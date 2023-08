Yale Smart Cabinet Lock Test: So macht ihr Kästen und Schubladen schließbar

Zu einem Preis von 64,99 Euro bekommt ihr eine vernetzte Lösung – denn das Ganze funktioniert nicht nur, wenn ihr zu Hause seid. Das Gerät ist ideal dafür, um Kinder vor gefährlichen Gegenständen wie Reinigungsmitteln, Alkohol oder Medikamenten fernzuhalten. Aber auch private Gegenstände lassen sich mit dem Yale Smart Cabinet Lock sicher aufbewahren und so könnt ihr euch sicher sein, dass eure persönlichen Dinge weder entwendet noch beschädigt werden. Zudem dürft ihr auch bei Abwesenheit stets über den Status eures Schlosses vergewissern und auch Änderungen vornehmen – dazu gleich mehr. Wie das Produkt in Aktion aussieht, seht ihr hier im Promo-Video des Herstellers Yale selbst:

Das intelligente Möbelschloss ist einfach zu installieren und lässt sich für die sichere Aufbewahrung von Dingen in den meisten Schränken und Schubladen anbringen, ohne dass man es sieht. Bonuspunkt: Ihr müsst dabei nicht zwingend zu einem Schraubenzieher greifen. Das batteriebetriebene Schloss lässt sich mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial kinderleicht in wenigen Schritten nämlich nicht nur anschrauben, sondern auch ankleben. Die geringen Abmessungen des Produkts stellen sicher, dass ihr es auch tatsächlich überall dort verwenden könnt, wo ihr euch das vorstellt. Sie betragen übrigens 58,4 x 40,6 x 50,8 mm bei einem Eigengewicht von grade mal 60 Gramm.

Der Hersteller Yale bringt mit seinen Smart Home-Accessoires immer wieder frischen Wind in den Markt. So nun auch mit dem Smart Cabinet Lock : Denn dank diesem intelligenten Möbelschloss könnt ihr gewöhnliche Schranktüren oder Schubladen smart abschließbar machen. So wie bei Haustüren dürft ihr auch eure Einrichtung jederzeit per Smartphone öffnen, schließen und kontrollieren, und das von jedem Ort aus. Damit das auch aus der Ferne funktioniert, gibt es die Connect Wi-Fi Bridge , die den Internetzugang eures smarten Zubehörs sicherstellt. Wer braucht das, höre ich euch rufen? Nun, einerseits könnt ihr damit persönliche Wertsachen und Dokumente sicher (weil abschließbar) verstauen, und andererseits hält ihr so Kinder vor gefährlichen Gegenständen wie Alkohol, Medikamenten, Messern oder auch Süßigkeiten ohne großen Aufwand fern. Lohnt sich eine Anschaffung?

Zur Yale Home-App

Diese App wird benötigt, um euer neu erworbenes Smart Cabinet Lock einzurichten. Ihr folgt einfach den Anweisungen und seid Minuten später startklar – das nennt man mal einen optimierten Prozess! Ihr dürft das intelligente Möbelschloss in euer bestehendes HomeKit-System integrieren, das macht die weitere Verwendung noch unkomplizierter, als sie ohnehin schon ist. Als Teil der Yale Home-Produktreihe lässt sich das Schloss aber auch vollständig über die Yale Home-App steuern. So können Benutzer:innen das Lock von überall aus per Knopfdruck ver- und entriegeln, den Zugang freigeben und außerdem den Zugangsverlauf einsehen. Für den Fernzugriff ist die Connect Wi-Fi Bridge als Erweiterung erforderlich, damit die Verbindung jederzeit aufrecht bleibt.

