Gewinnspiel: Wir verlosen coole Star Wars Produkte zum Star Wars Day 2026
May the Force be with you! Zum bevorstehenden Star Wars Day 2026 verlosen wir coole Star Wars Produkthighlights von Target, Asmodee, Funko, YuMe und Jazwares. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x STAR WARS™ | TARGET Mandalorian K-Flex Nr.2 Geschenkset von Target
- 1 x STAR WARS™ Pop! Zeb Orrelios von Funko
- 1 x Squishmallows Plüsch 30 cm Mandalorian mit 9 cm Grogu von Jazwares
- 1 x Star Wars Cosbi Serie 3 – Blind Box von YuMe
- 1 x 6 Booster „Gesetzlose Zeiten“ für das Trading Card Game Star Wars: Unlimited von Asmodee
Fans weltweit feiern am 4. Mai den Star Wars Day!
Wenn Fans am 4. Mai weltweit den Star Wars Day feiern, beginnt ein besonderer Monat für die weit, weit entfernte Galaxis. Der Ursprung des Fan-Feiertags liegt im berühmten Satz „May the Force be with you“ – auf Deutsch „Möge die Macht mit dir sein“ –, dessen Wortspiel den vierten Mai längst zu einem festen Termin im Kalender der Star Wars Fangemeinde gemacht hat.
In diesem Jahr richtet sich die Vorfreude dabei besonders auf ein neues Kapitel der Saga: Mit „Star Wars: The Mandalorian and Grogu“ kehren Din Djarin und Grogu am 20. Mai 2026 zurück – dieses Mal auf die große Leinwand. Zahlreiche Produktneuheiten, Handelsaktionen und besondere Fan-Erlebnisse sorgen im gesamten Mai für galaktische Highlights.
Din Djarin gemeinsam mit Grogu erstmals im Kino
Mit „Star Wars: The Mandalorian and Grogu“ bringt Lucasfilm die Geschichte des mandalorianischen Kopfgeldjägers Din Djarin und seines Schützlings Grogu mit einem eigenständigen Abenteuer auf die große Leinwand. Nach den Ereignissen der erfolgreichen Disney+ Serie „Star Wars: The Mandalorian“ geraten die beiden in einen neuen Konflikt in einer Galaxis, die auch nach dem Fall des Imperiums von Unsicherheit geprägt ist.
Regie führt Jon Favreau, in den Hauptrollen sind Pedro Pascal, Sigourney Weaver und Jeremy Allen White zu sehen. Die Musik stammt von Ludwig Göransson.
Live-Shopping und Fan-Event in Berlin
Rund um den 4. Mai ist Star Wars mit verschiedenen Aktionen im Handel und für Fans erlebbar. Gemeinsam mit LEGO® und Müller findet am Star Wars Day ein Live-Shopping auf Instagram statt. In Berlin ist außerdem ein großes Fan-Event zu „Star Wars: The Mandalorian and Grogu“ mit Gästen aus Cast und Produktion, exklusiven Einblicken in den Film und einem Product Showcase verschiedener Lizenzpartner geplant.
Galaktische Produktneuheiten zum Kinostart
Zum Star Wars Day und dem Kinostart sind zahlreiche neue Produkte erhältlich. LEGO® präsentiert neue Bausets wie den Millennium Falcon™ und das Set „Der Mandalorianer und Grogu auf ihrem Speeder Bike™“. Funko bringt aktuelle Sammlerstücke, während Hasbro neue Actionfiguren der „Black Series“ vorstellt.
Weitere Highlights kommen von Asmodee (Spiele), Spin Master (Mando Perplexus), Simba Toys, Jazwares, Revell, Clementoni, Lexibook, Pyramid, Jada und Panini. Dart-Begeisterte können sich auf die Kollektion von Target freuen, und im DisneyStore.de findet sich eine breite Auswahl an Kostümen und Sammlerstücken.
Star Wars im Disney Channel und bei Disney+
Ab Sonntag, den 3. Mai, zeigt der Disney Channel wöchentlich die Staffeln 1 und 2 von „Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis“ als deutsche Erstausstrahlung. Zudem kehrt die Original-Trilogie in der Primetime zurück:
- 7. Mai: Episode IV – Eine neue Hoffnung
- 14. Mai: Episode V – Das Imperium schlägt zurück
- 21. Mai: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter
Bei Disney+ steht am 4. Mai das Finale der animierten Serie „Star Wars: Maul – Shadow Lord“ bereit, entwickelt von Dave Filoni. Die Serie erzählt die Geschichte von Mauls Aufstieg nach den Klonkriegen und seiner Suche nach einem neuen Lehrling.
May the Force be with you – in Disneyland® Paris
Zum Star Wars Tag lädt Disneyland Paris zu galaktischen Erlebnissen ein. Gäste können Din Djarin, Grogu und den neuen Droiden BDX begegnen. Im Star Traders Shop im Discoveryland besteht zudem die Möglichkeit, eigene Lichtschwerter oder Droiden zu gestalten.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 14.5.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!