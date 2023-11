Vom Einsteiger zum Flagship: vivo Black Friday 2023 Angebote im Überblick

vivo bietet zum Black Friday 2023 Einsteiger- bis Premium-Geräte mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis an. Welche Angebote auf euch warten, erfahrt ihr hier.

Das sind die vivo Black Friday Aktionen

Mittelklasse-Hero mit Aura Light: V29 zu einem UVP von 499 Euro

Seit August ist der Mittelklasse-Allrounder vivo V29 in Österreich auf dem Markt. Dieses besondere Modell punktet mit einem eigens designten Aura Light – dabei handelt es sich um ein beim Kamerasystem verbautes Ringlicht, das insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen Motive besonders gleichmäßig ausleuchtet. Die Farbtemperatur passt sich dabei dynamisch der Umgebung an – vorbei sind damit die Zeiten der furchtbar ausgeleuchteten Blitz-Fotos, bei denen Gesichter überlichtet und die Umgebung zu stark abgedunkelt wird. Die 50 MP OIS Ultra-Sensing-Kamera und verbesserte 50 MP-HD-Kamera versprechen ein leistungsstarkes Kamerapaket. Gleichzeitig setzt das V29 in seinem Segment neue Maßstäbe in Sachen Verlässlichkeit, denn es ist gemäß IP68-Einstufung vor Staub und Wasser geschützt. Der Qualcomm Snapdragon 778G und Memory Booster (8 GB RAM + 8 GB Extended RAM1) bringen den Nutzer:innen starke Leistung, 5G-Konnektivität sowie reichlich Speicherplatz.

Weiters ermöglicht es 80-Watt-FlashCharge3, um den 4600-mAh-Akku (TYP) blitzschnell aufladen zu können. In nur 18 Minuten ist das Gerät von 1 % auf 50 % aufgeladen und verspricht eine lange Lauf- und Lebenszeit. Der augenschonende 1,5K-AMOLED-Display mit 120 Hz bietet Wiedergabeerlebnisse in Kinoqualität.

Hier geht’s zu unserem Test.

64-MP-OIS-Kamera: V29 Lite zu einem UVP von 349 Euro

Das V29 Lite ist seit Juni in Österreich erhältlich und überzeugt mit Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit. Angefangen bei einer 64-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Stabilisierung und einem augenschonenden 120-Hz-AMOLED-Bildschirm bietet das V29 Lite alles, was man im Alltag braucht. Mit der 44W FlashCharge-Funktion des 5.000 mAh-Akkus ist eine sorglose Nutzung über einen ganzen Tag hinweg gewährleistet. Darüber hinaus sorgt der Qualcomm Snapdragon 695 dafür, dass das Gerät genug Power für alle Anwendungsfälle hat. Er ermöglicht eine zuverlässige 5G-Konnektivität, die durch physische SIM-Karten unterstützt wird, sowie die eSIM-Funktion mit bis zu acht Profilen. Darüber hinaus ist das V29 Lite besonders widerstandsfähig im Alltag: Zu den Tests, die die Forschung- und Entwicklung vor dem Launch durchführt, gehört die Prüfung der Widerstandsfähigkeit des Gehäuses gegenüber täglichen Kratzern; die Geräte wurden 32.000-mal aus verschiedenen Winkeln fallen gelassen, in extremen Umgebungen zwischen -20 und +50 Grad Celsius getestet und zwischen -40 und +75 Grad Celsius gelagert. Mit dem Wasser- und Staubschutz nach IP54 ist man mit dem V29 Lite bestens für einen ereignisreichen Alltag gerüstet.

Hier geht’s zu unserem Test.

Top-Qualität im Einstiegssegment: Y17s zu einem UVP von 219 Euro

Mit dem Y17s launchte vivo erst Anfang November ein Einsteiger-Smartphone mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis. Das Gerät ist also besonders für preisbewusste Nutzer:innen geeignet, die einen verlässlichen Alltagsbegleiter mit starker Leistung suchen. Angetrieben wird es von einem MediaTek G85-Prozessor und 6 GB Arbeitsspeicher, der durch das virtuelle Speichersystem Extended RAM 3.0 verdoppelt werden kann. Damit sind Multitasking und schnelle App-Wechsel ein Kinderspiel für das Y17s. Genügend Speicherplatz für Apps, Fotos und Videos ist mit einer Speicher-Konfiguration von 128 GB ebenfalls gegeben. Auch beim Display hat sich vivo etwas Besonders ausgedacht: Bei strahlendem Sonnenschein oder intensiver Innenraumbeleuchtung kann es schon mal schwer sein, auf dem Display etwas zu erkennen. Darum verfügt das 6,56-Zoll-HD+ Display über einen High Brightness-Modus, der das ausgleicht. Das Triple-Kamerasystem besteht aus einer 50 MP-Hauptkamera, einer 2 MP-Bokeh-Kamera für stilvolle Portraits mit Hintergrundunschärfe und einer MP-Makrokamera für detaillierte Detailaufnahmen. Mit seinem schlanken Design bietet das Y17s einiges fürs Auge. Gleichzeitig ist es durch den verbesserten Spritzwasser- und Staubschutz mit IP54-Schutzklasse besonders verlässlich im Alltag. Dank seiner Akkukapazität von 5.000 mAh hält das Y17s mühelos im Alltag Schritt.

Flagship-Modell mit ZEISS-Optik: X90 Pro zu einem UVP von 1.199 Euro

Seit März ist das X90 Pro in Österreich erhältlich und begeistert mit seinem speziell angefertigten 1-Zoll-Kamerasensor, zahlreichen Spezial-Modi für Nacht- und Sportaufnahmen sowie dem eigens entwickelten Bildprozessor V2. Wie auch schon bei seinen Vorgängern wurde das exzellente Kamerasystem gemeinsam mit Optik-Spezialist ZEISS entwickelt: Ein Setup aus Dreifach-Hauptkamera mit verbesserter Lichtempfindlichkeit, natürlicher Farbverarbeitung und Bildstabilisierung sorgt für ein intuitives Kameraerlebnis. Die ZEISS T*-Coat Beschichtung reduziert die Reflexion drastisch, was zu einem Minimum an Streulicht und Geistereffekten bei den Bildern führt. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen performt das Kamerasystem großartig und die Bildnachbearbeitung profitiert von den eingebetteten KI-Funktionieren: Zum Beispiel erweckt der KI-Nachtmodus selbst kleinste Details in fast völlig dunklen Umgebungen zum Leben und macht das Handy zum idealen Begleiter für alle Astrofotografie-Enthusiast:innen. Die großen Blenden tun das Übrige, und ermöglichen die Aufnahme von 4K HDR-Nachtvideos mit realistischer Farbwiedergabe.

Das Smartphone verfügt über einen 4.870 mAh-Akku, der mit 120 W Dual-Cell FlashCharge gekoppelt ist, und für eine längere Akku-Haltbarkeit und ultraschnelles Laden sorgt. Im Schnelllademodus erreicht der Akku eine Kapazität von 50 Prozent in nur 8 Minuten und 10 Sekunden.

Hier geht’s zu unserem Test.