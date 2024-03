Yale Smart Video Doorbell Test: Richtig sicher und komfortabel

Mit der Yale Smart Video Doorbell wisst ihr immer, wer gerade vor der Türe steht. Wie sich das Ganze im Alltag so schlägt, lest ihr im Review!

Über die Yale Smart Video Doorbell

Auf der offiziellen Website zum Produkt werdet ihr schon ganz rasch mit den Vorzügen des Geräts vertraut gemacht. Denn die neue Ergänzung eures Eigenheims lässt euch euren Besuch via Smartphone jederzeit und von überall begrüßen. Yale bezeichnet seine Smart Video Doorbell zudem auch als perfekte Ergänzung zum hauseigenen Smart Lock – das hat schon Sinn. Das Produkt bietet euch eine Full HD-Liveansicht, Zwei-Wege-Audio zur Kommunikation hin und her sowie einen Nachtsichtmodus. Flexibel ist das Gerät ohnehin, da es einen integrierten Akku besitzt, so dürft ihr es installieren, wo ihr wollt, oder die Stromversorgung über einen vorhandenen Türklingeldraht verwenden.

Ihr bekommt detaillierte Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn eine Bewegung erkannt wird, und einen “Anruf”, sobald Besucher die Türklingel drücken, damit ihr nie wieder eine Lieferung oder einen Gast verpasst. Als Teil des Yale Smart Sicherheitsökosystems dürft ihr dann mit der Yale Home App überprüfen, wer an eurer Tür klingelt, und das ist schon viel wert. Die Yale Smart Video Doorbell bietet außerdem zusätzliche Überwachungsfunktionen wie die KI-Personenerkennung und anpassbare Privatsphäre-Zonen und Zeitpläne. Weitere KI-Funktionen wie die Erkennung von Fahrzeugen, Haustieren und Paketen sowie die Cloud-Aufzeichnung sind im Rahmen eines Abonnements erhältlich und sorgen für zusätzlichen Schutz und Sicherheit. Klingt so weit ganz gut, nicht wahr?

Der erste Eindruck

Also, nach dem Auspacken konnte ich nur sagen: Wow. An der Hardware gibt es von Anfang an nichts auszusetzen, denn die Yale Smart Video Doorbell wirkt fast wie aus einem Guss. Das Hochglanz-Schwarz an der Front sieht beeindruckend aus, an der Verarbeitungsqualität gibt es nichts zu bemängeln, und auch Gewicht und Wahl der Materialien sind gut getroffen. Damit nicht genug, dieser hohe Grad an Liebe zum Detail wird auch bei der Software-Seite rasch ersichtlich. Denn auch die Yale Home-App strotzt nur so vor Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit, da merkt man die Expertise des Herstellers an jedem Berührungspunkt. Also, wie ist das Produkt nach dem Kauf dann einzurichten? Das Ganze funktioniert wirklich einfach – ihr werdet an der Hand genommen und Schritt für Schritt durch die einzelnen Punkte geführt.

Ein USB-C-Port an der Rückseite ist zum Aufladen gedacht, ihr werdet aber auch hier galant hingeleitet. Ihr wisst immer, was zu tun ist! Nach der ersten Koppelung steht euch dann eine Fülle von Optionen zur Verfügung. Aber keine Sorge: Die Yale Home-App macht einen hervorragenden Job darin, auch Neulinge nicht zu überfordern. Denn vier Menüpunkte (Übersicht, Aktivität, Gästeliste und Einstellungen des Zuhauses) sorgen dafür, dass die App kein Menümonster ist, sondern euch einfach schnell und effektiv ans Ziel bringt. Nur bei den Optionen zum Yale Smart Video Doorbell kann man gern in die Tiefe graben, das ist aber auch gewünscht. Hier braucht man nämlich den hohen Grad an Feintuning, um das Erlebnis dann genau so gestalten zu können, wie ihr euch das vorstellt! Damit ihr eine Vorstellung dessen bekommt, was alles möglich ist, gehen wir da kurz ins Detail.

Über die Möglichkeiten in der App

Gleich nach der Vergabe eines Gerätenamens – ganz kreativ im Standard „Yale Smart Video Türklingel“ – geht es schon ans Eingemachte. Ihr dürft die Kamera des Produkts wahlweise aktivieren oder deaktivieren, die Lautstärke der Kamera-Lautsprecher anpassen und auch die Bildhelligkeit der Kamera in fünf Stufen regeln. Wollt ihr die Yale Smart Video Doorbell ausschließlich als Türklingel benutzen, empfiehlt es sich, den Punkt Bewegungserkennung deaktiviert zu lassen. Ansonsten nimmt sie bei erkannten Bewegungen automatisch auf und doppelt als Sicherheits-Überwachungslösung. Keine Sorge: Sollte die Kamera dann irgendwelche privaten Räumlichkeiten oder Ähnliches aufnehmen, könnt ihr Bereiche im Sichtfeld der Kamera mit einem schwarzen Balken versehen.

