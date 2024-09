Welche Capcom-Titel wollen wir noch als Deluxe Remaster sehen?

Capcom hat eine Umfrage gestartet, um das Interesse der Verbraucher an mehr “Deluxe-Remaster”-Titeln zu messen.

Zu Capcoms Deluxe-Remaster-Titel

Die Umfrage wurde veröffentlicht, um mit dem Release von Dead Rising Deluxe Remaster letzte Woche zusammenzufallen, das Capcom als “praktisch ein Remake” des Originalspiels von 2006 bezeichnet hat. Angetrieben von seiner RE-Engine bietet das Remaster moderne Grafiken, aktualisierte Charaktermodelle, erweiterte Sprachunterstützung, überarbeitete Steuerung und Verbesserungen der Lebensqualität wie das automatische Speichern. Capcom fragt die Befragten: “Möchten Sie in Zukunft mehr ‘Deluxe-Remaster’-Titel wie diesen sehen? (‘Deluxe-Remasters’ sind definiert als Remaster mit verbesserter Spielbarkeit und aktualisierter Grafik (einschließlich neuer 3D-Modelle))” – es ist übrigens nicht das erste Mal, dass es eine Umfrage wie diese gibt.

Wenn nicht, wird gefragt, ob sie ein vollständiges Remake einem Deluxe-Remaster vorziehen würden oder ob ein einfaches Remaster mit verbesserter Auflösung ausreichen würde, um die aktuellen Hardwarestandards zu erfüllen. Die Spieler*innen werden auch gefragt, ob es Serien gibt, die sie gerne sehen würden, um die Deluxe-Remaster-Behandlung zu erhalten. Zu den Optionen, die den Befragten zur Verfügung stehen, gehören Lost Planet, Devil May Cry, Power Stone, Resident Evil, Onimusha, Darkstalkers und Okami. Gerade Letzteres wäre der Hammer, und ich persönlich wäre ja für ein Remake von Breath of Fire 3! Die Teilnehmenden werden auch gefragt, ob sie mehr Dead Rising-Spiele veröffentlichen sehen möchten und wenn ja, in welcher Form (Deluxe-Remaster, Remake oder ein brandneuer Serieneintrag).