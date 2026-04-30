Gewinnspiel: Wir verlosen coole Star Wars Produkte zum Star Wars Day 2026

May the Force be with you! Zum bevorstehenden Star Wars Day 2026 verlosen wir coole Star Wars Produkthighlights von Target, Asmodee, Funko, YuMe und Jazwares. Mitmachen, lohnt sich! Was könnt ihr gewinnen? 1 x STAR WARS™ | TARGET Mandalorian K-Flex Nr.2 Geschenkset von Target

von Target 1 x STAR WARS™ Pop! Zeb Orrelios von Funko

von Funko 1 x Squishmallows Plüsch 30 cm Mandalorian mit 9 cm Grogu von Jazwares

von Jazwares 1 x Star Wars Cosbi Serie 3 – Blind Box von YuMe

von YuMe 1 x 6 Booster „Gesetzlose Zeiten“ für das Trading Card Game Star Wars: Unlimited von Asmodee Fans weltweit feiern am 4. Mai den Star Wars Day! Wenn Fans am 4. Mai weltweit den Star Wars Day feiern, beginnt ein besonderer Monat für die weit, weit entfernte Galaxis. Der Ursprung des Fan-Feiertags liegt im berühmten Satz „May the Force be with you“ – auf Deutsch „Möge die Macht mit dir sein“ –, dessen Wortspiel den vierten Mai längst zu einem festen Termin im Kalender der Star Wars Fangemeinde gemacht hat. In diesem Jahr richtet sich die Vorfreude dabei besonders auf ein neues Kapitel der Saga: Mit „Star Wars: The Mandalorian and Grogu“ kehren Din Djarin und Grogu am 20. Mai 2026 zurück – dieses Mal auf die große Leinwand. Zahlreiche Produktneuheiten, Handelsaktionen und besondere Fan-Erlebnisse sorgen im gesamten Mai für galaktische Highlights. Din Djarin gemeinsam mit Grogu erstmals im Kino Mit „Star Wars: The Mandalorian and Grogu“ bringt Lucasfilm die Geschichte des mandalorianischen Kopfgeldjägers Din Djarin und seines Schützlings Grogu mit einem eigenständigen Abenteuer auf die große Leinwand. Nach den Ereignissen der erfolgreichen Disney+ Serie „Star Wars: The Mandalorian“ geraten die beiden in einen neuen Konflikt in einer Galaxis, die auch nach dem Fall des Imperiums von Unsicherheit geprägt ist. Regie führt Jon Favreau, in den Hauptrollen sind Pedro Pascal, Sigourney Weaver und Jeremy Allen White zu sehen. Die Musik stammt von Ludwig Göransson.

Live-Shopping und Fan-Event in Berlin Rund um den 4. Mai ist Star Wars mit verschiedenen Aktionen im Handel und für Fans erlebbar. Gemeinsam mit LEGO® und Müller findet am Star Wars Day ein Live-Shopping auf Instagram statt. In Berlin ist außerdem ein großes Fan-Event zu „Star Wars: The Mandalorian and Grogu“ mit Gästen aus Cast und Produktion, exklusiven Einblicken in den Film und einem Product Showcase verschiedener Lizenzpartner geplant. Galaktische Produktneuheiten zum Kinostart Zum Star Wars Day und dem Kinostart sind zahlreiche neue Produkte erhältlich. LEGO® präsentiert neue Bausets wie den Millennium Falcon™ und das Set „Der Mandalorianer und Grogu auf ihrem Speeder Bike™“. Funko bringt aktuelle Sammlerstücke, während Hasbro neue Actionfiguren der „Black Series“ vorstellt. Weitere Highlights kommen von Asmodee (Spiele), Spin Master (Mando Perplexus), Simba Toys, Jazwares, Revell, Clementoni, Lexibook, Pyramid, Jada und Panini. Dart-Begeisterte können sich auf die Kollektion von Target freuen, und im DisneyStore.de findet sich eine breite Auswahl an Kostümen und Sammlerstücken. Star Wars im Disney Channel und bei Disney+ Ab Sonntag, den 3. Mai, zeigt der Disney Channel wöchentlich die Staffeln 1 und 2 von „Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis“ als deutsche Erstausstrahlung. Zudem kehrt die Original-Trilogie in der Primetime zurück: 7. Mai: Episode IV – Eine neue Hoffnung

14. Mai: Episode V – Das Imperium schlägt zurück

21. Mai: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter Bei Disney+ steht am 4. Mai das Finale der animierten Serie „Star Wars: Maul – Shadow Lord“ bereit, entwickelt von Dave Filoni. Die Serie erzählt die Geschichte von Mauls Aufstieg nach den Klonkriegen und seiner Suche nach einem neuen Lehrling. May the Force be with you – in Disneyland® Paris Zum Star Wars Tag lädt Disneyland Paris zu galaktischen Erlebnissen ein. Gäste können Din Djarin, Grogu und den neuen Droiden BDX begegnen. Im Star Traders Shop im Discoveryland besteht zudem die Möglichkeit, eigene Lichtschwerter oder Droiden zu gestalten. Möge die Macht mit dir sein.