Xiaomi 14 Serie mit Leica Optik und Xiaomi HyperOS angekündigt

Xiaomi kündigt mit der Xiaomi 14 Serie die neueste Flaggschiff-Smartphone-Linie während einer exklusiven Launch-Veranstaltung in Barcelona an.

Was hat die Xiaomi 14 Serie zu bieten?

Mit dem Start ihrer strategischen Partnerschaft im Jahr 2022 haben Xiaomi und Leica gemeinsam die mobile Imaging-Industrie revolutioniert. Durch das unermüdliche Streben nach Exzellenz hat Xiaomi mit jeder nachfolgenden Produktgeneration die Industriestandards kontinuierlich neu definiert. Die 14er Serie stellt den Höhepunkt dieser Zusammenarbeit dar und integriert Leica Summilux Optik. Diese Integration zeigt die fortschrittlichsten optischen Konzepte und Produktdesigns.

Welche Modelle kommen auf den Markt?

Xiaomi 14 Ultra: Professionelle Bilder, unübertroffene Leistung und innovatives Design

Inspiriert von der traditionellen Kamera-Ästhetik präsentiert das Xiaomi 14 Ultra ein unverwechselbares, kreisförmiges Kameramodul mit einem schlanken flachen Rückendesign und ist in zwei klassischen Farben, Schwarz und Weiß, auf internationalen Märkten erhältlich.

Das Spitzenmodell basiert auf dem robusten Xiaomi Guardian Structure, bestehend aus hochfestem Aluminiumrahmen, Xiaomi Nano-Tech veganem Leder und Xiaomi Shield Glass. Aus einem einzigen Aluminiumblock gefertigt, bietet das Xiaomi 14 Ultra eine bemerkenswerte 1,38x verbesserte Rahmenfestigkeit. Xiaomi Nano-Tech-Vegan-Leder verfügt über eine neu entwickelte Formel, die zu einem dünneren und leichteren Finish mit 6x verbesserter Verschleißfestigkeit führt. 1 Xiaomi Shield Glass, das innovative All Around Liquid Das Display des Xiaomi 14 Ultra definiert das Display neu, indem es eine konsistente Krümmung auf allen Seiten und Ecken erzielt und den visuellen Reiz eines Flachbildschirms nahtlos mit dem taktilen Feedback einer gekrümmten Kante verbindet. Es ist ein immersives visuelles Erlebnis mit dem Xiaomi C8 WQHD+ 6,73″ AMOLED-Display, zusätzlich mit einer beeindruckenden WQHD+-Auflösung (3200 x 1440), einer Pixeldichte von 522 ppi und einer variablen Bildwiederholfrequenz von 1-120Hz, unterstützt durch eine beeindruckende Spitzenhelligkeit von 3000 Nits.

Zusätzlich ist das Smartphone mit einer professionellen Quad-Kamera-Konfiguration mit einem bemerkenswerten Brennweitenbereich von 12mm bis 120mm ausgestattet. Die Hauptkamera ist mit einer stufenlosen Blende ƒ/1. 63-ƒ/4.0 ausgestattet und bietet eine nahtlose Belichtungseinstellung in unterschiedlichen Szenarien. Die Integration eines extrem großen 1-Zoll-Bildsensors LYT-900 mit einem Dynamikbereich von bis zu 14 EV garantiert eine hervorragende Bildqualität auch in anspruchsvollen Umgebungen. Abgerundet wird das Quad-Kamera-Setup durch die Leica 75mm Floating Tele Kamera, die Leica 120mm Periskop Kamera und die Leica 12mm Ultra-Wide Kamera.

