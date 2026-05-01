Feiert den Vatertag mit Geschenken von LUSH

Feiere die Vaterfigur in deinem Leben mit Lushs exklusiven Vatertagskollektion! Ob Papa, Opa oder ein guter Freund – diese sorgfältig ausgewählten Produkte sind perfekt, um ihm eine Freude zu bereiten und ihn zu verwöhnen.

Frische Düfte: Lushs handgemachten Produkte sind voller natürlicher ätherischer Öle, die nicht nur reinigen, sondern auch erfrischen und beleben.

Entspannung pur: Verwöhne ihn mit hochwertigen Badeprodukten, die – je nach Duft – ein entspannendes oder aufmunterndes Badeerlebnis bieten und die Sinne verwöhnen.

Pflege für den Bart: Lushs Bartöle sind perfekt, um den Bart zu pflegen, zu nähren und schön weich zu machen – ideal für den modernen Papa mit Hipstervollbart.

Nachhaltige Verpackung: Lush setzt auf umweltfreundliche Verpackungen, damit du nicht nur ihm, sondern auch der Umwelt etwas Gutes tust.

Mache diesen Vatertag unvergesslich mit einem Geschenk von Lush. Besucht Lush in den Shops oder online, um die gesamte Kollektion zu entdecken. Diese ist ab sofort verfügbar. Zeige deinem Vater, wie sehr du ihn schätzt, mit Liebe, Pflege und einem Hauch von Luxus.

Zur Vatertags-Kollektion von LUSH

Dad Dancing , Badebombe

7,- Euro pro Stück

Der Roboter ist wohl nicht der einzige Dancemove, den Papa auf Lager hat. Süße Zitrusnoten, eine farbenfrohe Choreografie und ein spritziger Throwback – macht Platz, Kids, es ist Zeit, euch zu zeigen, wie es geht.

Shrimply The Best , Badebombe

5,50 Euro pro Stück

Du fühlst dich ein bisschen mürrisch? Dann schwimm mit diesem spritzig-süßen Krustentierchen durch die Wanne. Das muntert dich sofort auf!

Easy Peasy Lemon Squeezy , Schaumbad

10,- Euro pro Stück

Wie würdigt Lush den klassischen Zitronenkuchen? Natürlich mit jeder Menge spritzigem Schaum und einem Topping aus geschmeidig pflegender Illipe- und Kokumbutter.

To The Moon And Back , Seife

8,50 Euro (100 g)

Du weißt, dass sie stolz auf dich sind! Also schäum dich schön ein mit einem liebevollen Stück Spearmint-Seife.

Vegan Leather Jacket , Bartöl

23,- Euro (30 ml)

Ein sexy Bart verdient einen sexy Duft. Lass dich vom erdigen, rauchigen und unwiderstehlich kraftvollen Duft von Vegan Leather Jacket verführen und genieße die Weichheit, die durch eine Fülle pflegender Öle entsteht. Dein neuer, geschmeidiger und glänzender Bart wird einen spontanen Motorradkauf wie eine Notwendigkeit erscheinen lassen. Vielleicht sogar in Kombination mit einer Pilotenbrille?

Dad , Geschenk

19,- Euro pro Stück

Genau das Richtige nach einem anstrengenden Tag: ein erfrischendes Bade- und Duschset nur für Papa!

Stormy Weather , Geschenk

35,- Euro pro Stück

Erfrischend, modern und einfach elegant – oh, welche Komplimente wirst du nach dem Einseifen und Besprühen mit diesem Duo aus Kräutern, Holz und Zitrusfrüchten ernten!