Natürlich sind auch sonstige Einstellungen wie Videoqualität, automatische Nachtsichtfunktion, ein Video-Wasserzeichen oder der Ton vorhanden. Eine Benachrichtigungszentrale lässt euch verwalten, worüber ihr in welcher Art und Weise benachrichtigt werden wollt: Einfach nur mit „Bewegung erkannt“, mit Text oder gar mit einer Bildvorschau sind da möglich. Zudem sind die klassischen Optionen wie WLAN-Verbindung, Neustart und Entfernen des Geräts ebenso abgedeckt wie eine detaillierte Installationsanleitung, der aktuelle Batteriestand, die Firmware-Version (1.5.0-D6+ im Testzeitraum) und Modell- sowie Seriennummer. Da geht schon vieles, aber in Wahrheit müsst ihr euch nur einmalig damit wirklich beschäftigen, um euch dann entspannt zurücklehnen zu können.

Die Yale Smart Video Doorbell im Alltag

Denn das Produkt ist wirklich alltagstauglich, und nach dem Motto set it and forget it ist die Yale Smart Video Doorbell im Anschluss an die Einrichtung kaum mehr auffällig. Das Design ist zurückhaltend, die App funktioniert tadellos, und das Gerät tut genau das, was es soll. Mit angenehmen Klängen, guter Qualität bei der Zwei-Wege-Kommunikation und Full HD-Livestream gibt es daran nichts auszusetzen. Erweiterbar ist das Gerät in gewisser Weise ebenso: Als Zubehör sind etwa ein Netzteil für die Smart Video Doorbell, aber auch der Yale Smart Doorbell Chime-Türgong (zur Website) erhältlich. Diesen verwendet ihr dann, wenn ihr ein tatsächliches Läutgeräusch im Haus hören wollt – andersrum wäre es aber auch möglich, die smarte Türklingel ganz auf sich allein gestellt zu verwenden. Denn der Videocall geht immer auf eure Smartphones, die in der Regel nie weit weg von euch sind.

Zudem kann dies sich auch als praktisch erweisen, wenn ihr beispielsweise kleine Kinder (diesbezüglich gibt’s übrigens weitere Lösungen von Yale) mit unregelmäßigen Schlafenszeiten zu Hause habt. Denn ohne Klingel läutet auch logischerweise nichts im Wohnbereich und kann somit niemanden wecken! Während ihr ungewollten Weckrufen und Türklingelstreichen so einen Riegel vorschieben könnt, wird halt im selben Atemzug ein Teil des möglicherweise gewohnten Wohngefühls eliminiert. In der Praxis hat das System stets überzeugend funktioniert: Die Gäste mussten nie lange auf eine Antwort warten, die Nachtsicht hat sich auch bei Schlechtwetter gut bewährt und die Akkuladung hält erstaunlich lang. Natürlich werdet ihr bei Vielnutzung auf keine sechs Monate Akkulaufzeit kommen, aber die Benachrichtigungen, dass es langsam Zeit zum Aufladen wird, kommen früh genug auf euer Smartphone. Sehr angenehm!

Zum Yale Smart Doorbell Türgong

Wie vorhin erwähnt verwendet ihr den Türgong dann, wenn ihr ein tatsächliches Läutgeräusch im Haus hören wollt – andersrum ist es aber auch möglich, die smarte Türklingel ganz auf sich allein gestellt zu verwenden. Der kabellose Türgong is so konzipiert, dass er einfach und zuverlässig mit einer vorhandenen Yale Smart Video Doorbell zusammenarbeitet und so für mehr Komfort und Flexibilität sorgt. Die Einrichtung des Gongs ist jedenfalls ganz einfach gehalten: Einfach an eine Steckdose stecken, damit die Stromversorgung da ist, und danach einfach die Taste fürs Koppeln halten. Sobald diese aktiv läuft, müsst ihr noch einmal die Türklingel betätigen: Fertig!

Das macht richtig Spaß und funktioniert binnen einer Minute, das ist echt cool gelöst. Damit nicht genug, mit dem Yale Smart Doorbell Türgong erwartet euch nicht eine Klingel wie aus dem vorigen Jahrtausend. Direkt am Gerät könnt ihr zwischen sieben auswählbaren Klingeltönen und der von euch gewünschten Lautstärke wählen. Zu diesem Zwecke sind die Knöpfe mit einer Musiknote und einem Lautsprecher verbaut – und einen Stummschalter gibt es obendrein. Im Praxistest ist es einfach besonders cool, dass der Türgong auch flexibel einzusetzen ist. Wenn ihr also das Geräusch anderswo haben oder im Haus umplatzieren wollt, ist das ganz einfach möglich. Seht selbst!