Dieses Xiaomi-Produkt ist führend in der mobilen Bildgebung mit 8K 30fps Aufnahmeunterstützung auf allen vier Kameras. Mit Leica Optik und einem 50-MP-Sensor erfasst er unvergleichliche Klarheit in 8K-Videos und ermöglicht so professionelle Nachbearbeitung. Seine Hauptkamera unterstützt Aufnahmen mit 4K 120fps und ist anpassbar an 5-fache Slow-Motion-Effekte. Darüber hinaus bietet es bei 4K-Auflösung Full-Range-Zoom mit 60 Bildern pro Sekunde. Das Gerät unterstützt auch Dolby Vision®acija-Aufnahmen mit 4K 60fps und verfügt über eine Stabilisierung für reibungslose Videoaufnahmen. Ein zusätzliches Mikrofon wurde hinzugefügt, um ein 4-Mic-Array zu bilden, das sowohl Surround- als auch gerichtete Tonaufnahmen ermöglicht.

Um ein professionelles Videoerlebnis zu ermöglichen, führt der neue Movie-Modus Praktiken der Filmindustrie ein, wie ein Seitenverhältnis von 2,39:1 und eine 180°-Verschlussregel, die Videos mit einem authentischen filmischen Look und Bewegungsunschärfe liefert. Der brandneue MasterCinema codiert HDR-Videos in 10-Bit Rec.2020 und erfasst damit reichere Details, Highlights und Schatten und übertrifft damit den bisherigen 8-Bit BT.709-Standard, insbesondere auf HDR-Bildschirmen. Der Director-Modus bietet eine professionelle Schnittstelle mit erweiterten Parameterkontrollen und Log-Format-Aufzeichnung für flexible Postproduktion. Das Xiaomi 14 Ultra kann mit anderen Xiaomi-Geräten als externer Monitor für ein immersives Produktionserlebnis integriert werden, einschließlich des neuen Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Gleichzeitig mit dem Xiaomi 14 Ultra wurde das Xiaomi 14 Ultra Photography Kit eingeführt, das für Foto- und Videobegeisterte konzipiert ist und erweiterte Funktionen in einem speziellen Griff und Etui bietet. Es enthält einen zweistufigen Auslöser, einen Zoomhebel, eine anpassbare Videoaufnahme-Taste und ein zusätzliches benutzerdefiniertes Zifferblatt. Es fungiert auch als externe Ladebatteriebank und bietet 1500mAh Akkulaufzeit. Dieses Zubehör ist separat erhältlich.

Xiaomi 14: Kompakte Größe und großartige Bilder, mit kompromissloser Erfahrung

Als kompakter Begleiter für den Alltag konzipiert, misst das Xiaomi 14 nur 152,8mm x 71,5mm x 8,20mm. 1 Seine sanft geschwungene Rückwand sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt und ermöglicht eine längere Nutzungsdauer. Eine minimalistische Ästhetik wird erreicht, indem der Lautsprecher auf das Display und der Infrarot-Port auf die Kamera-Deko verlagert werden, was eine saubere Optik auf den oberen und seitlichen Rahmen bietet. Die ultradünne Lünette nutzt die fortschrittliche FIAA-Technologie, um Panel-Schaltungen innerhalb des Displays zu integrieren, was zu einer schlanken unteren Lünette von 1,71 mm für ein immersives Seherlebnis führt. 1

Das Xiaomi 14 verfügt über eine umfangreiche Triple-Kamera-Konfiguration, die ein abgerundetes Fotoerlebnis bietet und einen umfangreichen Brennweitenbereich von 14mm bis 75mm abdeckt. Das Xiaomi 14 wurde mit optischen Leica Summilux-Objektiven mit einer verbesserten ƒ/1.6 Blende an der Hauptkamera, kombiniert mit dem Light Fusion 900 Bildsensor und einem Dynamikumfang von bis zu 13,5 EV entwickelt. Darüber hinaus wurde die Auflösung der Leica 14mm Ultra-Weitwinkelkamera auf 50 Megapixel erhöht und verfügt über das hochgelobte Leica 75mm Floating Teleobjektiv mit einem Mindestfokussierabstand von nur 10cm.

