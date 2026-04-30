Silhouette Group ernennt Christian Bachler zum CEO

Die Silhouette Group bestellt Christian Bachler mit Wirkung zum 13. April 2026 zum Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzenden desVorstandes.

Mit Christian Bachler gewinnt die Silhouette Group eine internationalerfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise in derKonsumgüter-und Lifestyleindustrie. Zuletzt verantwortete er alsExecutive Vice President bei der Fiskars Group den globalenGeschäftsbereich Vita mit einem Umsatz von rund 650 Millionen Euro undrund 2.500 Mitarbeitenden. In dieser Funktion führte er ein Portfoliorenommierter Premium-und Luxusmarken und trieb deren strategischeund operative Weiterentwicklung in den Kernmärkten USA, Europa undAsien maßgeblich voran.

Bachler bringt über 20 Jahre internationale Managementerfahrung mitund verfügt über umfassende Kompetenzen in Markenführung, Portfolio-Strategie sowie operativer Exzellenz. Frühere Führungspositionen beiSwarovski, insbesondere in den Bereichen Produkt, Design undMarketing, unterstreichen seine konsequent marken-undkundenorientierte Ausrichtung.

Der bisherige CEO Reinhard Mahr wird das Unternehmen als CFO bis zuseinem geplanten Ruhestand weiterhin begleiten und einenstrukturierten Übergang sicherstellen.„Mit Christian Bachler gewinnen wir einen CEO, der Marken gezieltweiterentwickelt, Wachstum vorantreibt und Transformation konsequentumsetzt–genau die Führungspersönlichkeit, die wir für die nächstePhase unserer Entwicklung brauchen“, so der Aufsichtsrat.

Die Silhouette Group setzt mit dieser Entscheidung ein klares Signal fürdie weitere Stärkung ihrer internationalen Marktposition sowie für diekonsequente Weiterentwicklung ihrer Marken-und Innovationsstrategie.