Xiaomi 14 Ultra im Test – Digicam mit integriertem Smartphone

Die Schlacht um die Krone unter den Smartphone-Kameras tobt wie eh und je und seit dem Start der Zusammenarbeit von Xiaomi und Leica im Jahr 2022 ist das Duo mit Sicherheit einer der großen Player im Wettbewerb. Nach guten Anfängen mit der Xiaomi 12 Reihe und einem starken Auftritt der Xiaomi 13 Geräte will der chinesische Hersteller nun die Spitze und den neuen Standard an mobiler Fotografie präsentieren: das Xiaomi 14 Ultra.

Neuer Kamerastandard?

Während andere Hersteller aktuell stark auf AI-gestützte Fotografie setzen, bietet Xiaomi zwar ebenfalls künstliche Unterstützung, setzt aber vor allem auf das beeindruckende Quad-Camera-Panel in Kooperation mit Leica. Die Hauptkamera verfügt über eine variable Blende von f/1,63 bis f/4,0 und ermöglicht dank dem starken LYT-900 1-Zoll-Bildsensor und Dual Native ISO Fusion Max-Technologie eine beeindruckende dynamische Farbbreite von bis zu 14EV. Wie schon im Xiaomi 13 Pro bietet das Gerät einen Authentic und einen Vibrant Modus. Während ersterer sicherlich subtiler ist, tragen beide die leicht nostalgische Sättigung, die man von Leica Fotos kennt, in sich.

Bei einer beeindruckenden minimalen Fokusdistanz von 10 cm verbessert die Telekamera die Lichtaufnahme laut Angabe um 44%. Die Ultraweitwinkelkamera bietet Ultraweitwinkel Makroaufnahmen bei einer minimalen Fokusdistanz von nur 5 cm.

Auch Softwareseitig gibt es neue Features – und auch Xiaomi setzt auf zunehmende Professionalisierung der Foto- und Videofunktionen. Features wie das 2,39:1 Seitenverhältnis, der 180° Verschlussriegel oder auch Rec.2020 codierte 10-Bit HDR-Videos geben Multimedia-Fans neue Features für noch hochwertigere individuelle Produktionen. Für normalsterbliche Nutzer:innen wie uns jedoch sind smarte Optionen wie die KI-gesteuerte Autoframe Funktion, die ein einmal fokussierte Objekte automatisch im Fokus behält und glatte Kameraschwenkung erleichtert weitaus hilfreicher.

Hier – bei den Kameras und Linsen selbst – sind die über 100 Jahre Kameraerfahrung von Leica mitunter am spürbarsten und liefert kombiniert mit Xiaomis High-Tech Expertise einen beeindruckenden Kraftprotz an mobiler Fotografie ab. Einen anderen Aspekt, in dem Leicas Einfluss klar zu sehen ist, stellt das Design dar.

Klare Linien. Glas und Leder.

Es lässt sich nicht darum herumreden: das Xiaomi 14 Ultra ist ein absoluter Hingucker. Fans von elegantem, funktionellem deutschem Design finden hier zum selben Lächeln wie Freunde der heute modernen glatten schwarzen und gläsernen Oberflächen. Nicht zu übersehen ist dabei natürlich das große, kreisförmige Kamerapanel auf der Rückseite des Geräts. Eingebettet in schwarzes, veganes Kunstleder ist das Xiaomi 14 Ultra die erwartbare Verschmelzung eines modernen Smartphones mit einer klassischen Leica Kamera. Auf der Vorderseite hat Xiaomi sich von den stark gecurvten Seiten des 13 Pro verabschiedet und setzt nun auf hübsch abgerundete flachere Kanten und Winkel. Optisch ist das Design äußerst gelungen. Beim praktischen Faktor jedoch sieht es anders aus.

(c) Xiaomi

Wir alle haben uns in den letzten Jahren daran gewöhnt, dass unsere Smartphones nicht mehr flach auf einer Oberfläche liegen können. Großartige Fotos bedingen offenbar große Kameramodule. Aber obwohl das 14 Ultra mit 219,8g relativ leicht ist, ist der Formfaktor des riesigen Kameramoduls für den alltäglichen Nutzen schlicht im Weg. Man will das Gerät in die Hosentasche stecken? Es bleibt hängen. Beim Laufen in einen Oberarm-Sleeve? Die Kamera drückt am Arm. Was ist das schrammende Geräusch, das im Online-Call stört? Das Handy, das zehn Sekunden nachdem man es abgelegt hat, immernoch wackelt. Auch die zugegeben wertige, mitgelieferte Hülle ändert daran wenig.

