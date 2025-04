Bestätigt: Nintendo Switch 2 hat 10x stärkere Grafik als die Vorgängerkonsole

Nintendos technische Datentabelle für den Switch 2 bestätigt, dass das System von einem NVIDIA-Prozessor angetrieben wird.

Switch 2: Tatsächlich 10x so stark

Jetzt, in einem Update, hat Team Green einige Erkenntnisse geteilt – behauptet, dass das neue Hybridsystem „das 10-fache der Grafikleistung“ des ursprünglichen Switch hat. Es geht in einem Blogbeitrag auf die Leistungsfähigkeit von Nintendos neuer Hardware ein und erklärt, wie der benutzerdefinierte Prozessor eine NVIDIA-GPU mit „dedizierten RT-Kernen und Tensorkernen“ für „atemberaubende Grafik und KI-gesteuerte Verbesserungen“ bietet. Die neuen RT-Kerne bieten Echtzeit-Raytracing und liefern lebensechte Beleuchtung, Reflexionen und Schatten für immersivere Welten. Tensor-Kerne unterstützen KI-gesteuerte Funktionen wie Deep Learning Super Sampling (DLSS), die die Auflösung für schärfere Details verbessern, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

Sie ermöglichen auch KI-gestützte Gesichtsverfolgung und Hintergrundentfernung in Video-Chat-Nutzungsfällen und verbessern so soziale Spiele und Streaming. NVIDIA wiederholt, wie die neue Konsole „bis zu 4K-Spiele im TV-Modus und bis zu 120 Bilder pro Sekunde bei 1080p im Handheld-Modus ermöglicht“. Dazu kommt die HDR-Unterstützung und das KI-Upscaling – für „scharfe Grafik und flüssiges Gameplay“. NVIDIA stellt außerdem den „effizienten“ Stromverbrauch fest, wie RT Cores den Realismus im Spiel mit „dynamischer Beleuchtung und natürlichen Reflexionen“ verbessern und wie VRR (über Nvidia G-Sync im Handheld-Modus) ein ultra-flüssiges Gameplay ohne Risse gewährleistet. Es klingt auf jeden Fall vielversprechend, so soll auch Cyberpunk 2077 mit 40 fps auf der Switch 2 laufen!