Vincent Bueno stellt Super Awesome Things vor – inspiriert von den Huawei FreeBuds 4

Die Huawei FreeBuds 4 haben Song Contest 2021-Teilnehmer Vincent Bueno inspiriert. Heraus kam die Single Super Awesome Things! Freebuds 4 x Super Awesome Things Vincent Bueno ist voll des Lobes über die Huawei FreeBuds 4 – wie auch wir in unserem Testbericht. Er sagt: „Für mich bedeutet Musik Leben, Bewegung und Inspiration. Wenn etwas gut klingt, dann fühle ich mich direkt besser. Aber um meiner Kreativität wirklich freien Lauf zu lassen, muss ich manchmal einfach meine Umgebung komplett vergessen – die Active Noise Cancellation der Huawei FreeBuds 4 sorgt dafür, dass ich wirklich ungestört an meinen Songs arbeiten kann. Bei der Komposition dieses Songs habe ich mich daher nicht nur von den vielfältigen Features der In-Ear-Kopfhörer inspirieren lassen, sondern allgemein auch von den positiven Vibes, die guter Sound in mir auslöst.“

Über die Kollaboration Kreativität und Musik gehen seit je her Hand in Hand und die richtigen Sounds führen auch bei kreativen Durststrecken zu Höchstleistungen. Das weiß auch das Technologieunternehmen Huawei, und hat gemeinsam mit dem österreichischen Singer-Songwriter Vincent Bueno der Inspiration freien Lauf gelassen. Dabei entstand die neue Single von Vincent Bueno: Super Awesome Things, deren Muse die neueste Generation der In-Ear-Kopfhörer, die Huawei FreeBuds 4, waren. Fans und Musikliebhaber:innen können den neuen Song ab sofort auf Spotify streamen. Die hohe Soundqualität und der angenehme Tragekomfort machen die neuesten Mitglieder des Huawei-Audioportfolios zum idealen Begleiter für Kreativität on the go, auch wenn gerade kein Musikstudio zur Hand ist. Die Active Noise Cancellation unterstützt Träger:innen dabei, sich besser zu konzentrieren und die Umgebung auszublenden, ob bei der Arbeit, beim Sport oder beim Hören der Lieblingsmusik. Die Huawei FreeBuds 4 sind in den Farben Silver Frost und Ceramic White zu einem unverbindlichen Richtpreis von 129 Euro im Handel erhältlich. Im Aktionszeitraum bis zum 22. August gibt es beim Kauf der Huawei FreeBuds 4 (zur offiziellen Website) zusätzlich den smarten Aktivitätstracker Huawei Band 4 dazu.