In Bezug auf das Display verfügt das Xiaomi 14 über einen beeindruckenden 6,36″ CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 x 1200) Bildschirm. Die Pixeldichte des Bildschirms wurde auf 460ppi erhöht und liefert mehr Details als je zuvor. Mit einer hervorragenden Spitzenhelligkeit von 3000Nits sind die Farben lebendig und die Optik bleibt auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar. Darüber hinaus garantiert die variable Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120Hz ein reibungsloses und nahtloses Seherlebnis bei verschiedenen Aktivitäten, einschließlich Surfen, Lesen und Spielen.

Kompromisslose Hardware, die das volle Leistungspotenzial freisetzt

Die Xiaomi 14 Serie integriert modernste Prozessoren, signifikante Verbesserungen in der Kühltechnologie und verlängerte Akkulaufzeit, was zu einer nahtlos optimierten Smartphone-Erfahrung für die NutzerInnen führt.

Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra werden beide von der führenden Snapdragon-Plattform der 8. Generation angetrieben und bieten eine beeindruckende Steigerung der CPU-Leistung um 32 Prozent und einen Rückgang des Stromverbrauchs um 34 Prozent sowie eine bemerkenswerte Steigerung der GPU-Leistung um 34 Prozent und einen Rückgang des Stromverbrauchs um 38 Prozent im Vergleich zur vorherigen Generation. 1 Die Xiaomi 14 Serie ist mit Qualcomm FastConnect 7800 ausgestattet, das Wi-Fi 72 mit einer beeindruckenden Kapazität von 320MHz bietet. Das Xiaomi 14 Ultra geht mit High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link einen Schritt weiter und gewährleistet den breitesten Kanal und die niedrigste verfügbare Latenz, was die High-Speed-Konnektivität für mehrere Geräte revolutioniert.

Ergänzt durch das Xiaomi IceLoop Kühlsystem bieten beide Geräte eine beispiellose Laufruhe in anspruchsvollen Szenarien wie Videoaufnahme, Computerfotografie, Echtzeit-KI und intensives Gaming. Das Xiaomi 14 Ultra geht mit dem neuen Xiaomi Dual-Channel IceLoop-System noch einen Schritt weiter, das einen speziellen zweiten Wärmekanal exklusiv für das Kameramodul einführt.

In Bezug auf Akku und Ladevorgang sind Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra beide mit dem Xiaomi Surge Batteriemanagementsystem ausgestattet, das eine verlängerte Leistung den ganzen Tag über garantiert. Xiaomi 14 wird von einem 4610mAh Akku angetrieben, der von 90W HyperCharge und 50W Wireless HyperCharge unterstützt wird. Das Xiaomi 14 Ultra wird von einem größeren 5000mAh Akku mit 90W HyperCharge und der neuesten 80W drahtlosen HyperCharge Technologie angetrieben. 3

Eintauchen in die Zukunft des intelligenten Ökosystems mit Xiaomi HyperOS

Die Xiaomi 14 Serie ist mit dem hochmodernen Xiaomi HyperOS Betriebssystem ausgestattet, das den Höhepunkt von sieben Jahren engagierter Entwicklung durch Xiaomi darstellt. Dieses auf den Menschen ausgerichtete System ist für das intelligente Ökosystem “Human x Car x Home” konzipiert und konzentriert sich auf vier Hauptziele: Umfassendes Refactoring, geräteübergreifende intelligente Konnektivität, proaktive Intelligenz und End-to-End-Security. Mit Xiaomi HyperOS können Benutzer der Xiaomi 14 Serie eine erhöhte System-Fluidität mit erweiterten Datei- und Speicherverwaltungsfunktionen, einer überarbeiteten Benutzeroberfläche, die durch das Grafik-Subsystem angereichert wurde, einer nahtlosen Konnektivität zwischen Geräten und umfassenden Sicherheits- und Datenschutzfunktionen erleben, um eine sichere, vernetzte Erfahrung zu gewährleisten.

