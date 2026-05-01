Vierter Tag im Familienhotel Berger: Liebe zum Detail

Am vierten Tag dieses Reisetagebuchs wird es herzhaft, denn es geht um die Kulinarik im Familienhotel Berger. Mehr Voll als Halb Das läuft hier unter dem Namen „Wohlfühl-Halbpension“, aber ehrlich gesagt ist diese Bezeichnung fast schon eine Untertreibung für das, was uns den ganzen Tag über geboten wurde. Jeder Morgen startete mit einem kleinen, aber feinen Frühstücksbuffet, bei dem das absolute Highlight natürlich die frischen Eier der liebgewonnen Hühner waren, wo am Vortag mein Sohn sein eigenes Ei aus dem Brutkasten holen durfte. Das Hotel kündigt für den Mittag einen „herzhaften Snack“ an, doch was wir serviert bekamen, war in Wahrheit eine vollwertige Mahlzeit. Von Schinkenfleckerl bis hin zu Knödel mit Ei war alles dabei, was die bodenständige und sehr gute Hausmannkost hergibt. Genau die richtige, Stärkung, die man nach einem Vormittag an der frischen Luft oder im Wellnessbereich braucht.

Gemütlich und gut Das Abendessen wurde dann mit einem 4-Gänge-Menü abgeschlossen. Wir konnten täglich aus drei verschiedenen Menüs wählen – klassische Hausmannskost, vollwertige Gerichte oder eine vegetarische Variante. Das Essen war immer wunderbar angerichtet ohne abgehoben zu sein, was bei mir einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen hat. Geschmacklich waren die Gerichte hervorragend. Während wir Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise in Ruhe genossen, konnten sich die Kinder am eigenen Kinderbuffet mit Klassikern wie Spaghetti oder Geschnetzeltes mit Gemüse und Reis stärken. Heute gab es für alle einen tollen Grillabend mit frisch gegrilltem Fleisch, Fisch, Gemüse und knusprigen Potatowedges. Ein riesiger Pluspunkt für die Entspannung: Da das Spielzimmer mit seiner tollen Spielzeugauswahl direkt um die Ecke liegt, konnte unser 5-Jähriger nach seinem Essen sofort losziehen und spielen, während wir den Abend bei einem Glas Wein oder dem selbstgebrauten Hausbier, das sehr zu empfehlen ist, gemütlich ausklingen ließen. Besonders hervorheben möchten wir den fantastischen Service. Unser zehn Monate altes Kind hat beim Essen naturgemäß die eine oder andere „Sauerei“ auf und unter dem Tisch hinterlassen, doch die Kellner blieben unglaublich zuvorkommend und freundlich. Alles wurde mit einem Lächeln weggeräumt, was uns als Eltern das Gefühl gab, wirklich willkommen und gut aufgehoben zu sein.