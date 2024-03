Yale Linus Smart Lock L2 Test: Für ein sicheres Heimkommen

Das Smart Lock ist einfach zu installieren und passt zu den meisten Zylindern/Schlössern. Unabhängig davon, ob ihr zur Miete oder als Eigentümer wohnt, lässt es sich schnell und ohne Änderungen an der Tür anbringen und wieder entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Der Einrichtungsprozess ist vereinfacht, damit es auch für Einsteiger:innen in wenigen Minuten einsatzbereit ist. Dabei verspricht Yale, dass das Linus Smart Lock L2 einen erstklassigen Schlossmechanismus besitzt und alle Komfort-Features bieten wird. Smart ist das Schloss deswegen, weil ihr mit dem Aktivitäts-Feed, den smarten Warnhinweisen und Benachrichtigungen in der Yale Home-App genau verfolgen könnt, wann die Tür zu eurem Zuhause geöffnet und geschlossen wird und welche registrierten Freunde und Familienmitglieder euer Zuhause betreten. Packen wir das Schloss aus und legen wir los!

Dieses smarte Schloss ( zur offiziellen Website ) gehört zu den neuesten intelligenten Sicherheitsprodukten des Herstellers Yale. Dank des intelligenten Designs und der innovativen Funktionen dieser Produkte in Verbindung mit der Yale Home-App wird die Kontrolle über die Sicherheit des eigenen Zuhauses zum Kinderspiel. Apropos Kinder: Auch daran hat Yale gedacht ! Das Linus Smart Lock L2 ist mit dem gesamten Yale Smart-Sicherheitsökosystem kompatibel, einschließlich des neuen Yale Smart Alarm , den Smart Cameras und der Smart Video Doorbell ( zu unserem Test ) und anderen Lösungen. Dabei wurde an der Sicherheit nicht gespart, und auch nicht am Design. Durch das schlichte, schmale Industriedesign und das robuste Metallgehäuse fügt es sich in jeden Gestaltungsstil nahtlos ein – von traditionell bis modern.

Mit dem Yale Linus Smart Lock L2 bringt ihr nicht nur Sicherheit, sondern auch ganz schön viel Komfort in euer Eigenheim. Lest unser Review!

Danach könnt ihr euch an die Einrichtung machen. Sie ist vollkommen geführt und zeigt euch auch mit Videos, was jeweils der nächste Schritt ist. Das ist zwar zeitaufwändig, stellt aber sicher, dass ihr alles korrekt durchführt und euch zu keinem Zeitpunkt im Installationsprozess irgendwie allein gelassen oder gar verloren fühlt. Hier macht Yale alles richtig und zeigt eindrucksvoll, wie gutes Onboarding funktioniert! Vom Lieferumfang und benötigtem Werkzeug angefangen über das Entfernen des vorhandenen Zylinders, das Anpassen und erneute Einsetzen bis hin zum Anbringen der Montageplatte und das Draufsetzen des Yale Linus Smart Lock L2 wird euch alles haarklein erklärt. Das ist richtig gelungen, und vor allem habt ihr euch vor dem Kauf ja bereits mit der zu bearbeitenden Türe auseinandergesetzt. Also warten hier keine Überraschungen mehr auf euch, und binnen Minuten seid ihr startklar.

Warum ein Linus Smart Lock L2?

Dieser Smart Home-Zugang lässt euch etwa virtuelle Schlüssel oder Codes mit vertrauenswürdigen Personen teilen, eure Türen automatisch verriegeln, wenn diese beim Verlassen des Zuhauses oder Zurückkehren geschlossen werden, und sie beim Näherkommen ihre Türen mit Hilfe der Geofencing-Technologie automatisch entriegeln. Nicht nur das, ihr dürft auch euer Gerät zu bestimmten Tageszeiten ver- und entriegeln lassen. Gleichzeitig kann das Schloss tagsüber auch ganz normal über den Riegel bedient werden, ganz so, wie es euch am besten passt. Apropos smart: Das Linus Smart Lock L2 hat ein integriertes WLAN-Modul. So könnt ihr ganz ohne zusätzlich zu kaufende Bridge-Module aus der Ferne prüfen, ob die Tür verschlossen ist, während man weg ist. Andere Hersteller verlangen da immer einen Zusatzkauf, der – wie Yale zeigt – gar nicht notwendig ist.

