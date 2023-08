MtG Celebration Mechanik – Küchentisch Magic

Am 8.9. erscheint Magics Wilds of Eldraine und ich zeige euch die MtG Celebration Mechanik.

Wilds of Eldraine ist eine märchenhafte Welt voller Feen, Hexen und Prinz:essinnen. Und wo es Adelige gibt, dort gibt es auch königliche Banketts, weshalb die Mechanik Celebration sehr gut zur Lore der neuen Edition passt. Aus dem Englischen gibt es den folgenden Regeltext:

„Celebration — At the beginning of combat on your turn, if two or more nonland permanents entered the battlefield under your turn, …”

Wenn ihr also in eurem Zug mehr als zwei Nicht-Länder spielt, dann aktiviert sich Celebration. Danach können unterschiedlichste Texte folgen wie z.B. „bekommt eine Kreature bis zum Endes Zuges +1/+1″ oder wie im Fall von Ash, Party Crasher sogar ein bleindender +1/+1 Counter. Noch warten wir gespannt darauf, was da noch alles kommen kann, denn z.B. für günstige Tribal Decks könnte die MtG Celebration Mechanik sehr interessant werden. Wenn ihr euch für die neuer Erweiterung Wilds of Eldraine interessiert, findet ihr hier unseren großen Preview Artikel.