vivo V40 SE 5G Test: Preis-Leistungs-Kracher unter 300 Euro

Ebenso mit von der Partie sind ein Staub- und Spritzschutz nach dem IP54-Standard, starke Haupt- und Porträtkameras sowie ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 120° Sichtfeld. Auch in der Nacht sollen die Bilder vom vivo V40 SE 5G eine gute Figur machen, und das Dual-View-Video-Feature, das gleichzeitig mit der Front- und Rückkamera filmt, gehört schon zum Standard bei vivo. Viel Speicherplatz wird ebenso geboten wie ein ordentlicher Arbeitsspeicher, und natürlich gibt es auch Schnellladen mit bis zu 44 Watt Leistung. Der aktuellste 5G-Mobilfunkstandard ist inbegriffen, genauso wie das aktuellste Android 14 (Funtouch OS 14), und das alles zu einem Preispunkt von unter 300 Euro. Das macht Laune, also packen wir das Smartphone einmal aus!

Der erste Eindruck

Wie üblich hat der Hersteller nicht zu viel versprochen. Das Handy liegt nach dem Auspacken sehr kantig in eurer Hand, und das sorgt für ein gewisses Luxus-Feel. Der Rücken des Geräts ist je nach Farbe anders: Die lila Version wartet mit einem EcoFiber-Leder auf, das optisch wie auch haptisch einen enormen Unterschied zur klaren Kante rund um das Smartphone darstellt. Unser Testgerät ist allerdings die Crystal Black-Version, die glatt und nur minimal aufgeraut ihre 3D Crystal-Struktur für sich sprechen lässt. Am besten sieht man das bei Sonnenlichteinfall, ansonsten ist dieser Effekt fast schon zu dezent geraten. Die Kamerainsel sieht nur optisch nach 3D aus, in Wahrheit ist sie eins mit dem restlichen Rücken, das heißt, nur die drei Kameralinsen ragen aus dem Rücken hervor.

Abgesehen davon gibt es keine großen Überraschungen beim vivo V40 SE 5G. Das bedeutet, dass die linke und obere Kante des Geräts frei von Unterbrechungen sind, wenn man von dem Mikrofon-Einlass absieht, der oben rechts verbaut ist. Unten seht ihr einen SIM-Schacht, ein Mikrofon, die USB-C-Buchse und einen Lautsprecher, und an der rechten Kante ist wie gehabt der Standbyknopf nebst Lautstärkeregelung verbaut. Alles wie gehabt, möchte man meinen – ob sich das beim ersten Einschalten ändern wird? Die Erstkonfiguration ist jedenfalls eine Sache von Minuten, entweder stellt ihr eine Sicherung wieder her, übernehmt alles von einem anderen Gerät oder setzt das Smartphone als völlig neu auf – das ist euch überlassen. Funtouch OS 14 macht den Prozess leicht und reibungslos.

Leicht losgelegt…

Natürlich ist auch beim vivo V40 SE 5G – wie bei jedem Android-Handy auch – die Google-Suite vorinstalliert. Das bedeutet, dass ihr gleich nach der Einrichtung produktiv loslegen könnt, mit Telefonie, Mail, Maps, Fotos und all den anderen Annehmlichkeiten, die das Google-Leben so mit sich bringt. Wenig überraschend kommt dieses Handy dabei nicht ins Schwitzen: Mit Mails, Telefonie und Kalendereinträgen bringt ihr das Gerät nicht aus der Fassung. Besonders erwähnenswert hierbei ist das Display, das euch zu jeder Zeit mit feinen Animationen und ruckelfreien Bewegungen alles anzeigt, was es anzuzeigen gibt.

Dementsprechend gering ist dabei die Wärmeentwicklung, und da hält das vivo V40 SE 5G dank seinem starken Akku auch entsprechend lange durch. An dieser Stelle sei auch das performante Android 14-System zu erwähnen, denn es gibt keine Aufreger in Sachen Stabilität. Hier werkt alles ganz smooth dahin, so, wie man es sich wünscht – sehr gut, dass das Gerät auf dem aktuellsten Stand ist. Im Testzeitraum rund um den April 2024 waren dabei sowohl Google Play als auch der Sicherheitsstand auf dem Stand des 1. März 2024, wirklich löblich! Somit ist das Produkt auch für Sicherheitsbewusste gut geeignet, da gibt es nichts zu meckern.

…und ab zum Zocken!

