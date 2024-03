Yale Linus Smart Lock L2 angekündigt: Mehr Komfort und noch universeller

Yale hat heute die Einführung der nächsten Generation seiner Hauptproduktlinie Linus, des Yale Linus Smart Lock L2, angekündigt. Hier geht’s zur offiziellen Website!

Mehr rund um das L2

Die Produkteinführung wird von der Kampagne „Sicherheit einfach gemacht“ begleitet. Die Kampagne veranschaulicht einige der Gewohnheiten und Methoden, auf die Menschen zurückgreifen, damit sie sich sicher fühlen, wie z. B. das Aufstellen von Fallen zum Schutz ihres Zuhauses, das Anlassen von Licht oder die Ausbildung eines eigenen Wachhundes. Mit den neuen intelligenten Sicherheitsprodukten von Yale müssen sich Verbraucher keine Sorgen mehr um die Sicherheit ihres Zuhauses machen. Dank des intelligenten Designs und der innovativen Funktionen dieser Produkte in Verbindung mit der Yale Home App wird die Kontrolle über die Sicherheit ihres Zuhauses zum Kinderspiel. Apropos Kinder: Auch daran hat Yale gedacht.

Linus L2 ist über die intuitive Yale Home-App nahtlos mit dem gesamten Yale Smart-Sicherheitsökosystem kompatibel, einschließlich des neuen Yale Smart Alarm, den Smart Cameras und der Smart Video Doorbell, sowie den Smart-Aufbewahrungslösungen und dem Smart Opener für Tor und Garage. Die Interoperabilität mit führenden Sprachassistenten und Smart Home-Marken ist innerhalb des Ökosystems ebenfalls möglich. Das intelligente Ökosystem ermöglicht es den Verbrauchern, die Sicherheit ihres Hauses über ein einziges Konto zu überwachen und zu steuern – und zwar ganz bequem aus einer Hand mit der Yale Home-App. Dieses neue Smart Lock wurde entwickelt, um das Leben der Menschen komfortabler zu machen, ohne ihre Sicherheit zu beeinträchtigen. Es vereint modernstes Design, Funktionalität und Innovation in einem Produkt.

Über das Linus L2

Das Linus L2 weist ein aktualisiertes Design auf, das von dem preisgekrönten Industriedesignstudio Bould Design entwickelt wurde. Fred Bould ist ein anerkannter Designer, der bereits an vielen anderen bemerkenswerten Smart Produkten wie dem Nest-Thermostat gearbeitet hat. Durch das schlichte, schmale Industriedesign und das robuste Metallgehäuse fügt es sich in jeden Gestaltungsstil nahtlos ein – von traditionell bis modern. Das Smart Lock ist einfach zu installieren und passt zu den meisten Zylindern/Schlössern. Unabhängig davon, ob die Nutzer zur Miete oder als Eigentümer wohnen, lässt es sich schnell und ohne Änderungen an der Tür anbringen und wieder entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Der Einrichtungsprozess ist vereinfacht, damit es auch für Einsteiger in wenigen Minuten einsatzbereit ist.

Einfach zu bedienen, schneller und stärker als die vorherige Generation bietet Linus L2 Nutzer:innen einen erstklassigen Schlossmechanismus. Die Größe des Geräts wurde ebenfalls reduziert, aber Yale hat trotzdem sichergestellt, dass es über größere Schlüssel passt, um Nutzern komfortablere und schnellere Installationsmöglichkeiten zu bieten. Mit dem Aktivitäts-Feed, den smarten Warnhinweisen und Benachrichtigungen in der Yale Home-App können Eigentümer:innen verfolgen, wann die Tür zu ihrem Zuhause geöffnet und geschlossen wird und welche registrierten Freunde und Familienmitglieder ihr Zuhause betreten.

Was alles möglich ist

Der Smart Home-Zugang lässt euch etwa virtuelle Schlüssel oder Codes mit vertrauenswürdigen Personen teilen, eure Türen automatisch verriegeln, wenn diese beim Verlassen des Zuhauses oder Zurückkehren geschlossen werden, und sie beim Näherkommen ihre Türen mit Hilfe der Geofencing-Technologie automatisch entriegeln. Nicht nur das, ihr dürft auch euer Gerät zu bestimmten Tageszeiten ver- und entriegeln lassen. Gleichzeitig kann das Schloss tagsüber auch ganz normal über den Riegel bedient werden, ganz so, wie es euch am besten passt. Apropos smart: Dieses Smart Lock verfügt jetzt über integriertes Wi-Fi. Das bedeutet, dass ihr keine zusätzliche Connect Wi-Fi Bridge mehr kaufen müsst, um von den Fernfunktionen zu profitieren, um etwa zu prüfen, ob die Tür verschlossen ist, während man weg ist, oder um zu wissen, wann die Kinder von der Schule nach Hause kommen.

Mit dem Linus Smart Lock L2 können Nutzer:innen den Yale Dot zum Ent- und Verriegeln nutzen, indem sie ihr Smartphone einfach dranhalten, ohne die Yale Home App zu öffnen. Das bedeutet, dass sie einen Yale Dot auf dem Armaturenbrett ihres Autos aufbewahren und damit die Haustür bei Regen schnell entriegeln können, oder ihn im Treppenhaus platzieren können, um das elektronische Haustürschloss zu öffnen, wenn sie in ihrem Stockwerk ankommen. Weiters wurde auf die Nachhaltigkeit geachtet, es ist 20 % kleiner geworden, besitzt einen wiederaufladbaren Akku für bis zu 6 Monate Betrieb und wird im Laufe dieses Jahres auch Thread Matter-kompatibel werden. Apple HomeKit für das Produkt wird ebenfalls via Firmware-Update kommen. Was kostet so ein Stück Sicherheit? Das Linus Smart Lock L2 ist ab sofort zum UVP-Preis von 229,- Euro erhältlich.