Verkaufsstart des Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 in Österreich mit Bundle-Aktion

Zwei Wochen nach dem Verkaufsstart des Xiaomi 14 Ultra Smartphones, folgt nun auch der offizielle Verkaufsstart des neuen Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 in Österreich. Zusätzlich gibt es in dem Zeitraum von 29.04. bis 12.05.2024 eine Bundle-Aktion, bei der zu jedem Kauf eines Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 ein gratis Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard erhältlich ist. Diese Aktion gilt für den Kauf über den offiziellen Xiaomi Online Store sowie Mediamakrt. Das Bundle ist in dem Zeitraum von 29.04. bis 12.05.2024 verfügbar, bzw. solange der Vorrat reicht.

Produktivität auf neuem Level

Das neue 12,4 Zoll große Xiaomi Pad ermöglicht mit seinem 3:2 Seitenverhältnis eine klare Darstellungsqualität und durch das Touchpad Keyboard wird das Arbeiten auf dem Xiaomi Pad noch flexibler. Der integrierte Blaulichtfilter im Display und die automatische Anpassung an die Umgebungshelligkeit, schonen die Augen und steigern die Arbeitseffizienz. Der langlebige, intelligente HyperCharge Akku sorgt dabei für optimale Nutzung und Zeiteinteilung. Ähnlich einem mobilen PC punktet das Xiaomi Pad zudem durch eine Multi-Fenster-Anzeige, um Arbeitsprozesse zu vereinfachen.