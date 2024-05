Neues weltraum-inspiriertes Design für die HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

Die Sonderedition der im vergangenen Jahr veröffentlichten HUAWEI WATCH 4 Pro zeichnet sich durch ein weltrauminspiriertes Design aus.

Über die HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

Der Hersteller bringt, wie beim Launch-Event in Dubai angekündigt, die neue HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition auf den Markt. Wir haben sie bereits getestet! Das jüngste Mitglied der WATCH 4 Pro-Serie beeindruckt mit dem neuen Diamond-Like-Coating (DLC), einer besonderen Veredelung des verbauten Luft- und Raumfahrt-klassifizierten Titans. Sie besticht zudem durch noch ein besonderes Element: Das nur für die Space Edition entworfene Watchface mit Laval-Düse, einer Düsenart bekannt aus Raketen- und Raumfahrttechnologien. Auch die exklusive, zweifarbige Lünette aus Keramik ergänzt das raumfahrtinspirierte Designkonzept. Diese Smartwatch eignet sich übrigens hervorragend für Abenteuer zu Land und zu Wasser. Sie ist bis zu 30 Meter tauchfest, entspricht der 5 ATM-Norm für Schwimmen, der IP68-Norm für Staub- und Wasserdichtigkeit und erfüllt die EN 13319-Standards für Tauchausrüstungen.

Die Smartwatch verwendet Luft- und Raumfahrt-klassifiziertes DLC-Titanium, das sowohl stilvoll als auch außerordentlich robust ist. Es handelt sich um eine diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung, bekannt als Diamond-like-Coating (DLC), die das Titan-Gehäuse extrem widerstandsfähig macht – eine Technologie, die man üblicherweise nur in Luxusuhren findet. Ein besonderes ästhetisches Detail ist die rot-schwarze Lünette aus nanokristalliner Keramik, die durch einen speziellen Kokalzinierungsprozess hergestellt wurde. Der zweifarbige Ring ergänzt das digitale LAVAL-Zifferblatt perfekt. Das gewölbte Display, inspiriert von einer kosmischen Kuppel und gefertigt aus sphärischem Saphirglas, zeichnet sich durch besondere Langlebigkeit aus. Es verfügt über eine zertifizierte, erhöhte Mohshärte und hält selbst den Anforderungen härtester Outdoor-Aktivitäten stand.

Euer persönlicher Gesundheitsmanager

Die HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition ist mit HUAWEIs fortschrittlicher TruSeen™ 5.5+ Technologie ausgestattet, die Vitaldaten jetzt noch präziser misst. Die neu überarbeitete Health Glance 2.0-Plattform bietet erweiterte Monitoring-Kapazitäten und umfasst zwei neue Gesundheitsdatenmetriken sowie eine fortschrittliche Funktion zur Analyse von Gesundheitstrends. Dies erlaubt die schnelle Erfassung von acht grundlegenden Gesundheitsindikatoren in nur 60 Sekunden und bietet zudem eine kontinuierliche Überwachung der Schlafatmung. Die umfassenden Daten fließen in einen detaillierten Gesundheitsbericht, der den Nutzer:innen wichtige Einblicke in ihren Gesundheitszustand bietet und frühzeitig auf mögliche Auffälligkeiten hinweist. Durch die „Health Community“-Funktion in der HUAWEI Health App können Nutzer:innen die Gesundheit von Familienmitgliedern und Freunden nach Einwilligung einsehen.

Zusätzlich bietet die App die Möglichkeit, Benachrichtigungen über ungewöhnliche Messwerte zu erhalten und Erinnerungen für regelmäßige Health Glance-Scans zu senden, um die Gesundheit nahestehender Personen im Blick zu behalten. Die Smartwatch erkennt zudem Stürze und schlägt im Notfall Alarm, um schnellstmöglich Unterstützung zu holen. Die HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition wird ab dem 7. Mai 2024 in Deutschland im HUAWEI Online Store und im HUAWEI Flagship Store Berlin Kurfürstendamm erhältlich sein und zu einem UVP von 649,- Euro angeboten. Nicht nur das: Vom 7. Mai bis zum 8. Juni 2024 erhalten deutsche Kund:innen bei der Bestellung der HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition im HUAWEI Online Store oder Flagship Store einen 50 € Rabatt mit dem Code ASPACE50OFF. Zusätzlich erhalten alle die HUAWEI FreeBuds 5i zu ihrer Bestellung im oben genannten Zeitraum gratis dazu – in Österreich läuft das dann über die jeweiligen Einzelhändler ab.