Wenden wir uns dann etwas fordernderen Apps zu. Ob es nun Call of Duty Mobile sein soll, Diablo Immortal, Genshin Impact, eine Runde Last War oder was auch immer: Damit sollte ein Smartphone für Gamer zurecht kommen, und sich dabei bestmöglich präsentieren. Nun erwartet uns mit dem vivo V40 SE 5G allerdings kein rundum taugliches Handy für Spiele, und die Limits werden euch immer dann bewusst, wenn ihr aktuelle Spiele startet. Denn nicht nur die Qualität und Bildrate bleibt im unteren Mittel, auch die Wärmeentwicklung des Geräts schießt dann mit etwas Verzögerung auf Befehl in die Höhe. Auch, wenn Display und Konsorten qualitativ erscheinen, es fehlt einfach an der Grafik-Power.

Dieser Eindruck wird dann auch von ein paar Geekbench 6-Zahlen untermauert. Denn während die CPU für dieses Smartphone respektabel abschneidet (922 singlecore, 2252 multicore), bekommt die Grafikeinheit gerade mal magere 410 Punkte zusammen. Im Android-Direktvergleich des Tests https://browser.geekbench.com/android-benchmarks sieht man, dass dies dem Stand der Dinge vor fünf Jahren entspricht. Während das vivo V40 SE 5G nun für die forderndsten Spiele nicht wirklich geeignet ist – wer würde das um diesen Preispunkt auch erwarten? -, laufen Gelegenheitsspiele und ältere Games problemlos darauf. Royal Match, Candy Crush und Alto’s Odyssey funktionieren hervorragend!

Die Bilder des vivo V40 SE 5G

vivo wirbt mit vier Kameras, die sich insgesamt auf diesem Gerät tummeln. Rein von der Auflösung her sieht die Reihung wie folgt aus: Die Hauptkamera ist mit 50 MP die stärkste, gefolgt von der Selfie-Kamera mit 16 MP Auflösung. Danach reiht sich die 120°-Ultraweitwinkellinse (8 MP) ein, und das Schlusslicht bildet die Makrolinse mit 2 MP. Auch, wenn die Anzahl der Megapixel nichts über die Qualität der Bilder per se aussagt, dementsprechend ist sie beim vivo V40 SE 5G doch genau so gestaffelt. Während die Schnappschüsse mit der Hauptkamera auch bei Gegenlicht überzeugen können (da ist dann Rauschen feststellbar), geht es bei anderen Sensoren dann schon weniger gut zur Sache.

Das geht sogar so weit, dass man die Existenz des 2 MP-Makrosensors in Frage stellen muss. Denn einerseits kommt er nur unwesentlich näher ran an das Objekt, und andererseits begrenzt die schwache Auflösung des Bilds eine Nachbearbeitung enorm. Da seid ihr schon fast besser beraten, mit der 50 MP-Hauptkamera ein ähnliches Bild zu schießen und im Nachgang dann so nachzubearbeiten, wie ihr das haben wollt. Selfies gelingen dank der starken Ausstattung jedes Mal, und verschiedenste Filter- und Einstellmöglichkeiten geben euch auch viel Flexibilität an die Hand. Vor allem der Pro-Modus verschafft euch Zugriff auf Weißabgleich, ISO-Wert, Verschlusszeit und mehr – wer’s braucht, wird glücklich!

Was sonst noch auffällt

Besonders happy sind alle Nutzer:innen mit einem performanten Display, und der Bildschirm des vivo V40 SE 5G lässt hier kaum etwas zu wünschen übrig. Mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate werden euch eure Inhalte flüssigst angezeigt, und doch lässt das Unternehmen was liegen. Denn unter dem Menüpunkt Bildwiederholfrequenz könnt ihr euch zwischen Standard (60 Hz), Hoch (120 Hz) und Intelligent (variabel) entscheiden. Doch auch die Intelligent-Auswahl bleibt ziemlich stur auf der 120 stehen, obwohl es nicht notwendig wäre: Sogar beim Betrachten von Standbildern im Google Play Store regelt das Handy nicht oder nur verspätet runter. Da ist Optimierungspotential!

Der Vibrationsmotor tut seine Sache, der könnte aber auch feiner zu Werke gehen. Die Schnellladefunktion des vivo V40 SE 5G erfreut alle, weil das Laden ein regelmäßiges Übel ist. Etwa alle eineinhalb bis zwei Tage muss das Smartphone für eine gute Stunde an die Steckdose, dank 44 Watt-Ladegerät geht das schon recht zackig. Erwähnenswert ist da noch der Staub- und Spritzschutz nach dem IP54-Standard: Während das für Regengüsse ausreicht, sollte euch das Smartphone lieber nicht in ein Bad fallen. Was die vorinstallierten Apps anbelangt, sie umfassen einen Nano Music Player, TikTok, Booking.com, Netflix, Facebook, LinkedIn, AutoDoc, Block Blast! und wetter.com nebst vivo.com. Lässt sich aber alles bereinigen, wenn ihr dies wünscht!