vivo V29 5G Test: Starkes Mittelklasse-Smartphone mit eingebauter Erleuchtung

Das Kamerasystem des vivo V29 5G ermöglicht zudem eine dynamische Anpassung der Farbtemperaturen abhängig von der Umgebung. Von Lichteffekten in Nachtclubs bis hin zu neonbeleuchteten Straßen oder gemütlichen Bars – das Smartphone adaptiert mühelos seine Farbtemperatur und bietet euch so die Kompetenz eines Profi-Lichtdesigners. Mit nur einem Fingertipp werden Motive in schwach beleuchteten Umgebungen sanft beleuchtet, sodass ihre einzigartigen Eigenschaften zur Geltung kommen. Das Ergebnis sind helle, klare Porträts mit einer fesselnden Atmosphäre, die jede Aufnahme bereichert. Doch nicht nur die Hauptkamera, auch die Selfie-Cam kann mit 50 MP Auflösung punkten. Gruppenfotos oder -videos werden so locker möglich. Auch sonst kann sich das Smartphone mehr als nur sehen lassen. Packen wir es mal aus und legen wir los mit unserem Review – gleich nach dem Unboxing!

Der erste Eindruck des Geräts

Gleich beim Auspacken habt ihr die schwarze Front des Smartphones vor euch. Hier gibt es eigentlich nichts wesentlich Neues mehr: Das 6,78 Zoll große Display erstreckt sich bis fast an die Ränder, und nahezu randlos werden euch die Inhalte präsentiert. Dazu gesellen sich die gebogenen Kanten des 3D-Bildschirms, und voilà – der Screen des vivo V29 5G füllt fast die gesamte Fläche. Nur vorne mittig gibt es eine kleine, kreisrunde Aussparung für die mächtige Selfie-Kamera, ansonsten gibt es nur das zu sehen, was ihr am Smartphone auch sehen wollt. Die Kanten verhalten sich ähnlich wie beim Mitbewerb: Rechtsseitig sind der Standby-Knopf und die Lautstärkeregelung verbaut, die linke Seite ist komplett clean gehalten, oben befinden sich zwei Mikrofone und unten ist der Rest (SIM-Schacht, Mikrofon, USB-C-Buchse und ein Lautsprecher) verbaut.

Dreht ihr das Smartphone allerdings um, stellt sich sogleich ein kleiner Wow-Effekt ein. Der Rücken ist überzogen mit Millionen von 3D-Magnetpartikeln, die eine Vielzahl verschiedener schimmernder und kaskadenartigen Licht- und Schattenabstufungen erzeugen. Beim Drehen und Neigen des vivo V29 5G scheinen sich diese Glitzerpartikel auch zu bewegen – so ein schöner Rücken kann durchaus entzücken. Nicht weniger auffällig ist die Kamerainsel, die sich ordentlich viel Platz genehmigt. Drei fast gleich große Aussparungen sind dort zu finden, zwei davon beherbergen die Kamera-Objektive, und die dritte ist für das Aura-Ringlicht reserviert. Dieses ersetzt allerdings nicht den traditionellen LED-Blitz bei diesem Gerät, dieser ist ebenfalls auf der Kamera-Insel zu finden. Da stellt sich nur noch die Frage: Sieht das bloß gut aus, oder hat das auch einen Nutzen im Alltag?

Das vivo V29 5G in der Praxis

In der Normalnutzung macht das Smartphone jedenfalls alles richtig, so wie schon seine Vorgänger. Denn mit dem Qualcomm Snapdragon 778G ist ein ausreichend starker Prozessor verbaut, der sich mit der FunTouch OS 13-Oberfläche (basierend auf Android 13) sehr leicht tut. Mehr noch, der gesamte Funtouch OS-Skin von vivo ist genau darauf ausgelegt, Animationen angenehm kurz zu halten und auch stark frequentierte Interaktionen mit dem Smartphone zu beschleunigen. Nicht nur das, wichtige und tiefgreifende Maßnahmen wie etwa das Zurücksetzen des Telefons werden mit einem kurzen Timer versehen, so dass hier nichts versehentlich passieren kann! Gemeinsam mit der ansonsten starken Ausstattung (8 GB Arbeitsspeicher + 8 GB Erweiterung, 256 GB Speicherplatz und einem gut dimensionierten Akku) erwartet euch hier ein sehr potenter Allrounder.