Mit dem Linus Smart Lock L2 können Nutzer:innen den Yale Dot zum Ent- und Verriegeln nutzen, indem sie ihr Smartphone einfach dranhalten, ohne die Yale Home-App zu öffnen. Das bedeutet, dass ihr einen Yale Dot etwa auf dem Armaturenbrett eures Autos aufbewahren und damit die Haustür bei Regen schnell entriegeln könnt, oder ihn im Treppenhaus platziert, um das elektronische Haustürschloss zu öffnen, wenn ihr ankommt. Egal, für welche Variante ihr euch entscheidet, dieses Schloss macht es ziemlich simpel, eine für euch geeignete Anwendung zu finden. Wir haben beispielsweise bei unserer Installation gar kein zusätzliches Zubehör verwendet und haben uns entschlossen, alles rein mit Smartphone und Smartwatch zu bedienen. Denn mit der Installation der Yale Home-App kommt auch eine entsprechende App auf die Apple Watch, und meine Series 4 ist nach wie vor kompatibel.

Das Yale-Schloss im Alltag

Habt ihr die geführte Installation an der Haustür dann hinter euch gebracht und ist die Yale Home-App auf euren Smart-Geräten installiert, seid ihr bereit für den Komfort. Denn es überrascht nicht, dass das Produkt so wie seine Artgenossen seine Aufgaben auf zuverlässigste Art erledigt. In unserem Testzeitraum mit dem Yale Linus Smart Lock L2 gab es absolut nichts zu bemängeln: Ihr tippt auf das Icon “Geschlossen”, und Sekunden später ist die Tür geöffnet. Gleiches gilt auch anders herum: Tippt ihr auf “Offen”, ändert sich der Status binnen Sekunden zurück auf “Geschlossen”. Dabei ist es egal, ob ihr zu Hause, weit entfernt, in Bluetooth-Reichweite oder gleich daneben seid: Das Ganze funktioniert einfach, wieder und wieder und wieder. Schon jetzt gibt es absolut nichts daran auszusetzen, doch im Laufe des Jahres 2024 wird dieses Schloss dank eines Updates Thread Matter-kompatibel.

Das sollte die Reaktionsgeschwindigkeit und generelle Verlässlichkeit dieses Produkts noch weiter erhöhen, aber mir stellt sich die Frage: Wenn es eh schon zu 100 Prozent funktioniert, wo soll die Reise noch hingehen? Besonders cool ist auch, dass der wiederaufladbare (und austauschbare!) Akku für bis zu sechs Monate Betrieb (je nach Nutzungsintensität) reicht. Das Aufladen dauert überschaubar lange – ganz typisch an die vier Stunden -, und falls alles schief gehen sollte, könnt ihr euer Schloss natürlich immer noch mit einem herkömmlichen Schlüssel aufsperren. Was mir besonders aufgefallen ist: Obwohl das Gerät im Vergleich zur Vorgängerversion kleiner und nachhaltiger geworden ist, kann ich nur Positives über die Geräuschentwicklung berichten. Sehr leise und wirklich angenehm sperrt das Yale Linus Smart Lock L2 das Schloss auf und zu, das macht im Alltag wirklich Freude.

