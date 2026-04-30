BE-KIND Milk & White Chocolate Nut Riegel ab sofort erhältlich

BE-KIND bringt ab sofort eine Neuheit in den österreichischen Handel. Ob Team Milchschokolade oder Team weiße Schokolade: Der neue BE-KIND Milk & White Chocolate Nut Riegel bringt beide Geschmäcker für ein ultimatives Schokoladen- und Nuss-Erlebnis zusammen.

Mit ganzen Nüssen in cremiger Milchschokolade vereint und mit Stücken weißer Schokolade bietet er einen süßen Genussmoment für alle, die gleichzeitig auf nährstoffreiche Zutaten wie Nüsse setzen möchten. Mit 60 Prozent Nüssen (Mandeln, Erdnüsse und Cashews) ist dieser köstliche Riegel reich an Ballaststoffen und zudem glutenfrei.

Giovanna Sinisgalli, Marketing Lead bei BE-KIND Snacks EMEA: „Schokolade gehört zu den kleinen Genussmomenten im Leben – deshalb wollten wir einen Riegel entwickeln, der den Verwöhnmoment von Milch- und weißer Schokolade mit unserer Nr. 1 Zutat Mandeln vereint, so dass er gleichzeitig nahrhaft und köstlich ist”.

Der Milk & White Chocolate Nut Riegel ist ab sofort in Supermärkten in ganz Österreich erhältlich.