Auch bei Spielen macht das Gesamtpaket nicht Halt: Denn sowohl Games wie Honkai: Star Rail, Diablo Immortal und Alto’s Odyssey machen auf dem vivo V29 5G durchaus Spaß. Der Bildschirm, der über die Ränder hinauszugehen scheint, zeigt eure Inhalte bildschirmfüllend an und kann bis zu 120 Bilder pro Sekunde darstellen. Es gibt zwar einen Ultra-Spielmodus, aber wie so oft macht es auf Smartphones keinen merklichen Unterschied, ob ihr euch nun im Ausgeglichenen Modus oder im BOOST-Modus befindet. Neigt ein Game zu Rucklern, dann ist das auch in einem Modus so, der laut eigener Aussage mehr Akku zieht. Abgesehen davon kann man diesem Produkt nichts vorwerfen: Es tut genau das, was es soll, und im Alltag hält es locker an die eineinhalb bis zwei Tage durch. So ist man das gewöhnt und damit erfüllt dieses Smartphone die Anforderung an ein Alltagsgerät!

Über die Kameras des Geräts

Doch genug des Alltags – vivo hat so viel Aufmerksamkeit für seine Kamera-Neuerungen bekommen, da müssen wir natürlich genauer hinsehen. Schon das Datenblatt lockt mit seinen 50 MP Auflösung, sowohl bei der Hauptkamera wie auch bei der Selfie-Cam! Grundsätzlich kann das vivo V29 5G bei den Fotos vollkommen überzeugen, bei Tageslicht und auch bei Dämmerlicht werden die Resultate äußerst ansehnlich. Als eine sehr gute Ergänzung finde ich übrigens auch das Aura-Ringlicht an der Rückseite des Smartphones, denn seine Hauptaufgabe erledigt es bravourös. Einerseits sorgt es dafür, dass bei nahen Aufnahmen und Portraits keine ungewünschten Schatten vorkommen, und andererseits bringt es dank farblicher Anpassung einen Look eurer Wahl ins Spiel. Ob natürliches Licht, eine Idee wärmer oder eine Nuance kühler – das Aura-Ringlicht kann das!

Vor allem bei der Produktfotografie ist das eine gute Sache, denn so werden bei Hochglanz-Geräten die Spiegelungen minimiert, und Schattenwurf ist dann auch kein Thema mehr. Auch Gruppenfotos können davon profitieren, das vivo V29 5G wird also zu Recht in diese Richtung vermarktet. Übrigens kann auch die Selfie-Kamera vollends überzeugen, denn Gruppen-Selfies – falls das eure Kragenweite ist – gelingen hervorragend. Dank des Weitwinkel-Objektivs bekommt ihr da eine Menge Leute drauf, ihr müsst euch nur dann und wann um den von Weitwinkellinsen bekannten Fischaugen-Effekt kümmern. Das Smartphone macht zwar grundsätzlich einen guten Job darin, die Verzerrungen zu bearbeiten, aber an den Rändern der Bilder werden Personen teilweise etwas komisch dargestellt. Abgesehen davon kann man dem Produkt nichts vorwerfen: Die Fotos werden allesamt gut!

Unterschiede und Wissenswertes

Im Unterschied zu seinem kleinen Bruder, dem vivo V29 Lite 5G (zu unserem Testbericht), schneidet das Nicht-Lite-Produkt natürlich wesentlich besser ab. Mehr Leistung vom Prozessor her, mehr Speicherplatz, das vorhin angesprochene Aura-Ringlicht, der extrem coole 3D-Magnetpartikel-Rücken, ein vollständiger Schutz nach IP68-Standard und auch schnelleres Aufladen erwarten euch beim vivo V29 5G – all dies rechtfertigt auch den Mehrpreis. Denn für nur 150,- Euro mehr (UVP 499,- Euro) ist das alles schon etwas, das man sich näher ansehen kann. Falls ihr nun daran interessiert seid, worauf man beim Kauf dieses Smartphones definitiv verzichten müsste, so ist die Liste doch eher kurz geraten. Denn das Einzige, was augenscheinlich fehlt, ist die Möglichkeit, das Smartphone kabellos via Qi-Standard aufzuladen. Alle sonstigen Annehmlichkeiten sind vorhanden, und diese Liste ist wiederum eher länger!

Zum Beispiel gibt es eine transparente Gratis-Hülle im Lieferumfang, das ist klasse, weil so der einzigartige Look des vivo V29 5G erhalten bleibt. Dann wartet das Gerät auch mit einem IP68-Wasser- und Staubschutz auf: Ihr müsst euch weder bei Regenschauern noch Poolbesuchen Gedanken um euer Smartphone machen. Dann war da noch das Schnellladen: Dank des mitgelieferten Schnellladegerätes könnt ihr das Produkt mit bis zu 80 Watt aufladen. In harten Zahlen bedeutet dies eine Ladung von 0 auf 50 in 18 Minuten, und eine volle Ladung von Null auf Hundert in etwa 45 bis 50 Minuten. Zudem bietet vivo fünf Jahre lang Sicherheits-Updates für dieses Gerät und verspricht zumindest zwei Jahre von Betriebssystem-Updates. Ein Buh-Ruf ist allerdings, dass noch 2023 Android 14 erscheinen wird und daher dann schon eines der Betriebssystem-Updates verbraucht wurde.

