranha-Pflanze-Kamera

Der Einzelhändler Media Markt hat die Nintendo Switch 2 Piranha Plant-Kamera gelistet und erklärt, dass sie am Startdatum der Switch 2 am 5. Juni veröffentlicht wird. Das Produkt ist nicht Teil der offiziellen Nintendo-Zubehörlinie und wird stattdessen vom Peripherie-Hersteller HORI veröffentlicht. Natürlich ist es jedoch immer noch ein offiziell lizenziertes Produkt und enthält das offizielle Switch 2- und Super Mario-Branding auf der Verpackung. Nach Angaben des Einzelhändlers kostet die Piranha Plant Camera 39,99 Euro, was 20,- Euro günstiger ist als Nintendos offizielle Switch 2 Camera (59,99 Euro). Was natürlich noch nicht klar ist, ist, wie sich die Qualität des Bildes der Piranha-Pflanzenkamera von der der offiziellen Switch 2-Kamera unterscheiden wird. Die Nintendo Switch 2 Kamera ist im Wesentlichen eine USB-C-Webcam, die neben dem Fernseher aufgestellt werden kann.

So eine Kamera kann euer Gesicht erfassen, so dass eure Gruppe es sehen kann, wenn sie die GameChat-Funktion der Konsole verwendet. Es kann auch für bestimmte Spiele verwendet werden, wie die kommende Switch 2 Edition von Super Mario Party Jamboree. In einigen der neuen Minispiele der Switch 2 Edition stehen wir auf und verwenden unseren ganzen Körper zum Spielen, ähnlich wie beim PlayStation EyeToy. Neben der Kameraunterstützung ermöglicht GameChat es auch, den eigenen Bildschirm während des Spiels zu teilen, was bedeutet, dass andere im Chat sehen können, was wir tun, und bei Bedarf Ratschläge geben können. Der Chat kann auch über mehrere Spiele hinweg verwendet werden, was bedeutet, dass die Gruppe weiter chatten und ihren Bildschirm teilen kann, auch wenn alle einen anderen Titel spielen. GameChat ist bis zum 31. März 2026 kostenlos zu nutzen, danach ist ein Switch Online-Abonnement erforderlich.