Die neue Integration mit Google Fotos ermöglicht es NutzerInnen, ihre Fotos und Videos sicher in Google Fotos innerhalb der Xiaomi Galerie zu sichern. NutzerInnen werden auch in der Lage sein, diese nahtlos anzusehen, zu bearbeiten, und die Inhalte gesichert in Google Fotos direkt aus Ihrer Xiaomi Galerie zu teilen. Diese Funktionalität wird im Frühjahr 2024 weltweit auf Xiaomi-Geräten verfügbar sein.

Die neue Serie umfasst die hochmoderne KI-Technologie, die von Xiaomi HyperOS ermöglicht wird, um BenutzerInnen ein smarteres Leben zu ermöglichen. Große KI-Modelle sind in verschiedene Systemanwendungen integriert und bieten optimierte und intelligentere Funktionen. AI Subtitles ermöglichen die Echtzeit-Transkription von gesprochenen Inhalten während Videokonferenzen. AI Album Search verwendet natürliche Sprachverarbeitung, die es BenutzerInnen ermöglicht, bestimmte Bilder innerhalb ihrer Fotosammlungen zu finden, indem sie beschreiben, wonach sie suchen. AI Portraits verwendet fortschrittliche Algorithmen, um neuartige Porträtkompositionen aus bereits vorhandenen Bildern zu erstellen. Darüber hinaus ermöglicht AI Expansion realistische Erweiterungen vorhandener Bildinhalte und eröffnet so neue kreative Möglichkeiten.

Proaktive Intelligenz wird durch Xiaomi HyperMind erreicht, sodass Geräte die Bedürfnisse der NutzerInnen proaktiv verstehen und entsprechend handeln können. Xiaomi HyperMind nutzt die vier Wahrnehmungsfähigkeiten von Geräten – Umgebung, Vision, Sound und Verhalten, um Benutzerpräferenzen zu lernen und Geräte automatisch an die Bedürfnisse anzupassen. Schaltet eine NutzerIn zum Beispiel beim Entriegeln ihres intelligenten Türschlosses das Wohnzimmerlicht ein, wird Xiaomi HyperMind den Raum automatisch beleuchten, nachdem er das Muster erlernt und die Zustimmung der NutzerIn eingeholt hat.

Ende Oktober letzten Jahres kündigte Xiaomi ein umfassendes Upgrade seiner Konzernstrategie an und wechselte von “Smartphone x AIoT” zum “Human x Car x Home” Smart-Ökosystem, bei dem Autos zu einem neuen und wichtigen Bestandteil des strategischen Fokus von Xiaomi werden. Mit der weltweiten Markteinführung der Xiaomi 14 Serie, neuen IoT-Geräten und der Enthüllung des Xiaomi SU7, die alle von Xiaomi HyperOS angetrieben und vernetzt werden, baut Xiaomi seine führende Rolle bei der technologischen Innovation weiter aus. Die Fortschritte in diesem Portfolio unterstreichen das stetige Engagement von Xiaomi für Innovation und außergewöhnliche Benutzererfahrung.

Preis und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 14 (12GB+512GB, für 1.099 Euro)wird vorerst in der Farboption Schwarz erhältlich sein.

Das Xiaomi 14 Ultra (16GB+512GB für 1.499 Euro)wird ab April ebenfalls in der Farboption Schwarz erhältlich sein.

Das Xiaomi 14 Ultra Photography Kit ist ab 199 Euro separat erhältlich.

Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra enthalten 4 Generationen von Android OS-Upgrades sowie 5 Jahre Sicherheitspatches. NutzerInnen der beiden Geräte erhalten 6 Monate lang 100 GB Google One Cloud-Speicherplatz, 3 Monate YouTube Premium mit werbefreiem Zugriff auf YouTube und die YouTube Music App. 10