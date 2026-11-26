Update für The Legend of Zelda: Ocarina of Time behebt Fehler
The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Switch 2 hat sein zweites Spielupdate erhalten, das den Titel auf Version 1.1.2 erhöht.
Über The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1.1.2
Hier sind die vollständigen Patch-Notizen, laut Nintendos offizieller Support-Seite. Wie ihr sehen könnt, enthält es Fehlerbehebungen, darunter eines, das den Fortschritt eines bestimmten Ereignisses verhinderte. Nintendo hat auch „mehrere andere Probleme“ gelöst, um das Gesamterlebnis zu verbessern. Hier ist der vollständige Überblick über die Support-Seite:
- Es wurde ein Problem behoben, durch das das Ereignis „Malons Freund“ nicht abgeschlossen werden konnte.
- Selbst falls ihr bereits auf dieses Problem gestoßen seid, könnt ihr mit dem Ereignis fortfahren, wenn ihr das Update heruntergeladen und installiert habt.
- Mehrere Probleme wurden behoben, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu gewährleisten.
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