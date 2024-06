Dead Rising Deluxe: Capcom überrascht noch 2024 mit einem Remaster

Das Originalspiel bekommt mit Dead Rising Deluxe Remaster – oder DRDR – eine neue Version. Sie kommt für die aktuellste Generation an Plattformen!

Mehr zu Dead Rising Deluxe

Details zu Dead Rising Deluxe Remaster sind derzeit noch spärlich gesät, aber das Remaster wird irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht, sagt Capcom im Trailer. Der Teaser verspricht eine “aktualisierte Version mit einem brandneuen Look”. Tatsächlich sieht der freiberufliche Fotojournalist Frank West komplett umgebaut aus – und klingt, als würde er einen neuen Synchronsprecher bekommenhaben. Die Stadt Willamette, Colorado, sieht viel knackiger, detaillierter und mehr von Zombies überlaufen aus. Ihr verbringt drei Tage im Spiel in der von Zombies befallenen Willamette Parkview Mall und verwendet alles, was man in einem Einkaufszentrum finden kann, als Waffe, um zu überleben. Während Frank den Ausbruch untersucht und Fotos macht, kommt er anderen Überlebenden zu Hilfe und hilft ihnen bei der Flucht, während er gegen Horden von Untoten und Psychopathen vorgeht.