Spin Master kündigte Paw Patrol: Der Dino Film Spielzeugreihe an

In ihrem dritten Kinoabenteuer startet die Paw Patrol am 6. August 2026 zur großen Dino-Rettung. Spin Master stellt passend dazu seine neue, vom Film inspirierte Spielzeugkollektion vor. Die Produktlinie greift die epischen Abenteuer der Dino-Welt auf und kombiniert imposante Dinosaurier mit dschungeltauglichen Fahrzeugen zu einem vielseitigen Spielerlebnis. Die Toyline orientiert sich dabei eng an Handlung und Bildwelt des Films und ermöglicht es Kindern ab drei Jahren, ihre Lieblingsszenen zu Hause nochmal lebendig werden zu lassen. Gleichzeitig regt sie zu kreativem, fantasievollem Spiel an und lädt dazu ein, eigene Rettungsmissionen in einer spannenden Dino-Kulisse zu inszenieren.

„Die Kombination aus zwei beliebten Themen – Welpen und Dinosauriern – birgt eine besondere Faszination für Kinder“, erklärt Doug Wadleigh, President of Toys bei Spin Master. „Paw Patrol: Der Dino Film eröffnet Vorschulkindern eine neue, aufregende Abenteuerwelt. Unsere Toyline fängt diese Dynamik und Größe ein – mit innovativen Funktionen und einer Gestaltung, die speziell auf junge Kinder abgestimmt ist und zum Erzählen eigener Geschichten inspiriert.“

Rockys Megasaurus Transport-Fahrzeug

Wahren Dino-Fans kann man nichts Neues erzählen, denn sie wissen alles über Dinosaurier und die Welt, in der sie lebten. Doch bei der Überraschung, die sich auf Rockys grünem Recycling-Fahrzeug verbirgt, bleibt selbst hartgesottenen Dino-Experten ab drei Jahren kurz die Spucke weg: Drückt man auf die Lichtleiste des Lasters, knistert und raschelt es auf der Ladefläche und es entfaltet sich ganz von allein (ein im Spielzeug integriertes Gebläse macht’s möglich) ein riesiger Brachiosaurus! Hat er erst seine volle Größe erreicht, überragt er den Truck bei Weitem! Mit einem Handgriff ist der aufblasbare Dino vom Fahrzeug gelöst und besteht zusammen mit Rocky immer neue Dino-Abenteuer. Sobald er wieder an seinen Platz auf der Ladefläche gesteckt wird und die Seiten hochgeklappt sind, geht dem Urzeitriesen buchstäblich die Luft aus und er kann wieder als blinder Passagier verstaut werden. Nur, um sich bei der nächsten Mission aufs Neue als riesiger Überraschungsgast aufzublasen.

2-in-1 Mobiles Hauptquartier

Urzeitliche Bedingungen erfordern Anpassung. Logisch, dass auch das neue Hauptquartier der Paw Patrol perfekt auf seinen Einsatzort, die Dino-Insel, abgestimmt ist! Es präsentiert sich als 2-in-1-Fahrzeug mit integrierter Kommandozentrale. Mit wenigen Handgriffen verwandelt sich der große Truck, der auch als Transportmittel für die dschungeltauglichen Paw Patrol Fahrzeuge zum Kinofilm (separat erhältlich) dient, in die mobile Einsatzzentrale aus dem Film. Per Startrampe kann Chase, der mit seinem Fahrzeug im Set enthalten ist, direkt zum nächsten Rettungseinsatz durchstarten. Licht- und Soundeffekte des mobilen Headquarters machen jede Mission noch authentischer und regen Kinder an, eigene Rettungsszenarien zu entwickeln, Aufgaben zu verteilen und spannende Geschichten rund um Teamarbeit, Freundschaft und Hilfsbereitschaft zu erfinden. Dabei schulen sie im Spiel sprachliche Ausdrucksfähigkeit, soziale Kompetenzen und finden kreative Lösungen – genau, wie ein echtes Teammitglied der Paw Patrol!

Dinofahrzeuge

Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky und Zuma können es kaum erwarten, mit ihren exklusiven Filmfahrzeugen ins große Dino-Abenteuer zu starten! Ihre neuen Fahrzeuge zum Kinofilm überzeugen mit dinosaurierinspirierten Details, charaktertypischen Funktionen und robusten Rädern fürs Gelände. Mit je einem enthaltenen Mini-Dino lassen sich Filmszenen authentisch nachspielen oder ganz neue Missionen erfinden.

Super Lava Blast Vulkan-Spielset

Ein zentrales Filmszenario wird mit diesem Spielset zum Leben erweckt: Ein Vulkan mit 360-Grad-Bespielbarkeit sorgt für dynamische Action. Durch Betätigen eines Knopfes am Vulkan wird ein spektakulärer Ausbruch mit Licht-, Sound- und Lavaeffekten ausgelöst. Wie können die Diamanten aus dem Vulkan gesprengt werden? Vielleicht hilft die Box mit der Aufschrift „TNT“? Versteckte Elemente wie ein Wasserfallpfad und Kletterfunktionen für Marshall fördern zusätzlich die Feinmotorik der spielenden Paw Patrol Fans und erweitern die Spielmöglichkeiten.