Was so aufgefallen ist

Als Tester:in liebt man es ja, auch mit den Entwickleroptionen wie etwa der angezeigten Aktualisierungsrate zu spielen. Und da kommen so manche Themen auf, wie etwa das Spiel mit den Bildern pro Sekunde. Das vivo v29 5G bietet mit seinem Bildschirm ja bis zu 120 Hz, also eine Bildrate von 120 Bildern pro Sekunde. Allerdings werden diese bei der tatsächlichen Verwendung des Smartphones kaum gebraucht. Wenn ihr etwa laut Einstellungen den 120 Hz-Modus erzwingt, bleibt das Smartphone dennoch bei 60 Bildern pro Sekunde in den Apps, teilweise auch dann, wenn ihr es gesondert je App freigebt. Damit nicht genug, der Standard-Modus „Intelligentes Umschalten“ ist sogar so intelligent, dass er so gut ausschließlich zwischen 60 und 90 Hertz herumspringt. Ein „echtes“ LTPO 2.0-Display könnte ja sämtliche Bildraten zwischen 1 und 120 Hz verwenden, das würde wirklich Akku sparen.

Cool ist auch, dass bei 256 GB Speicher über 220 GB nutzbar sind – das machen andere Hersteller nicht so und schneiden da viel mehr an Platz ab. Bezüglich der Aktualität bei der Software ist ebenfalls alles in bester Ordnung: Im Testzeitraum Anfang August war das Android-Sicherheitsupdate auf dem Stand des 1. Juli 2023, und das Google Play-Systemupdate auf dem ebenfalls aktuellsten Stand zum 1. Juni 2023. Das darf durchaus so bleiben, und wenn man dem Versprechen des Herstellers Glauben schenken darf, tut es das auch in den nächsten fünf Jahren. Solange die verbaute Hardware Schritt halten kann, wird alles kein Problem sein, und die Geekbench 6-Zahlen belegen dies. Denn Punktzahlen von 1031 (single), 2999 (multi) und 2147 (Grafik) hieven das vivo V29 5G im Android-Vergleich bestenfalls in die Mittelklasse, und das ist auch den Preis-Leistungs-Erwartungen entsprechend.

Die Technik des vivo V29 5G

Denn angetrieben wird das Smartphone von einem mittlerweile über zwei Jahre alten Prozessor – der Qualcomm Snapdragon 778G kam im Mai 2021 auf den Markt. Der Leistung im Alltag tut dies allerdings keinen Abbruch, denn das vivo V29 5G schlägt sich mit 8 GB RAM ganz gut, und 5G-Mobilfunk wird – nomen est omen – ebenso unterstützt. Genauso löblich ist der 6,78 Zoll große AMOLED-Bildschirm mit 120 Hz, dem gebogenen 3D-Effekt und einer Pixeldichte von 452 ppi: Da gibt es nichts zu meckern. Der Akku des Geräts fasst 4600 mAh und kann in 18 Minuten zur Hälfte wieder aufgeladen werden, dafür müsst ihr das mitgelieferte 80 W-Netzteil verwenden. Ein Schutz nach IP68-Standard stellt sicher, dass dem Smartphone weder Staub noch Untertauchen in Flüssigkeiten etwas anhaben können. Das macht richtig Laune bei einem Produkt, das ihr täglich verwenden werdet!

Der Speicherplatz wird mit 256 GB beziffert, und außerdem gibt es eine sehr gut dimensionierte Kühllösung im Inneren des Geräts. Selbst bei längeren Spiele-Sessions bleibt das vivo-Gadget angenehm kühl, und das trotz seines dünnen Profils. Die Kameras des Smartphones zeichnen sich durch ihre Qualität aus, und die 50 MP Auflösung sind natürlich auf dem Datenblatt ein echter Hingucker – allermeistens werdet ihr aber mit einer geringeren Auflösung operieren, um ohne nennenswerte Einbuße bei der wahrgenommenen Qualität Speicherplatz zu sparen. Abgesehen davon ist wohl nur noch zu erwähnen, dass das vivo V29 5G ab dem 25. August 2023 in zwei Farben erhältlich sein wird, namentlich Peak Blue und Noble Black. Dies zu einer UVP von 499,- Euro – ein äußerst fairer Preis für all das Gebotene, wie ich finde!