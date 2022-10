Xingyun Tech-Boutique öffnet Mitte Oktober im MediaMarkt Gerngross die Tore

Gute Nachrichten für alle, die neue innovative Produkte gerne mal live erleben und ausprobieren wollen, bevor sie zuschlagen – der internationale Tech-Anbieter Xingyun eröffnet Mitte Oktober eine Tech-Boutique innerhalb des neuartigen MediaMarkt Tech-Village im Gerngross. Auf welche coolen und smarten Marken ihr euch freuen könnte, erfahrt ihr hier. Ganz dem Grundprinzip des MediaMarkt Techvillage-Konzepts legt die Xingyun Tech-Boutique großen Wert auf Technologie, Innovation und Nachhaltigkeit. „Eine digitale und nachhaltige Zukunft ist die Vision von Xingyun. Durch die Eröffnung unserer Tech-Boutique kommen wir diesem Traum Produkt für Produkt näher“, veranschaulicht Thomas Pöchheim (Sales und Strategie, Austria). Deshalb können in der Xingyun Tech-Boutique originelle High-End-Produkte, die gleichzeitig einen wichtigen Schritt in Richtung einer grüneren und intelligenteren Zukunft machen, auf neuartige Weise live erlebt werden. Futuristisches E-Bike von Urtopia: Leichtigkeit durch Carbon & smarte Sicherheit Urtopia präsentiert ein ultraleichtes und modernes Elektrorad, das durch Ästhetik und technische Details überzeugt. Das außergewöhnliche Design des Urtopia E-Bikes trägt maßgebend zur besseren Federung bei, was besonders bei holprigen Strecken und Kopfsteinpflaster den Komfort erhöht. Außerdem setzt Urtopia auf einen vollständig aus Carbon bestehenden Rahmen, wodurch sich das geringe Gewicht von nur 15kg (inkl. Akku) ergibt und gleichzeitig die Transportfähigkeit wesentlich erhöht wird. Neben dem lang anhaltenden Akku und der exzellenten Beschleunigung, lässt sich das Urtopia E-Bike außerdem einfach über die integrierte Smartbar per Sprachanweisungen steuern, während das Display relevante Fahrdaten anzeigt. Weitere Highlights des Urtopia sind außerdem das integrierte WiFi und 4G-Modul, ein Fingerabdruck-Scanner sowie kontinuierliches GPS-Tracking, das sowohl zur Navigation als auch zum Diebstahlschutz genutzt werden kann – alles in allem also ein smartes E-Bike mit stilvollem Design und innovativen Carbonrahmen. Das smarte E-Bike für die Stadt wird gerade von uns getestet – der Testbericht erscheint demnächst.

Muzen Bluetooth Lautsprecher: Musikalische Zeitreise mit Retro-Charme und erstklassigen Beats Ein ganz besonderes Highlight für Augen und Ohren bieten die Bluetooth-Speaker von Muzen, die durch ihr stilvolles und kompaktes Retro-Design hervorstechen. Mehrfach mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet, gibt es unterschiedliche Modelle der Muzen Lautsprecher, die von hochwertigen Speakern aus Holz oder Metall im Vintage-Design bis hin zu stilvollen Kleinstlautsprechern und sogar Sticker Speakern reicht. Doch nicht nur die Looks der Lautsprecher sind bewundernswert, sondern sie überzeugen auch auf technischer Seite in voller Länge. So verbindet Muzen exzellente Soundqualität mit langer Akkulaufzeit, hochwertigen Materialen und außergewöhnlicher Ästhetik. Den OTR Muzen Speaker konnten wir bereits vorab testen – hier geht’s zu unserem Test. Automatische Müllentsorgung smart und umweltbewusst mit Townew In der Xingyun Tech-Boutique werden stets Produkte präsentiert, die das alltägliche Leben vereinfachen und digitalisieren sollen und so einen Schritt in Richtung Smart Home machen. Hier setzen auch die smarten Mülleimer von Townew an, denn ihr Ziel ist es, die Müllentsorgung zu erleichtern und zu digitalisieren. Dank der Auto-Versiegelungstechnologie und des innovativen Overload Features der Geräte werden sowohl das Verschließen als auch das Austauschen der Müllbeutel automatisiert. Einfache Handhabung, reduzierte Umweltbelastung und erhöhte Hygiene im Umgang mit Hausmüll ermöglichen also eine komfortable und nahezu kontaktlose Müllentsorgung.