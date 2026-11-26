The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Switch 2 hat sein zweites Spielupdate erhalten, das den Titel auf Version 1.1.2 erhöht.

Über The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1.1.2

Hier sind die vollständigen Patch-Notizen, laut Nintendos offizieller Support-Seite. Wie ihr sehen könnt, enthält es Fehlerbehebungen, darunter eines, das den Fortschritt eines bestimmten Ereignisses verhinderte. Nintendo hat auch „mehrere andere Probleme“ gelöst, um das Gesamterlebnis zu verbessern. Hier ist der vollständige Überblick über die Support-Seite: