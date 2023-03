vivo X90 Pro Test: Ultimatives Smartphone mit ZEISS-Kamera-Optik für alle

An der Rückseite zeichnet sich das vivo X90 Pro aus und hebt sich angenehm von allen anderen Geräten ab. Denn ein veganer Kunstlederrücken sorgt für coole Optik und ein rutschfestes Gefühl in euren Händen, und da sprechen wir noch gar nicht von der Kamera-Insel. Da wird nämlich gar nicht erst versucht, sie irgendwie dezent zu gestalten oder Ähnliches! In dieser runden Erhebung befinden sich vier Kamera-Sensoren, und ein LED-Blitz tut seine Dienste abseits des Objektiv-Verbunds. Obwohl an der Front sich alle Smartphones schon extrem ähnlich sein, schafft es vivo mit diesem Gerät, sich nicht nur dank der Kooperation mit ZEISS ein Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten. Bevor wir so richtig mit dem Review loslegen, hier noch unser Unboxing-Video des Smartphones für euch:

Beim Auspacken des Handys wird euch schnell bewusst, dass sich das Unternehmen tatsächlich auf das Nutzungserlebnis konzentriert. Denn das Gerät selbst bietet zwar ganze 6,78 Zoll (17,22 cm) Bildschirmdiagonale, allerdings wirkt es weniger wuchtig als seine Konkurrenz. Dass an der Front nichts Anderes zu sehen ist als der Bildschirm, ist klar und mittlerweile auch völlig normal, bis auf eine kleine runde Aussparung in der Mitte für die Frontkamera unterbricht hier nichts das Display. An den abgerundeten Kanten befinden sich rechts die Tasten für Lautstärkeregelung und Standby, die linke und obere Kante (bis auf ein kleines Mikrofon) sind völlig clean gehalten. Unten findet ihr den SIM-Schacht, ein Mikro, den USB-C-Port sowie einen Lautsprecher vor – alles so wie immer.

Der Hersteller selbst hat natürlich nur Lob für das Gerät übrig. Denn das vivo X90 Pro ist nichts weniger als das aktuellste Flaggschiff-Smartphone für das Unternehmen, und das sieht man! Die Kameras lassen auf dem Datenblatt nichts zu wünschen übrig, das Display genügt den höchsten Ansprüchen, der Prozessor soll für höchste Performance und gute Akkulaufzeit sorgen, und die restliche Ausstattung steht dem im nichts nach. Fotos sollen bei jeder Tages- und Nachtzeit gelingen, das aktuellste Software-Update steht uns sofort zur Verfügung, ihr könnt das Smartphone mit bis zu 120 Watt laden, und generell ist hier das Beste aus allen Welten verbaut. Wird das Gerät diesen Vorschusslorbeeren gerecht? Sehen wir es uns an und klären es in diesem Testbericht!

Das High-End hat neue Konkurrenz: Mit dem vivo X90 Pro könnt ihr noch schönere Fotos schießen. Was das taugt, lest ihr in unserem Review!

Von Anfang an effizient und schnell

Wie eingangs schon erwähnt ist im vivo X90 Pro nur das Hochwertigste in jedem Bereich verbaut. Das macht sich natürlich schon früh bemerkbar, eben bei der Einrichtung des Smartphones. Jede eurer Eingaben wird verzögerungsfrei umgesetzt und Apps starten augenblicklich. Das macht natürlich Spaß, und in Verbindung mit dem grandiosen Bildschirm ist die Bedienung einfach nur ein Traum! Wie es sich für ein Flaggschiff gehört, ist das Display nicht nur hochauflösend, sondern bietet auch bis zu 120 Bilder pro Sekunde, was in der Bedienung die Bezeichnung „butterweich“ verdient. Und, ich muss es nochmals erwähnen, der Bildschirm ist zwar groß, aber dennoch auch schlank! So liegt das Smartphone angenehm in der Hand und macht auch bei längerer Nutzung keine Probleme.

Die Hardware mit all ihrer Power ist aber nur ein Teil dieser Gleichung. Auch die Software, sprich das Betriebssystem und all seine Programme müssen da mitspielen. Gut, dass auf dem vivo X90 Pro mit Funtouch OS 13 ein auf dem aktuellsten Android 13 basierendes Betriebssystem arbeitet! Dank einer Vielzahl von kleinen Optimierungen, die da und dort Sekundenbruchteile einsparen, lässt euch das Smartphone auf nichts warten. Das setzt sich sogar bei der Fotografie fort, denn vivo ist stolz darauf, ein Feature namens Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot zu bringen. Viele Worte, in Wahrheit bedeutet es, dass zwischen dem Betätigen des Auslösers und dem tatsächlichen Schnappschuss so gut wie keine Zeit vergeht – diese lässt sich bei diesem Smartphone in Millisekunden messen!

Zu den Kameras des vivo X90 Pro

Bleiben wir gleich beim Thema: Dieses Handy legt so viel Wert auf seine Kameras, dass wir den Themenpunkt vorziehen. Im vivo X90 Pro sind drei Objektive auf der Rückseite und eines auf der Front verbaut. Vorne erwartet euch ein 32 MP-Sensor, der für sämtliche Selfie-Belange, Videochats und Aufnahmen aller Art fast schon überqualifiziert ist. An der Rückseite macht die Hauptkamera den Anfang, sie löst mit 50 Megapixel auf, bietet einen Sensor mit 1 Zoll Größe (riesig für ein Smartphone!) und optische Bildstabilisation. Ihr stehen eine Porträt-Kamera (50 MP) und eine Ultraweitwinkellinse (12 MP) zur Seite, gemeinsam mit einem dTOF-Sensor sollen so stets die idealen Bilder entstehen, egal, wie die aktuelle Beleuchtung aussieht oder wie stark ihr euch bewegt.

Locker dahingesagt, aber wie ist es wirklich? Nun, in aller Kürze: Es ist fast unmöglich, bei guter Beleuchtung ein schlechtes Bild mit dem vivo X90 Pro zu machen. Die Kombination aus optischer Bildstabilisierung bei den 50 MP-Kameras, den Software-Kniffen des Smartphones und nicht zuletzt den ZEISS Optics-Vorzügen lässt Portraits, Landschaftsbilder und sonstige Aufnahmen richtig gut aussehen. Doch vor allem bei schwacher Beleuchtung und in der Nacht spielt das Handy seine Stärken komplett aus, und da kommen Features wie Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot und der große Sensor in der Hauptkamera zur Gänze zur Geltung. Ob ihr Anfänger:in oder Profi seid, ist da ganz egal, denn dieses Gerät schafft es in allen Lagen, sehr gute Resultate zu erzielen!

Modi, Filter und andere Feinheiten

In der Kamera-App sind natürlich alle üblichen Verdächtigen zu finden: Da gibt es einen Sport-Modus, einen Nachtmodus, eine Portraitfunktion, eine Pro-Sektion und andere Optionen wie „Hohe Auflösung“, „Panorama“, „Lange Belichtungszeit“ und dergleichen. Hier wird alles angeboten, was das Herz begehrt! Allerdings versteht sich das vivo X90 Pro nicht als staubtrockene Profi-Kamera, die zufällig ein Smartphone rundherum verbaut hat. Nein, das Produkt versteht es auch, die Fotografie ein wenig aufzulockern und verschiedene Fun-Features anzubieten! Erwähnenswert ist beispielsweise die Funktion „Haltung“, die euch verschiedene Posen vorzeichnet. Diese sind zudem in Kategorien wie „Selfie“, „Paar“, „Ungezwungen“ und „Stilvoll“ unterteilt – das ist sinnvoll!

Doch wer sich künstlerisch betätigen möchte, kann dies ebenfalls mit nur wenigen Fingertipps tun. Ihr dürft aus einer Vielzahl von Zusätzen wie Bokeh-Filtern von ZEISS wählen, die euren Portraits das gewisse Etwas verleihen. Das kann von Vignetten bis hin zu komplexen Lens-Flare-Effekten reichen, und diese Optionen lassen sich problemlos mit anderen kombinieren. Ob ihr nun einen Monochrom-Effekt, knackige Akzente oder doch lieber dank ZEISS Natürliche Farben-Modus ein lebensechtes Bild einfangen wollt, ist nur eine Sache der Einstellung. Fakt ist, dass das vivo X90 Pro in allen Situationen bestens zurecht kommt und euch spielend stets gute Bilder liefert. Schon das allein könnte ein Kaufgrund für dieses Gerät sein, und dann kommt da auch noch der Smartphone-Aspekt hinzu.

Das vivo X90 Pro im Alltag

Wenig überraschend präsentiert sich das vivo X90 Pro in der Praxis genau so, wie es sich bei der Ersteinrichtung gegeben hat. Egal, womit ihr dieses Smartphone konfrontiert, es scheint stets locker mit der Arbeit umzugehen. Spiele wie Pinguininsel, Alto’s Odyssey und Diablo Immortal lassen sich problemlos spielen, und auch Produktivitäts-Apps machen auf dem großen Bildschirm nicht nur Sinn, sondern auch Spaß. So wirklich heiß wird das Smartphone nicht, selbst beim Aufladen wird es bestenfalls handwarm. Apropos Hände: Wer sich beim Entsperren statt für Gesichtserkennung für den Fingerabdrucksensor, der direkt im Display verbaut ist, entscheidet, stellt fest, dass dieses Smartphone eure Finger extrem schnell erkennen kann.

Schnelligkeit ist generell etwas, das dieses Smartphone auszeichnet. Klar, bei einem Flaggschiff sollte das zum Standard gehören, aber das vivo X90 Pro erhebt euer Nutzungerlebnis zur absoluten Maxime. Die Animationsgeschwindigkeiten scheinen bei Funtouch OS 13 schon generell schneller abzulaufen, und der starke Prozessor mitsamt seinem fixen Arbeitsspeicher kann sich da so richtig auszeichnen. Neben der übersichtlichen Art, wie dieser Android-Skin aufgebaut ist, dem blitzschnell reagierenden Bildschirm und der guten Haptik des Smartphones gibt es absolut nichts zu meckern. Sehr gerne nimmt man dieses Gerät immer wieder in die Hand, und dessen schlanke Bauweise vermeidet meine Kritik an anderen Flaggschiffen, nämlich, dass sie unhandliche Ziegelsteine seien.

Bloatware? Nicht tragisch

Dieser Fokus auf die Nutzer:innen setzt sich dann auch bei der Software fort. Ja, es gibt vorinstallierte Apps, aber den meisten Platz braucht ohnehin die Google-Suite an Programmen, die es auf jedem Android-Smartphone geben muss. Standard-Programme wie Facebook, Netflix und vivo.com sind vorhanden, lassen sich aber auf Wunsch problemlos deinstallieren. Viel Platz benötigen sie allesamt nicht, und das ist auch beim Betriebssystem der Fall: Gerade mal 24 GB genehmigt sich Funtouch OS 13 mit all seinen Facetten, und das ist im Jahre 2023 mehr als vertretbar. Denn andere Flaggschiffe (ich sehe dich an, Samsung Galaxy S23 Ultra) können auch schon mal das Doppelte an Platz brauchen, was irgendwie ein wenig seltsam anmutet!

Dadurch, dass dieses Gerät an allen Fronten recht schlank gehalten wird, bleiben euch mehr Speicherplatz, mehr Zeit für andere Dinge und auch mehr Platz in eurer Tasche übrig. Es ist selten, dass sich ein Hersteller so ganzheitlich mit dem Design eines Smartphones beschäftigt hat und überall die richtigen Kompromisse gefunden hat. Denn angefangen beim Skin, der das Android-Erlebnis kaum beeinflusst und doch beschleunigt, über die starke Umsetzung von Features rund um den Kamera- und Videobereich bis hin zu spaßigen Ergänzungen wie AR-Sticker und Haltungsvorschläge bei Fotos gibt es hier für alle etwas, das im Alltag positiv auffällt. Bei einem Gerät, das man sicherlich für die nächsten Jahre kauft, ist das etwas Wunderbares!

Das bietet das vivo X90 Pro alles nicht

Da stellt sich die Frage, ob es auch Schwächen bei diesem Smartphone gibt. Und ja, natürlich kann man (einen Datenblatt-Fetisch vorausgesetzt) hier auf die Suche nach dem Haar in der Suppe gehen. Aber recht erfolgreich wird das nicht, wenn man die Gesamtheit aller verbauten Komponenten betrachtet. Ja, das vivo X90 Pro bietet keine 4K-Auflösung, sondern „nur“ eine maximale Auflösung von 2800 x 1260 Pixel. Einen sichtbaren Unterschied macht das übrigens nicht, auch dann nicht, wenn man die „Stromspar-Auflösung“ von 2400 x 1080 verwendet. Genauso fehlt der Haken bei der Checkbox „200 MP-Kamera“ – stimmt, so etwas hat das Gerät nicht, aber der 1 Zoll große lichtstarke Sensor und der raschen Reaktionszeit sorgt für bessere Qualität, als es Megapixel könnten.

Fans von gewissen Herstellern vermissen dann auch die Option, abseits von den Google-Apps eine eigene Suite von Programmen auf dem Smartphone vorzufinden. Genauso will vivo zu keinem Zeitpunkt euch zu einer Anmeldung bei einem Zusatz-Konto drängen, so einen Punkt gibt es einfach nicht in den Systemeinstellungen. Zu guter Letzt bietet das vivo X90 Pro auch etwas Anderes nicht, und zwar einen Einstieg in die Welt der Premium-Klasse ums kleine Geld. Denn das Smartphone kostet aktuell 1199 Euro (Stand laut Geizhals am 21.3.2023), und das ist in der heutigen Zeit einfach eine ordentliche Stange Geld. Ja, ihr bekommt jede Menge guter Technik dafür, und diese lässt sich auch jahrelang einwandfrei nutzen, keine Frage, aber Zahlen lügen nicht.

Was es noch zu sagen gibt

Der Akku des vivo X90 Pro ist übrigens auch positiv hervorzuheben. Im Ruhezustand hält das Gerät natürlich ewig durch, aber auch bei Normal- und Vielgebrauch sind bis zu zwei Tage Laufzeit die Regel! Sollte der Akku dann doch einmal zur Neige gehen, gibt es natürlich eine Schnellladefunktion. Wie es das Jahr 2023 so vorschreibt, ist mittlerweile eine Ladeleistung von bis zu 120 Watt der neue Standard, und dieses Smartphone unterstützt diesen problemlos. Egal, wie ihr es anstellt, binnen 30 Minuten ist das Handy mit dem passenden Ladegerät wieder zu 100 % gefüllt. Mit einem Feature namens „Fast Charge Mode“ könnt ihr das Gerät sogar binnen knapp acht Minuten auf 50 % aufladen. So füllt ihr den 4.870 mAh fassenden Akku rasch wieder auf, Tag für Tag.

Zudem bietet das Smartphone laut Herstellerangaben auch eine um 35 % vergrößerte Kühlkammer, sie hält die Wärmeentwicklung gut in Schach. Zudem kommt das vivo X90 Pro mit Funtouch OS 13, das auf Android 13 basiert, und ist somit auf dem aktuellsten Stand, was Sicherheitsupdates anbelangt. Doch nicht nur bei der Sicherheit, auch bei anderen Dingen bietet das Gerät Top-Neuheiten. So gibt es das Super Moon-Feature, das euch auf Wunsch einen AI-verbesserten Mond in euren Bildern reinzaubert, oder auch das Hand-Held Astro-Feature, das die optische Bildstabilisierung voll für Nacht- und Astrofotografie ausnutzt. Vieles davon ist natürlich der verbauten Technik im Produkt zu verdanken, weswegen wir uns dieser im nächsten Absatz widmen.

Die Technik des Smartphones

Das Gerät wird von einem MediaTek Dimensity 9200 V2 angetrieben, einem Prozessor, der durch enge Zusammenarbeit zwischen vivo und MediaTek entstanden ist. Daher ist er gut auf die Bedürfnisse dieses Smartphones optimiert worden, und das merkt man natürlich! Geekbench 6 liefert übrigens Punktzahlen von 1672 (single), 4007 (multi) und 8741 (compute). Alles flutscht, und daran haben auch die 12 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher sowie der 256 GB große UFS 4.0-Speicher hohen Anteil daran. Der OLED-Bildschirm ist ebenfalls State of the Art, mit 6,78 Zoll Bildschirmdiagonale, 120 Hertz und einer Auflösung von bis zu 2800 x 1260 Pixel lässt das vivo X90 Pro nichts zu wünschen übrig. Zudem ist das Smartphone nach IP68-Rating wasserdicht, ihr müsst also auf nichts groß aufpassen.

Zudem unterstützt das Handy bis zu 120 Watt kabelgebundenes Laden und bis zu 50 Watt beim kabellosen Laden. Die Abmessungen des vivo X90 Pro betragen 164,07 × 74,53 × 9,34 mm bei einem Gesamtgewicht von 214,85 Gramm. Ansonsten sind natürlich die üblichen Konsorten wie 5G-Mobilfunk, Blaulichtfilter, ein linearer Vibrationsmotor für die Haptik, zwei Lautsprecher und Bluetooth 5.3 verbaut. Darüber hinaus bietet das Smartphone NFC, einen Infrarotsensor, drei Mikrofone zur Umgebungsgeräuschunterdrückung sowie den aktuellsten USB-C-Typ 3.2 Gen 1 – alles ist auf dem neuesten Stand. Mit einem solchen Gerät seid ihr für die nächsten Jahre bestens gerüstet, und dementsprechend gestaltet sich dann auch der Abschluss dieses Reviews!