Natürlich ist das Xiaomi 14 Ultra deshalb dennoch kein schlechteres Gerät! Für die Foto- und Video-affine Zielgruppe dieses hochklassigen Geräts spielen Unanehmlichkeiten dieser Art keine Rolle. Und für eben jene Nutzer:innen gibt es ein ganz besonderes Feature.

Profi-Kamera-Handy

Für all jene, denen der starke Kamera-Fokus von Xiaomi noch immer nicht genug ist, bieten der deutsche und der chinesische Hersteller ein richtig feines Add-on: Das Photography Set. Hier kleidet man sein Xiaomi 14 Ultra in ein spezielles Case im klassischen Silber-Schwarz-Design von Leica. Während die Rückseite des Geräts weiterhin schwarzes Leder nutzt, ist dieses nun silber-metallic umrandet. Das Kameramodul überrascht mit einem netten Schliff in Form eines durch Leica-Objektive inspirierten austauschbaren Rings, der die Kamera nun einfasst. Hübsch anzusehen – allerdings tragen die austauschbaren Aluminium-Ringe noch mehr auf das ohnehin hervorstehende Kamerapanel auf und macht dieses mit seiner geriffelten Oberfläche auch noch rau.

Erneut: Optisch ist das Photography Set äußerst gelungen und eindeutig zielt es nicht auf den Formfaktor eines Smartphones ab. Ganz im Gegenteil nämlich. Denn das Highlight des Sets ist eine aufsteckbare Chargebank in Form eines Kameragriffs, die das Gerät endgültig näher an eine klassische Digicam mit Leica-Design als an ein Smartphone bringt. Auch hier finden wir die silbern-metallischen Ränder mit dem Kunstleder-Griff, der insgesamt für weitaus bessere Lage in der Hand sorgt.

Doch das echte Feature hier, sind der externe Auslöser mit Zoom-Lever, Belichtungs-Regler und separatem Video-Auslöser. Hier punktet das Photography Set nicht nur mit Design und Formfaktor sondern macht mit Funktionalität einen echten Unterschied für alle leidenschaftlichen Fotografen unter uns.

Häkchen für die Must-haves

Nun haben wir sehr viel über Kameras, Design und Zusatzfeatures gesprochen. Was also steckt im Xiaomi 14 Ultra?

Der Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 3 Prozessor sorgt für einen Sprung in Performance bei geringerem Energieverbrauch im Vergleich zur Vorgängerreihe. Die Verbesserungen des CPUs und GPUs bewegen sich jeweils um die 30 Prozent. Trotz des Xiaomi Dual-Channel IceLoop-Systems, das für umfassende Kühlung des Geräts sorgen soll, ist uns bereits nach den ersten paar Minuten aufgefallen, dass das Xiaomi 14 Ultra bei intensiver Nutzung (Installation von Apps, Ausprobieren der Kamera, ein schönes Video auf dem neuen Screen ansehen) sehr rasch warm wird. Glücklicherweise balanciert es sich nach einer Weile wieder aus. Dennoch haben wir mit dem 13 Pro selbst bei Gaming keine vergleichbare Erfahrung gemacht.

(c) Xiaomi

Der 5.000 mAh-Akku wie auch der 90W HyperCharge Modus sind wunderbar, heben sich aber nicht großartig von vergleichbaren Geräten ab. Der 80W kabellose HyperCharge Modus wäre schon deutlich interessanter – leider mussten wir die Chance, diesen beim Xiaomi Briefing-Event zu testen leider verpassen. Mea Culpa, meine Freunde!

Was kann das Display? Aus dem hauseigenen C8- Lumineszenzmaterial hergestellt, ist das WQHD+ 6,73-Zoll-AMOLED-Display hübsch anzusehen. Es erreicht keine Helligkeits-Spitzenwerte, ist mit 3.000 Nits aber gut im Rennen. Wichtiger ist die schöne Farbtiefe von 12 Bit mit allen wichtigsten HDR-Formaten (Dolby Vision®, HDR10+, HDR10 und HLG).