Die App bietet euch jedenfalls verschiedenste Optionen, von denen das Öffnen und Schließen des Schlosses noch die simpelste ist. Denn ihr dürft auch eine automatische Verriegelung einstellen, die bei jedem Schließen sofort zuschnappt. Weiters könnt ihr über eine Gästeverwaltung verfügen, dank der ihr Personen dauerhaften oder vorübergehenden Zugang gewährt. Wie es sich für eine ordentliche Smartphone-App gehört, gibt es auch intelligente Alarme. So werdet ihr beispielsweise benachrichtigt, wenn euer Yale Smart Cabinet Lock entriegelt oder der Kasten offen gelassen wurde. Auch ein Status (offen oder nicht?) lässt sich abfragen, und damit einher geht ein lückenloses Aktivitäts-Protokoll in der Yale Home-App. Mit dieser App seid ihr rundherum versorgt – genauso wie mit dem Lieferumfang des Geräts, den ihr hier an dieser Stelle seht:

Das Yale Smart Cabinet Lock im Alltag

Obwohl das Yale Smart Cabinet Lock grundsätzlich zu den smarten Geräten im Haushalt zählt, ist die tatsächliche Kategorie dieses Produkts eine andere. Ich würde diese als set it and forget it bezeichnen: Denn habt ihr das Gerät erst einmal in seiner angedachten Umgebung montiert und etwa mit der automatischen Verriegelung konfiguriert, tut das smarte Schloss fortan genau das, was es soll. Es mag anfangs etwas ungewohnt sein, dann stets zu eurem Handy greifen zu müssen, um Zugang zum Schrank/zur Schublade/zur Vitrine zu erhalten. Doch das Sicherheitsgefühl ist dann ganz klar vorhanden: Jede Interaktion mit dem Möbelschloss funktioniert unverzüglich und ohne jede Problematik.

Das bringt uns dann auch schon zum Verhalten im Alltag: Es gibt nichts zu beanstanden. Ein Piepsignal meldet euch die Aktivität des Schlosses, und die Lautstärke kann via App konfiguriert werden. Die Taste an der Oberseite des Yale Smart Cabinet Lock zeigt grün leuchtend an, wenn das Schloss entsperrt ist und kann auch zum manuellen Ver- und Entriegeln als Escape-Taste benutzt werden, falls ein Kind sich im Schrank verstecken sollte. Und: Wird die Batterie knapp, entriegelt sich das smarte Schloss selbständig – sehr cool! Wichtig ist nur zu beachten, dass die Steuerung per Sprachassistenzprogramm nur bei Apple HomeKit von Haus aus klappt, Google Assistant sowie Amazon Alexa sind auf die Yale Connect Wi-Fi Bridge angewiesen. Dafür ist damit aber auch der Fernzugriff möglich, sodass ihr von überall das Möbelschloss überwachen, steuern und konfigurieren dürft.

Technische Daten und mehr

Yale selbst gibt die Kompatibilität beim Smart Cabinet Lock wie folgt an: Küchenschränke, Badezimmerschränke, Schreibtischschubladen und mehr können damit verwendet werden. Eine Voraussetzung für die Verwendung ist die kostenlose Yale Home-App, die es sowohl für iOS als auch für Android gibt. Bluetooth 4.2 ist der verwendete Standard des Produkts, das heißt, dass eigentlich so gut wie alle Smartphones damit zurecht kommen, die heute noch im Umlauf sind. Natürlich läuft jegliche Kommunikation zwischen den Geräten hoch verschlüsselt ab, dank AES- und TLS-Standards ist man da ganz wie bei Bankgeschäften sehr sicher unterwegs.

Die physischen Abmessungen des Yale Smart Cabinet Lock betragen 58,4 x 40,6 x 50,8 mm bei einem Eigengewicht von grade mal 60 Gramm. Sie stellen sicher, dass ihr das Produkt auch überall dort anbringen könnt, wo ihr es tatsächlich einsetzen wollt. Als Stromversorgung kommt übrigens eine CR2-Batterie (3V) zum Einsatz, die bei normalem Gebrauch etwa ein ganzes Jahr lang halten soll. In unserem begrenzten Testzeitraum konnten wird das natürlich nicht auf die Probe stellen, die Erfahrung zeigt allerdings, dass solche Low-Power-Produkte auf jeden Fall länger als elf Monate mit einer Batterie auskommen. Was bleibt da noch zu sagen?