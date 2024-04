Verkaufsstart des Xiaomi 14 Ultra in Österreich mit Bundle-Aktion

Ein Monat nach dem erfolgreichen Launch der neuen Xiaomi 14 Serie, folgt nun auch der offizielle Verkaufsstart des Xiaomi 14 Ultra in Österreich. Hierbei handelt es sich um eines der ersten Xiaomi Ultra Modelle, das auf dem österreichischen Markt verfügbar ist. Um diese Sensation hervorzuheben, gibt es in dem Zeitraum von 15.04. bis 28.04.2024 eine Bundle-Aktion, bei der zu jedem Kauf eines Xiaomi 14 Ultra Smartphones ein gratis Xiaomi 14 Ultra Photography Kit (hier geht’s zu unserem Test) und ein 80 Watt Adaptive Wireless Charging Stand erhältlich ist. Diese Aktion ist beim Kauf über folgende Anbieter gültig: Offizielle Vertriebskanäle von Xiaomi Österreich, A1 und Mediamarkt.

Um an dieser Aktion teilzunehmen, muss nach dem Kauf eines Xiaomi 14 Ultra Smartphones der Kaufbeleg und die IMEI-Nummer bis spätestens 05.05.2024 via Onlineformular unter www.mi-store.at/xiaomi14ultrabundle eingereicht werden. Nach der Einreichung und Überprüfung wird der Gutscheincode für das kostenlose Xiaomi 14 Ultra Photography Kit und den 80 Watt Adaptive Wireless Charging Stand an die TeilnehmerInnen gesendet. Dieser Code kann anschließend unter www.mi-store.at bis inklusive 15.05.2024 eingelöst werden. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht. Alle Details zur Aktion finden sich hier: www.mi-store.at/xiaomi14ultrabundle

Diese und weitere Angebote finden sich im Xiaomi Online Store https://mi-store.at und in den beiden Stores im Donauzentrum und der SCS.