Dritter Tag im Familienhotel Berger: Neuer Wellnessbereich

Heute Vormittag hatten wir das erste Mal leichten Regen und gerade dann bietet das Familienhotel Berger sehr viel für unsere beiden Kinder und für uns. Bei Regenwetter entspannen Das Familienhotel Berger besitzt keinen riesengroßen Spabereich, aber das muss es auch gar nicht. Der neu gestaltete Wellnessbereich ist ein wahres Schmuckstück des Hauses geworden und strahlt eine moderne, einladende Ruhe aus, die man auch an einem aktiven Tag im Freien oder eben gerne auch bei Schlechtwetter sofort zu schätzen weiß. Das Herzstück der Anlage ist der Licht durchflutete Innenpool, der mit glasklarem, angenehm temperiertem Wasser zum Eintauchen einlädt. Besonders die Details haben es uns angetan. Während man sich von den integrierten Massagedüsen den Rücken lockern lassen kann, bietet die Gegenstromanlage die perfekte Möglichkeit, auch auf kleinem Raum ein bisschen Bewegung zu machen. Im Eingangsbereich des Pools können die Kinder noch stehen und planschen und mit den vom Hotel zur Verfügung gestellten Schwimmringen können alle Nichtschwimmer:innen auch den gesamten Pool benutzen. Unsere Kinder sind ziemliche Wasserratten und wollen auch mit blauen Lippen und zitternden Körpern kaum das Wasser verlassen. Da hilft es, dass es auch hier ein Spieleck gibt. Das ist aber nicht nur ein Eck, sondern ein abgetrennter Raum nebenan mit Spielmatten, Baby- und Kinderspielzeug und sogar Bastelmaterialien konnten wir entdecken.

Auch für die Großen Wenn die Eltern dann mal Zeit haben, gibt es für die nötige Tiefenentspannung eine kleine, aber feine Saunalandschaft, die keine Wünsche offen lässt und für jeden Wärmetyp das passende Angebot bereithält. In der klassischen finnischen Sauna kommt man bei ordentlichen Temperaturen so richtig ins Schwitzen, während das sanftere Dampfbad mit seiner hohen Luftfeuchtigkeit besonders wohltuend für die Atemwege ist. Die Infrarotkabine, bietet eine milde, aber effektive Wärme abgibt und ideal ist, um Verspannungen sanft zu lösen. Für uns als Familie ist dieser Bereich die ultimative Schlechtwetter-Garantie. Selbst wenn draußen dichter Regen gegen die Scheiben prasselt oder der Nebel über das Joglland zieht, herrscht drinnen beste Urlaubslaune. Apropos, auch der Blick aus den Fenstern lohnt sich, denn auch hier kann man die schöne Hügellandschaft überblicken. Die Kinder können zudem im Wasser nach Herzenslust spielen und ihre Energie loswerden, während wir Eltern uns abwechselnd in der Sauna eine Auszeit gönnen.