Über die smarten Ergänzungen

Der große Vorteil einer solchen Anschaffung liegt klar auf der Hand. Nie mehr Schlüssel vergessen oder verlieren: Dank dem Yale Linus Smart Lock L2 dürft ihr gewissermaßen ein schlüsselloses Leben mit den praktischen Auto-Lock- und Auto-Unlock-Funktionen genießen, die eure Haustür immer zu einer gewünschten Zeit automatisch auf- oder abschließen. Außerdem könnt ihr ganz einfach den Zugang für Familie, Freunde und andere Gäste verwalten, indem ihr digitale Schlüssel oder Pin-Codes über die Yale Home-App bereitstellt. Diese sind auch nicht in Stein gemeißelt, denn diese können auch temporär (also mit einem Ablauftermin versehen) werden. Somit eignet sich das Smart Lock in Kombination mit einem Keypad auch ideal für die Verwaltung von Airbnb-Wohnlösungen. Aber dieses Produkt kann noch mehr: Was anfangs wie ein bloßer Magnet im Lieferumfang anmutet, hat seinen Sinn.

Denn dieser Magnet wird am Türrahmen angebracht und nennt sich Door Sense. Damit wisst ihr jederzeit nicht nur, ob euer Smart Lock ver- oder entriegelt ist, sondern auch, ob die Tür tatsächlich geschlossen oder offen ist. Cool! Gleichzeitig kann die praktische Auto-Lock-Funktion eure Tür unverzüglich und zuverlässig abschließen, sobald ihr sie hinter euch zu zieht. Damit nicht genug, die beliebte Auto-Unlock-Funktion erkennt dank GPS, sobald ihr euch eurer Haustür nähert und öffnet euch mit Geofencing auf Wunsch die Tür. Nähert ihr euch dann mit vollen Händen, weil ihr etwa den Einkauf schleppt, ist die Haustür zumindest aufgesperrt und die Schlüsselsuche entfällt zur Gänze. Solche im Alltag wirklich nützlichen Komfortlösungen sind es dann auch, die eine Anschaffung eines smarten Schlosses wie dem Yale Linus Smart Lock L2 tatsächlich rechtfertigen. Da steckt viel Technik dahinter!

Linus Smart Lock L2: Die Technik

Welche Schlösser sind mit diesem Gerät kompatibel? Das Yale Linus Smart Lock L2 ist mit allen Europrofilzylindern, die mindestens 3 mm herausragen, sowie mit 22 mm Rundzylindern, kompatibel. Wenn ihr keinen kompatiblen Europrofilzylinder besitzt, kann ein justierbarer Zylinder, der Yale Linus Adjustable Cylinder, separat erworben werden. Dieser ist garantiert mit dem smarten Schloss kompatibel und stellt sicher, dass alle in den Genuss dieser Lösung kommen. Denn sowohl iOS- als auch Android-User:innen können die Yale Home-App verwenden, und dank Kompatibilität mit 2,4 GHz- und 5 GHz-Netzwerken gibt es auch hier nichts zu beachten. Als Sicherheitsstandard kommt eine 128-bit-AES-Verschlüsselung zum Einsatz, die nach heutigem Stand der Technik nach wie vor als unknackbar gilt. Das ist also eine Top-Ausstattung!

Dieses Produkt misst 51,7 x 146,2 x 45,7 mm bei einem Eigengewicht von 662 Gramm. Das Yale Linus Smart Lock L2 ist in zwei Farben erhältlich, und zwar in mattem Schwarz und der Silber-Variante. Übrigens ist auch ein kleiner Lautsprecher im Schloss verbaut, der auf Wunsch Töne beim Entsperren und Verriegeln wiedergibt. In meinem Testzeitraum habe ich allerdings den Stummschalter in der Yale Home-App verwendet – ich persönlich brauche kein Feedback, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Der Akku im Gerät wird als wiederaufladbarer Akku mit 2x 18650 Li-Ionen-Zellen bezeichnet, der je nach Nutzungsverhalten bis zu sechs Monate halten kann. Wird es notwendig, ihn aufzuladen, könnt ihr ihn in etwa vier Stunden wieder voll laden. Nutzt ihr ein stärkeres Ladegerät, könnt ihr diese Ladezeit aber auch auf unter zwei Stunden drücken, um dann wieder monatelang Ruhe zu haben.