vivo enthüllt zum EM 2024 Start neue V40 Modelle

Wer genauer hinsieht, merkt aber: Der Spaß hat Grenzen. Abseits der Hauptkamera geht die Bildqualität nach unten, bei allzu fordernden Apps und Spielen nehmen Ladezeiten und Wärmeentwicklung zu, und der Wasserschutz nach IP54-Standard reicht zwar bei Regen, endet aber bei einem Pool. Gerade für ein Gerät des täglichen Gebrauchs muss man darauf hinweisen, das ist meine Meinung. Abgesehen davon muss ich aber die eingangs gestellte Frage erneut hervorkramen: Wie viel Smartphone will man tatsächlich für den Preispunkt von 299,- Euro erwarten? Fakt ist, dass für diesen Betrag das vivo V40 SE 5G kluge Kompromisse eingeht. Vielnutzer:innen werden sich wohl auch budgetär woanders bewegen – aber für den Rest von uns kann das Produkt eine schlaue und preisbewusste Wahl sein!

Wie viel Smartphone bekommt man eigentlich um 299,- Euro? Dieser Frage muss man nicht groß nachgehen, sondern sich einfach das vivo V40 SE 5G ansehen. Durch clevere Kompromisse kommt dabei nämlich ein Handy heraus, das für den Alltagsgebrauch bestens geeignet ist. Der potente Prozessor behält bei täglichen Aufgaben stets die Oberhand, und neben dem großen Speicher und dem ordentlich bemessenen Arbeitsspeicher kann sich das Gerät auch mit seinem Design hervortun. Sowohl im Business-Bereich als auch als Normalnutzer:in ist das Produkt einen Blick oder zwei wert – auch die Haupt-Kamera schießt ganz gute Bilder, und es gibt die 5G-Funktionalität, man ist also bei allen wichtigen Bereichen stark aufgestellt.

Bevor wir zu den neuen Modellen kommen, werfen wir noch einen kurzen Blick zurück auf das V40 SE, dass im April dieses Jahres auf den Markt kam. In unserem Test lobte Mandi vor allem die cleveren Kompromisse, die es ermöglichen, viel Value für einen relativ niedrigen Preis zu bekommen. Hier das Fazit zum nachlesen und der Link zum gesamten Test :

Pünktlich zum Start der Euro 2024 in Deutschland enthüllte der Smartphone-Hersteller vivo zwei neue vivo V40 Modelle in München. Wir durften dabei sein und auch die Geräte ausprobieren.

Was wir über das V40 wissen

Nun zu den zwei neuen Modellen: V40 und V40 lite. Beide sind im Mittelklasse-Bereich angesiedelt, wobei das V40 das leistungsstärkere Gerät ist. Das V40 erscheint in Österreich voraussichtlich im Sommer wobei ein Preis noch nicht genannt wurde.

50MP + Aura-Light-LED

Im Zuge des Reveals wurde erwähnt, dass alle drei verbauten Kameras je mit 50MP und ZEISS Linsen ausgestattet sind. Damit kommen die hochwertigen Linsen, die wir sonst aus der Premiumserie X kennen auch in die V-Reihe. Die Weitwinkel-Kamera unterstützt euch beim Fotografieren mit Features wie Auto-Focus und AI Group Portrait, womit die Details in den Gesichtern um 10% besser sein sollen. Dies soll für bis zu 30 Leuten am Foto gelten.

Mit dabei ist auch wieder der Aura Light Ring, den wir schon von anderen vivo Geräten können. Neu ist hierbei, dass beim V40 das bislang hellste Aura Light zur Verfügung steht. Zum Drüberstreuen gibt es ein 3D Lighting for Portraits Feature, mit dem die Qualität von Beauty-Shots vor allem in der Nacht noch enorm profitieren sollen.

Dank des Einsatzes der ZEISS Linsen stehen nun mit dem ZEISS Sonnar Style Bokeh und ZEISS Natural Color auch Features, die wie unter anderem auch schon vom vivo X90 Pro (hier geht’s zu unserem Test) im V40 zur Verfügung.