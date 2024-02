Umfrage: Capcom stellt zehn Fans Fragen zu älteren Games

Macht ihr mit? Capcom fragt, wie wir zu Remakes und Spin-offs zu Spielen wie Breath of Fire, Okami, Dino Crisis und dergleichen stehen!

Mehr zur Capcom-Umfrage

Capcom hat über seine Capcom Town-Website eine ziemlich aufwendige Umfrage namens “Super Elections” gestartet, in der es den Fans zehn Fragen zu seinen Spielen und seinem Geschäft stellt. Die Fragen selbst sind einfach gestellt, aber es gibt doch interessante und herausragende Fragestellungen. Capcom fragt die Fans, für welches Capcom-Franchise sie am meisten gerne eine Fortsetzung oder ein Spin-off dazu erhalten würden, und dazu gehörten IPs wie Dino Crisis, Okami, Onimusha, Dead Rising, Darkstalkers, Breath of Fire, Mega Man, Ghosts ‘n Goblins und mehr. Wir sollten nicht zu viel hineinlesen, denn es enthält auch IPs, die derzeit aktuell sind, wie Resident Evil und Monster Hunter.

Die andere Frage stellte, welche Spiele (oder Spiele) Fans am meisten mit moderner Technologie komplett neu gemacht sehen würden. Zu den Optionen hier gehörten Mega Man 1, 2 und 3, Onimusha 1, 2 und 3, Commando, Rival Schools, Final Fight, Gargoyle’s Quest 1 und 2, Breath of Fire 1, 2 und 3, Ace Attorney 1, 2 und 3 und Nijiirocho No kiseki. Auch dies bedeutet nicht unbedingt etwas für die nahe Zukunft, aber es ist interessant, dass Capcom zumindest diese IPs im Blick hat. Denn bis dato wurden ältere Franchises sträflich vernachlässigt, und ich finde es ein gutes Zeichen, dass der Verlag das Interesse mal misst. Ich habe die Umfrage ausgefüllt – macht das auch!