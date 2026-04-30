Limitierter T-Shirt Drop – Die Bad Bunny Experience von COMMA

COMMA launcht am 7. Mai einen limitierten T-Shirt Drop – und macht ihn zum Zugang für die Bad Bunny Experience.

Inspiriert von der Energie der Karibik: Farbe, Bewegung, Sommer.

Die Kollektion ist für spontane Momente gedacht. Für Tage, die sich leicht anfühlen. Die Pieces funktionieren im Alltag und gehen darüber hinaus – sie transportieren Haltung, ohne laut zu sein.

Mehr als ein T-Shirt

Mit dem limitierten Drop denkt COMMA das Essential weiter. Mode verbindet sich mit Musik, Kultur und Community – mit Fokus auf eine Zielgruppe, die Fashion als Teil ihres Lifestyles versteht. Zum Launch verlost COMMA ein exklusives Erlebnis rund um das Bad Bunny Konzert am 20. Juni in Düsseldorf.

Drei Designs. Drei Ansätze.

Pal Bailador – Rhythmus und Bewegung.

No me quiero ir de aquí – Ein Moment, in dem alles stimmt.

El Kit Tropical – Karibische Einflüsse, reduziert interpretiert.

Der Drop steht für einen klaren Gedanken: Mode als Zugang zu einem Gefühl.